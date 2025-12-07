Anadolu’da enflasyon etkisi

Politika faizindeki düşüş, TL mevduata aynı oranda yansımadığı için kredi faizlerindeki düşüş eğilimi sınırlı kalıyor. Nakit akışında sorun yaşayan şirketler, krediye ulaşmakta da zorluklar yaşıyor. 2 Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz CEO Ajanda toplantısında dinlediğimiz kadarıyla 2026 için de şirketler temkinli bir planlama içinde. Zirvede dikkatimi çeken bazı başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Koton CEO’su Dr. Bülent Sabancı: “Güçlü TL’nin inanılmaz etkilediği bir ortamdan geçiyoruz. Bu ortamda ihracat yapabilmek hiç kolay değil. 2026’da organik büyüme konusunda temkinli olmakta fayda var.”

DeFacto CEO’su İhsan Ateş: “2025’te en temel konumuz maliyet artışları oldu. Bu artışlar hepimizi zorlasa da Türkiye, tekstilde hala güçlü ve vazgeçilmez özellikleri olan bir ülke.”

Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap: “Son yıllarda öngörülemezlik arttığı için bütçe süreçlerimizi hafiflettik. Yeni dönemde çeviklik, esneklik ve hafiflik çok önemli ve değerli unsurlar.”

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı: “2025’e göre daha zor bir yıl olacağı öngörülen 2026 yılı için biz de hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Paydaşlarımızın mutlu olması odağımızda.”

TAV Havalimanları Holding CEO’su Serkan Kaptan: “Türkiye ile ilgili düşük kur ve artan maliyetler en önemli korkumuz. Türkiye’de maliyetlerimiz Euro bazında giderek artıyor ve yabancı ortaklarımıza bu durumu anlatmakta zorlanıyoruz.”

Bu tespitler sadece CEO Ajanda etkinliğinde dinlediğimiz CEO’lar ile sınırlı değil, hemen her toplantıda benzer söylemlerle karşı karşıyayız. Muhakkak ki ekonomi yönetimi de bu durumun farkında ve umarım 2026 yılı hepimizin için daha umutlu geçer.

Değerli okurlar,

Bu sayımızda Ekonomist Dergisi’nin Anadolu 500 araştırmasına yer verdik. Ekonomist Dergisi olarak 22 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve Anadolu’nun nabzını tuttuğumuz Anadolu 500 çalışması... 2024 yılı bilançoları üzerinden yaptığımız çalışmada görülüyor ki durum Türkiye genelinden farklı değil. Anadolu 500’de ciroda yüzde 42 artış var ancak kârlılıkta yüzde 34 düşüş var. İstihdam da azalıyor. Tekstil, otomotiv, demir çelik gibi emek yoğun sektörler listede gerilerken, özellikle gıda sektörü listede ağırlığını artırmaya devam ediyor. Yine 6 Şubat 2023 deprem felaketinin negatif etkileri, 2024 yılında da bundan etkilenen illerde etkisini sürdürmeye devam etti.

İyi okumalar, sağlıkla kalın.