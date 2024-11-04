ARA
DOLAR
34,35
0,06%
DOLAR
EURO
37,51
0,70%
EURO
GRAM ALTIN
3027,11
0,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
8681,80
-2,29%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Baymak’a ısı pompası enerji verecek

İklimlendirme sektörünün önemli aktörlerinden Baymak, son dönemde yeşil çözümlere odaklanıyor. Isı pompası pazarında iddialı olan şirket, bu yılı yüzde 50’lik ciro artışıyla kapatmayı planlıyor.

04 Kasım 2024 | 14:36
Baymak’a ısı pompası enerji verecek

Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, 2025’te kapasiteyi üç kat artıracak yatırımı da devreye alacaklarını söylüyor.

Baymak 55 yıllık tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün önemli aktörlerinden biri. 2013 yılında iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın ilk üç şirketi arasında yer alan BDR Thermea Group bünyesine katılan şirket, bugün İstanbul Tuzla’daki toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulu iki üretim tesisinde çevre dostu iklimlendirme cihazları üretiyor.

Şirket 600’ün üzerinde bayi, 2 bin 100’den fazla satış noktası ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktası ile çalışırken, 65 farklı ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3027,11 0,22%
  • ALTIN ONS 2741,11 0,17%
  • BIST 100 8681,8 -2,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,745 -0,273%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39045 -0,41076%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,36 0,6732%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3491 0,0597%
  • EURO/DOLAR 1,0908 0,684%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5061 0,6984%
  • STERLIN/DOLAR 1,29677 -0,00925%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL