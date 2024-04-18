Altının ateşi düşmüyor, yükselişler sürecek mi? Alım-satım makasına karşı yatırımcılar ne yapmalı?

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan ve Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin bu soruları ekonomist.com.tr okuyucuları için cevapladı:

Son dönemde en çok konuşulan ve merak edilen yatırım araçlarının başında kuşkusuz altın geliyor. Hem FED’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler hem de son dönmede İsrail-İran gerilimiyle daha da artan jeopolitik riskler, altının yönünü yukarı çevirmesinde oldukça etkili oldu. Jeopolitik gerginlikler devam ettiği sürece özellikle ons altın için kısa vadeli fiyatlarda jeopolitik gelişmelerin temel konu olacağı ve yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

2024’ün altın için ana temalarından olan FED’in faiz kararları ise belirleyici bir etken olarak masada duruyor. FED’in faiz indirimlerine gidip gitmeyeceği noktasında ise ABD’den gelecek verilerin önemi büyük ve söz konusu veriler yakından izlenmeye devam edecek. Gram altında ise kur ve ons altındaki hareketler göz önüne alındığında yükselişlerin ivmelenmesi beklentisi de ağırlık kazanıyor.

Peki, bundan sonraki süreçte hem ons hem gram altın tarafında nasıl bir tablo oluşabilir? Piyasadaki işlemlerde gram altında alım-satım makasının çok açıldığı da görülüyor. Bu durum sürer mi, yatırımcılar nelere dikkat etmeli? InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan ve Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin bu soruları ekonomist.com.tr okuyucuları için cevapladı:

“ALIM- SATIM MAKASI AŞIRI AÇILDIĞINDA İŞLEM YAPAN ALTIN YATIRIMCISI FAZLADAN MALİYETLE KARŞILAŞABİLİR”

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü:

“JEOPOLİTİK RİSKLER İZLENECEK” Altın cephesinde 2024’ün ana teması FED’in faiz indirimleri olurken buna bağlı olarak şubat ortalarından bu yana yükselişlerin hızlandığını izledik. Ancak kısa vadeli fiyatlamalarda farklı faktörlerin etkisini de görüyoruz. Özellikle İsrail ve İran arasındaki gerilim jeopolitik riskleri artırırken ons altında da yükselişleri destekledi. Kısa vadede altında jeopolitik risklerin etkisini izlemeye devam edeceğiz. Jeopolitik riskler devam ettiği sürece ons altında gevşeme olasılığı görece düşük görülmekle birlikte, özellikle İran ve İsrail arasında yeni bir misilleme ihtimalinin ortadan kalkması altında bir miktar gevşemeye yol açabilir. Gram altında ise fiyatlamaların ağırlıklı olarak son dönemde ons altına paralel seyrettiği dikkat çekiyor.

“FED’İN KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK”

Kısa vadede jeopolitik riskleri konuştuğumuz altın için yılın devamında FED’den gelecek faiz indirimleri belirleyici olacak. Fakat bu noktada ABD’den gelecek verilerin önemi büyük. Nitekim enflasyon verisinin son üç aydır beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, piyasalarda FED’den faiz indirim beklentilerinde ayrışmaya yol açtı. Öyle ki; daha önce FED’in 75 baz puan ve üç faiz indirimi beklentisine karşılık, altı faiz indirimi ve toplamda 150 baz puan indirim bekleyen piyasalarda, faiz artırım olasılığı konuşulmaya başlandı. Yine de FED’in mart toplantısında, daha önceki 75 baz puanlık ve üç faiz indirimi öngörüsünü devam ettirdiğini dikkate alırsak haziran ya da temmuz ayında FED’in bir faiz indirimi gerçekleştirme olasılığı yüksek. Böyle bir durumda ons altında yükselişlerin ivme kazanması beklenebilir.

ONS ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ NEREDE?

Ons altında yükseliş hareketlerini konuştuğumuz bir ortamda ise 2.400 dolar üzerinde 2.500 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması ile 2.700-2.750 dolar bandına doğru hareket eden bir ons altın fiyatlaması görmemiz mümkün. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.340-2.350 dolar bandı güçlü destek bölgesi. Daha aşağıda 2.300 dolar ara destek olarak karşımıza çıkarken 2.250-2.260 dolar bandı bir sonraki destek bölgesi olarak izlenebilir.

GRAM ALTINDA 3.000 TL GÖRÜLÜR MÜ?

Gram altında kur ve ons altındaki hareketler göz önüne alındığında yükselişlerin burada da ivmelenmesi söz konusu olabilir. Özellikle yükselişlerde 2.500-2.520 bandının aşılması 2.600 seviyelerini gündeme getirebilir. Ons altında yaşanacak olası yükselişlerle yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz gram altın için yıl sonunda 3.000 TL üzeri gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.400 seviyesinin altı ‘alım’ fırsatı olarak değerlendirilebilir.

ALIM-SATIM ARASINDAKİ MAKAS NEDEN AÇILIYOR?

