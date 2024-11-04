Baymak’a ısı pompası enerji verecek

Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, 2025’te kapasiteyi üç kat artıracak yatırımı da devreye alacaklarını söylüyor.

Baymak 55 yıllık tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün önemli aktörlerinden biri. 2013 yılında iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın ilk üç şirketi arasında yer alan BDR Thermea Group bünyesine katılan şirket, bugün İstanbul Tuzla’daki toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulu iki üretim tesisinde çevre dostu iklimlendirme cihazları üretiyor.

Şirket 600’ün üzerinde bayi, 2 bin 100’den fazla satış noktası ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktası ile çalışırken, 65 farklı ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.