Bankacılık potansiyel sunuyor mu?

BİST-100 üzerinde özellikle banka hisselerindeki satışlar ciddi baskı yaratıyor. Nitekim borsada temmuz ayının ortasından bu yana başlayan düşüşte bankalar ile BİST-100’ün ayrışmadığını söylemek mümkün. Bu süreçte BİST-Bankacılık Endeksi’nin yüzde 15,15 BİST-100’ün yüzde 13,74 gerilediği görülüyor.

Bu tabloyu yıl başından temmuz ayı ortasına kadarki süreci baz alarak da inceleyelim. Yıla 8.768’den başlayan BİST-Bankacılık Endeksi, 16 Temmuz’da 16.158 ile rekor seviyesinden kapandı ve bu süreçte yüzde 84,28 ile çok güçlü yükseldi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları başta olmak üzere gri listeden çıkılması ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik pozisyonlanması bankacılık sektörünü yılın ilk yarısında en çok değer kazanan sektörlerden biri haline getirdi. Yıl başında 7.624 olan BİST-100 ise tarihi zirve kapanışını 11.173 ile 22 Temmuz’da gerçekleştirdi ve bu süreçte yüzde 46,55 getiri sağladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.