Döviz ve altın gibi finansal enstrümanlarda volatilitenin arttığı dönemlerde, oluşan belirsizliğe bağlı olarak alım-satım arasındaki makas açılabiliyor. Son günlerde altın için de bu durumu görüyoruz. Özellikle jeopolitik riskleri ve FED’in faiz indirimlerine dair beklentilerdeki ayrışmayı konuştuğumuz bir konjonktürde ons altında artan volatilite, gram altında da aynı etkiyi yaparken alım-satım arasındaki makasın açılmasına yol açıyor. Mevcut şartlar dikkate alındığında, altında yaşanan bu durumun geçici olmasını bekliyoruz. Yine de böyle durumlarda yatırımcıların temkinli olmasında fayda olacağını hatırlatmak gerekir. Kısa vadeli hedeflerden ziyade orta ve uzun vadeli hedefler göz önüne alınarak altında alım ya da satım gerçekleştirmeleri avantaj sağlayabilir. Aksi halde alım- satım arasındaki makasın aşırı açıldığı durumlarda işlem yapan altın yatırımcısının fazladan maliyete katlanması söz konusu olabilir.

“MAKAS ARALIĞININ ÇOK DAR OLDUĞU ALTIN SERTİFİKASINDA YATIRIMCILAR DÜŞÜK KOMİSYONLARLA ALIP-SATABİLİYOR”

Tuğba Ekin/Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı:

"ONS BAŞINA DÜŞEN ÇIKARMA MALİYETİ ARTIYOR"

Ons altın için önceden fiyatlanan 2024 yılı FED faiz indirimi beklentisi ile ciddi miktarda fiziki altın talebi yaşandı. Kâr realizasyonlarının sınırlı kalmasında; devam eden jeopolitik riskler ve ABD’de yavaşlayan enflasyon ana neden olurken, bir başka unsur da dünya genelinde artan maliyetler nedeniyle ons başına düşen çıkarma maliyetinin de yüzde 30-40 oranında artması. Son zamanlarda hem SPDR (A Standart&Poor’s Deposit Receipt) fonları içerisinde altın oranındaki artış hem de CFTS (The Commondity Futures Trading Comission) alt detaylarında long pozisyonların (alış yönlü pozisyonlar) artması yükselişi destekliyor. Gram altında fiyat artış oranının ons altına kıyasla yüksek olması ise dolar kurundaki aktif yükseliş nedeniyle oldu. Kur riskini taşımak istemeyen yatırımcılar, portföylerindeki altın yatırımı miktarını artırdılar. Ons altının dolar üzerinden fiyatlanıyor olması nedeniyle korelasyon etkisi fiyata pozitif çarpan olarak yansıdı.

“ONS’TA GERİ ÇEKİLMELER ‘ALIM’ FIRSATI YARATACAK”

Ons altında tarihi zirve 2.431 dolar. Bu zirveden sonra kâr realizasyonları sınırlı kalmaya devam ediyor. Geri çekilmeler alım fırsatı yaratacak. Unutmamak gerekir ki altın likiditesi yüksek bir yatırım aracı olmasına rağmen, tatmin edici getirileri orta uzun vadede sağlar. Yatırımcılar ons altın için 2.500 dolar hedefiyle ilerleyebilirler. Bu seviye güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Olası geri çekilmede ise 2.000 dolar altına inmesi pek beklenmiyor. 2.150-2.200 dolar aralığı güçlü destek olarak takip edilebilir.

“GRAM ALTINDA YAZ AYLARINDA KUYUMCULUK MARJI YÜKSELEBİLİR”

Gram altında volatilite daha hızlı gerçekleşiyor. Gram altın en yüksek 2.571 TL’ye yükseldi. Bu rakam, fiyatın ham hali. Gram altın almak istediğinde yatırımcılar bu fiyatın üzerine bir de kuyumculuk marjını ekleyerek alıyorlar. Önümüzdeki aylarda, yaz aylarında altına olan talep ile bu marj biraz daha yükselebilir. Yıl sonuna dek gram altın fiyatının 2.900 TL’yi test etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmede ise 2.350 TL altına gerilemesi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

“‘ALTINS1’ KODLU ALTIN SERTİFİKASI DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Bankacılık üzerinden yapılan gram altın fiyatının satın alındığı işlemlerde ve kuyumculuk üzerinde fiziki alım-satım işlemlerinde makas açıklığına neden olan ortak payda, volatilitenin artması diyebiliriz. Anlık hızlı fiyat hareketinde en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri arasındaki marj arttıkça, makas aralığı da açılıyor. Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce eğer banka üzerinden veya kuyumculuk üzerinden alım yapıyorlarsa birkaç farklı yerden fiyat almaları fayda olacaktır. Yatırımcılar ayrıca BİST’te işlem gören ‘ALTINS1’ kodlu altın sertifikasını değerlendirebilirler. Altın sertifikası işlemlerini borsa aracı kurumlarda hisse senedi hesabı açarak kolayca yapabildikleri gibi, işlemden dört ay sonra fiziki altına da çevirebilirler. Altın sertifikasında makas aralığı çok dar olmakla beraber yatırımcılar düşük komisyonlarla alıp-satabiliyor ve kazançlarına stopaj uygulanmıyor. Yatırımcılar eğer kendileri işlem yapmakta zorlanıyor ise TEFAS’ta bulunan Altın Fonlarına da yatırım yapabilirler.

