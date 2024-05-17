Ahırı atölyeye çevirdi, sakin bir yaşam için taşındığı Bodrum’da girişimci oldu

KOBİ Girişim 2024 Nisan sayısından

Kadın girişimci Esra Eken’in hayata geçirdiği Lacasa Candles markası, doğal ve özel tasarım mumlarıyla öne çıkıyor. Temelleri Bodrum’un Kızılağaç Köyü’ndeki bir köy evinde atılan markanın adı ise İspanyolca ‘Ev’ anlamına geliyor. Her bir mumun, doğal malzemelerin özenle seçilmesi ve el işçiliğiyle üretilmesiyle karakterize edildiğini belirten Eken, doğanın ilham verici güzelliklerinden esinlendiğini söylüyor.

Lacasa Candles portföyünde yer alan mumların sadece aydınlatma veya atmosfer yaratmak için değil aynı zamanda masaj yağı özelliğiyle de kullanılabildiğini belirten Eken, “Bir köy evinin bahçesindeki ahırı mum atölyesine çevirerek bu markayı hayata geçirdim. Bu dönüşüm ve çaba da benim için ayrı bir keyif oldu. Şu anda markamızın ürünleri, resmî web sitemiz aracılığıyla veya çeşitli e-ticaret platformları kanalıyla tüketicilere ulaşıyor. Ancak yakın zamanda oteller ve Spa merkezleri ile güzellik merkezlerinde de ürünlerimizi görebileceksiniz. Hatta dünyanın çeşitli mağazalarında da olmayı planlıyoruz” diyor.

Masaj için de kullanılıyor

Eken’in girişimcilik hikayesi Bodrum’a yerleşmesiyle oluyor. Daha sakin bir yaşam arayışıyla Bodrum’a yerleşen Eken, burada sessizliğin ve doğanın içinde yaşamanın kendisine çok iyi geldiğini fark ediyor. O sırada aromaterapi eğitimine ilgi duymaya başladığından söz eden Eken, şöyle devam ediyor:

“Yaklaşık iki yıl boyunca aromaterapi, parfüm yapımı, sabun ve mum yapımı gibi birçok eğitimler aldım. Bir mumun sadece aydınlatma veya atmosfer yaratmak için değil aynı zamanda masaj yoluyla te davi özelliği de olduğunu öğrendim. Bana elini uzatan Marbling Bodrum markasının kurucusu Ebru Piroğlu Durgut bu yolda en büyük destekçim oldu. Masaj mum yapımını öğretmekle kalmayıp markamı hayata geçirme adımlarımda bana rehber oldu ve hala olmaya devam ediyor.”

Sermayesi yaratıcılığı oldu

Lacasa Candles olarak doğal bu üretim sektörüne geçiş yapmasının arkasında birkaç önemli neden bulunduğunu dile getiren Eken, bunların en başında ‘yaratıcılık ve ifade’nin geldiğini söylüyor. Doğal mumların, yaratıcılığını ve sanatsal yeteneklerini ifade etme fırsatı sunduğunu belirten Eken, “Farklı renkler, kokular ve tasarımlarla çalışmak benim için heyecan verici ve tatmin edici bir deneyim. Çevresel faktörlere gelince; doğal mum üretimi çevreye daha az zarar veren ve sürdürülebilir bir alternatif. Bu yönde bir girişimi hayata geçirmem, doğa ve çevre konularına duyarlılığını yansıtmak için harika bir fırsattı. Ayrıca bu sektör, kişisel bağımsızlık ve yaratıcılığımı destekledi” diye anlatıyor

“Doğal mumlara ilgi artıyor”

Doğal mumların artan popülaritesi ve müşterilerin bu tür ürünlere olan ilgisinin bu sektöre girişini etkilediğini söyleyen Eken, şunları ekliyor: “Müşterilerin sağlıklı ve doğal ürünleri olan talebi Lacasa Candles gibi markaların başarılı olma potansiyelini artırıyor. Ürünlerimizin belirgin özelliklerinden biri doğal içerikler kullanılması. Mumlarımızın üretiminde, yüksek kaliteli ve çevre dostu doğal malzemeler tercih ediyoruz. Esansiyel yağlar, soya mumu ve diğer doğal malzemeler, ürünlerimizin kalitesini ve doğallığını belirlemekte. Ayrıca, ürünlerimizin tasarımlar ve kokuları da dikkat çekiyor. Her bir mum, özenle seçilmiş doğal malzemelerin el işçiliğiyle üretiliyor.”