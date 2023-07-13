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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Avrupa’daki kuraklık zeytinyağı ihracatını patlattı

Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticileri olan İspanya ve İtalya’da yaşanan kuraklık, zeytinyağı talebini Türkiye’ye kaydırdı.

13 Temmuz 2023
Avrupa’daki kuraklık zeytinyağı ihracatını patlattı

Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticileri olan İspanya ve İtalya’da yaşanan kuraklık, zeytinyağı talebini Türkiye’ye kaydırdı. 

Zeytinyağı sektörü yılın ilk altı ayında 407,6 milyon dolarlık ihracat yaparak rekor kırdı. Sektörün yıl sonu ihracat hedefi ise 1 milyar dolar.

Türkiye, zeytin ve zeytinyağı sektörüne son 20 yılda yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. 2002 yılında 90 milyon olan zeytin ağacı varlığını 192 milyonun üzerine çıkaran Türk zeytincilik sektörü, 2022-23 sezonunun ilk yarısında ihracatını yüzde 144’lük artışla 220 milyon dolardan 537 milyon dolara yükseltti.

Zeytincilik sektörünün ihracattaki rekor artışına en büyük katkıyı zeytinyağı ihracatı sağladı. 2022-23 sezonunda 422 bin tonluk rekor rekolteye ulaşan zeytinyağı sektörü, bu rekolteyi dövize dönüştürerek 2022/23 sezonunun ilk yarısında 92 bin 143 ton zeytinyağı ihraç ederek Türkiye’ye 407,6 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı. 

Türkiye’nin 2012-13 sezonundaki 92 bin tonluk zeytinyağı ihracat rekoru, 2022-23 sezonunun ilk yarısında geçilmiş olurken, 2012-13 sezonundaki 292 milyon dolarlık zeytinyağı ihracat rakamı da bu sezon yüzde 40 oranında gerçekleştirilmiş oldu. 

Dünya standartlarına göre kaliteli bir zeytinyağı üretimimiz olduğunu ve bu yağların ambalajlı olarak ihracatında artış yaşandığını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatındaki başarısına 2022/23 sezonunda yeni bir halka eklendiğini vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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