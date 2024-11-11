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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Balkanlar’da yatırım planlıyor

Türkiye’nin en büyük jeotermal ve rüzgar enerji santrali yatırımcıları arasında olduklarını söyleyen Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Ali Karaduman, “Yeni RES, GES ve HES yatırımları/satın almaları için Balkanlar’da da yoğun mesai harcıyoruz” diyor.

11 Kasım 2024 | 13:13
Balkanlar’da yatırım planlıyor

Mogan Enerji Yatırım Holding, Güriş Holding grubu içerisinde elektrik üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak eden ve bunları çatısı altında toplayan ‘holding’ statüsünde yüzde 100 yerli bir şirket.

Mogan Enerji çatısı altında, işletmede olan, toplam 1.025,5 MW kurulu güce sahip 21 adet tamamı yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. Dokuz RES’in kurulu gücü toplamı 684,25 MW, sekiz JES’in kurulu gücü toplamı 259.90 MW ve dört HES’in kurulu gücü 81.37 MW.

Türkiye’nin en büyük jeotermal ve rüzgar enerji santrali yatırımcıları arasında olduklarını söyleyen Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Ali Karaduman, “Bu durumu sürdürülebilir kılmak için yeni RES, GES ve JES yatırımlarını araştırıyoruz. Fırsat geldikçe işletmede olan kaliteli yenilebilir enerji santrallerinin satın almaları ile ilgileniyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
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