Altında yükseliş tamam mı devam mı?

FED’in faiz indirimleri, DXY’de olası kayıplar, jeopolitik risklerde artış ve Trump’ın belirsizlik yaratabilecek hamleleri ise altın için ‘itici güç’ olabilir.

Yatırımcıların yakından takip ettiği değerli metal altın, son dönemde yaşanan hızlı fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. 2.000 dolardan başladığı 2024’ü 2.600 dolardan kapatan ons altın, 2025’in ilk yarısında rekor üzerine rekor kırarak tarihi zirvesi olan 3.500 doları test etti. Hem ons altındaki yukarı yönlü trendin hem de dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle gram altın da bu yıl içinde 4.500 TL’ye çok yaklaştı.

YÜKSELİŞ TRENDİ BİTTİ Mİ?

Son dönemde ise altın fiyatlarının; hızlı yükselişin ardından soluklanma isteğinin ve özellikle ABD ve FED merkezli yoğun haber akışlarının etkisiyle kâr satışlarıyla karşılaştığı görülüyor. Ağustos ayı ortası itibarıyla, 3.390-3.400 dolar bölgesinden dirençle karşılaşan ons altın, 3.350-3.400 dolar bandında dengelenmeye çalışırken gram altın da 4.400 TL’nin altında fiyatlanıyor.

