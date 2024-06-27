Arıcıların hedefi paketli bal ihracatı

Türkiye, arı, kovan ve bal üretimi konularında dünya sıralamasında yer alıyor. 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük arıcı ülkesi olan Türkiye’de, 9 milyon 200 kovan var ve yaklaşık 100 bin arıcı aile geçimini bu işten sağlıyor.

500 ballı endemik bitkinin yer aldığı Türkiye, bal çeşitliliği açıcından da oldukça zengin. Yaklaşık 10 milyar TL hacme sahip olduğu tahmin edilen sektörde, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı irili ufaklı 500 civarında şirket var.

Sektörün markalı üretimi ise 1 milyar TL civarında. Dünyada arı ırklarının yüzde 20’sinin Türkiye’de bulunduğunu söyleyen Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Merkez Başkanı Ziya Şahin, dünya bal ihracatında ise Türkiye’nin beşinci sırada yer aldığından yakınıyor.

Bal ihracatında ilk sırada yer alan Almanya’nın üretici değil, bal toplayıcı bir ülke olduğunun altını çizen Şahin, “Maalesef bal ihracatı konusunda Türkiye’nin bir pazarlama stratejisi yok. Pazar yaklaşık 20 yıldır paketli ürün üzerine değil, dökme ürün üzerine ilerliyor. ‘Türk balı’nın hak ettiği değeri yurt dışı pazarlarda da görmesi için ürünümüze sahip çıkmalıyız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.