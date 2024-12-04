Amare Türkiye, yüzde 50 büyüme hedefliyor

Amare Türkiye’nin 2024’ün ilk yarısında müşteri sayısını yüzde 52, marka ortağı sayısını yüzde 15 artırdığını kaydeden Amare Global Yönetim Kurulu Başkanı David Chung; “2023’te gelirlerde dolar bazlı yüzde 46 artışla global ciro büyümesinde ilk sıraya yerleşen Amare Türkiye’de 2024’te dolar bazlı yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” diyor.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

Fiziksel ve zihinsel bütünlük alanında gıda takviyeleri geliştiren Amare Global, operasyonlarıyla 48’den fazla ülkede aktif şekilde yer alıyor. Şirket, e-ticaretin marka elçiliğiyle harmanladığı ve ‘yeni nesil ticaret’ adını verdiği iş modeliyle de hem globalde hem de Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Öyle ki şirket, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye’deki müşteri sayısını yüzde 52, marka ortağı sayısını yüzde 15 oranlarında artırdı. 2023 yılında dolar bazında yüzde 46 oranında büyüyerek globaldeki ciro büyümesinde birinci sıraya yerleşen Amare Türkiye, 2024 yılında ise dolar bazında yüzde 50’lik bir büyüme planlıyor. Global olarak ise beş yılda üç haneli büyüme rakamları hedefleniyor.

‘Amare Yeniden Doğuş’ stratejisi

Amare Global Yönetim Kurulu Başkanı David Chung; ‘Amare Yeniden Doğuş’ stratejisiyle yeni yapılacak yatırımlar, dijitalleşme alanındaki çalışmalar ve operasyonel iyileştirmelerle her geçen gün büyüdüklerini kaydediyor. Chung; doğrudan satış sektörünün 2024 yılı rakamlarına bakıldığında, Amare Global’in binden fazla doğrudan satış firması arasında son dört yıllık büyümede süreklilik gösteren şirketler arasında 22’nci sırada yer aldığını söylüyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca, her yıl katlanarak büyüyeceklerini ve üç haneli büyüme rakamlarına ulaşacaklarını öngören David Chung; şöyle devam ediyor:“‘Yeni Nesil Ticaret’ adını verdiğimiz iş modelimiz ile profesyonel marka ortaklarımız aracılığıyla binlerce hayatı ekonomik özgürlük, iyi yaşam, fiziksel ve zihinsel bütünlük alanlarında destekliyoruz. Özellikle son dönemde dünya çapında çok önemli hale gelen zihinsel bütünlük sektöründeki uzmanlığımız ile kendimizi ‘fiziksel ve zihinsel bütünlük gıda takviyesi şirketi’ olarak konumluyoruz.”

“Türkiye, ABD’den sonra en önemli pazar”

Türkiye, Amare’nin faaliyet gösterdiği 48 ülke arasında ABD’den sonra en önemli pazar konumunda bulunuyor. Amare Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy; Türkiye’nin bugün ciro büyümesinde 48 ülke arasında birinci, ciro büyüklüğü bakımından da son üç yıllık toplamda ABD’den sonra ikinci ülke konumunda olduğuna dikkat çekiyor. Ersin Arısoy; 2023 yılında hızlı büyüme ivmesi yakalayan Amare Türkiye’nin dolar bazında yüzde 46 oranında büyüdüğü, 2024 yılının ilk yarısında ise müşteri sayısını yüzde 52 oranında artırdığı bilgisini de veriyor.

“Bu dönemde Amare Türkiye, aralarında pek çok sağlık profesyoneli, iş insanı ve girişimcinin de bulunduğu marka ortağı sayısını ise yüzde 15 büyüttü” diyen Ersin Arısoy; bu rakamlara bakıldığında Türkiye’nin yakaladığı başarı ivmesinin Amare Global açısından oldukça önemli ve dikkat çekici olduğuna da işaret ediyor.

Dijitalleşme ve iletişim odaklı yatırımlar gündemde

Amare için Türkiye operasyonu verimliliğiyle de öne çıkıyor. Türkiye’nin Amare’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında pek çok IT uygulaması ve 360 derece pazarlama faaliyetleriyle fark yarattığını ve bunun da operasyonel verimliliği artırdığını aktaran David Chung, Türkiye’nin Amare’nin en verimli ülkelerinden biri haline geldiğini vurguluyor. Müşteri portföyünü ve marka bilinirliğini artırmak adına Türkiye’de pek çok pazarlama çalışmasına önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini aktaran Chung; özellikle dijitalleşme ve iletişim alanında Türkiye’de yeni yatırımların da gündemde olduğu bilgisini paylaşıyor. David Chung; “Amacımız, marka ortaklarımızın desteğiyle Türk halkında sağlıklı beslenme, düzenli spor ve gıda takviyesi kullanımını artırarak onlara daha iyi bir yaşam sunmak” diye konuşuyor.

“Vizyonumuz, zihinsel bütünlük hareketne liderlik etmek”

Amare; global portföyünde yer alan ve yakında Türkiye’de de tüketiciler ile buluşturacağı ürünleriyle büyümeye devam etmeyi hedefliyor. David Chung; içerisinde vitamin, mineral, omega 3, kolajen ve protein takviyeleri bulunan ve fiziksel bütünlüğü destekleyen ürünler sunduklarını vurgularken zihinsel bütünlük ürünlerinin ve özel yaşam serisinin de önemli olduğunu kaydediyor. David Chung, Amare olarak ‘zihinsel bütünlük hareketine liderlik etme’ vizyonuyla hareket ettiklerinin de altını çiziyor. Chung; “Binlerce hayata dokunmak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak adına, her geçen gün daha büyük bir özveriyle çalışmalarına devam etmeyi, daha fazla hayata dokunmayı hedefliyoruz” diyor.

SELAHATTİN DÖNMEZ/UZMAN DİYETİSYEN VE SAĞLIKLI BESLENME UZMANI

“Doğal beslenme, iyi bir yaşam için temel bir gereklilik”

“İyi yaşamın temelinde beslenme yatıyor. Doğal beslenme, iyi bir yaşam için temel bir gereklilik. Ancak modern yaşamın beraberinde sunduğu işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve hazır paket besinler, doğal beslenmeyi zorlaştırıyor. Bu durum ise protein, vitamin ve mineral eksiklikleriyle antioksidan yetersizliğine neden olarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle süper gıdalar ve doğal içerikli gıda takviyeleri; antioksidan, vitamin ve mineral desteği sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin Temmuz 2024 araştırması da son üç ayda gıda takviyesi kullanımında en çok vitaminlerin tercih edildiğini ortaya koyuyor.”

BESTE ALİMERT ALTUNÖRS/DİYET VE BESLENME UZMANI

“Bağırsak sağlığı, her alanda kritik bir öneme sahip”

“Beslenme ihtiyacı daha doğmadan, anne karnında başlıyor ve yaşam boyu devam ediyor ancak günümüzde sağlıklı beslenme, gıdaların besin değerinin azalması nedeniyle zorlaşmış durumda. Gıdalardan yeterince alamadığımız vitamin, mineral, antioksidan, yağ asidi ve protein gibi besin öğelerini dışarıdan almamıza yardımcı olan gıda takviyeleri, iyi yaşamı destekleyen ürünler olarak tanımlanabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisini ortaya koymuş durumda. Bağırsak sağlığı, sindirimden bağışıklığa ve hatta beyin sağlığına kadar her alanda kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, probiyotik ve prebiyotik gibi gıda takviyelerinin de kullanımı artırıyor.”