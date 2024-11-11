Balkanlar’da yatırım planlıyor

Mogan Enerji Yatırım Holding, Güriş Holding grubu içerisinde elektrik üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak eden ve bunları çatısı altında toplayan ‘holding’ statüsünde yüzde 100 yerli bir şirket.

Mogan Enerji çatısı altında, işletmede olan, toplam 1.025,5 MW kurulu güce sahip 21 adet tamamı yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. Dokuz RES’in kurulu gücü toplamı 684,25 MW, sekiz JES’in kurulu gücü toplamı 259.90 MW ve dört HES’in kurulu gücü 81.37 MW.

Türkiye’nin en büyük jeotermal ve rüzgar enerji santrali yatırımcıları arasında olduklarını söyleyen Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Ali Karaduman, “Bu durumu sürdürülebilir kılmak için yeni RES, GES ve JES yatırımlarını araştırıyoruz. Fırsat geldikçe işletmede olan kaliteli yenilebilir enerji santrallerinin satın almaları ile ilgileniyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.