Baymak çevre dostu teknolojilere odaklandı

İklimlendirme sektörünün önde gelen oyuncularından Baymak bugün, 600'ün üzerinde bayisi, 2100'den fazla satış noktası ve 300'ün üzerinde yetkili servis noktası ile hizmet veriyor. 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, İstanbul'da toplam 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan iki üretim tesisinde çevre dostu iklimlendirme cihazları üretiyor.

Bu yıl içinde üretim tesisinde yeni bir ‘boyler’ hattı yatırımını da tamamlamayı planladıklarını söyleyen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Çevre dostu teknolojilere odaklandık. Öte yandan boylerde 2013 yılı itibariyle dahil olduğumuz BDR Thermea Group’un ‘üretim üssü’ olma hedefimiz var. Yeni yatırım yaptığımız hattı bu yıl sonunda tamamlamayı planlıyoruz” diyor.

KLİMADA YÜZDE 100’E YAKIN BÜYÜME

Baymak, pek çok kategoride geçen yıl başarılı bir yılı geride bıraktı. Bunların başında da klima geliyor. 2024 yılında klima kategorisi ikiye katlayarak yüzde 100’e yakın bir büyüme yakalayan şirket, ‘duvar tipi kazan’ segmentinde de hem ciro hem de adette çift haneli büyüme göstermiş durumda. Kombi pazarında ise genel bir düşüşün yaşandığı bir yıl olduğunu belirten Özcan, şunları anlatıyor: “Kombi pazarında bir düşüş olacağı beklentimizde yer alıyordu, bu bağlamda kombide hedeflediğimiz adet de buna paraleldi. O sebeple hedefimizle uyumlu bitirdiğimiz bir yıl oldu. Termosifon kategorisinde ise genel olarak pazarda lider bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir önceki dönemde deprem bölgesinde çok yüksek adetlerde oluşan talebi karşılamıştık. O bölgede olan talebin yavaşlamasıyla pazarda toplam adetlerde gerileme var gibi görünüyor. Ancak, bu ürün kategorisinde talebin normal seviyesine inmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz.”

‘ÇEVRECİ ISI POMPASINDA LİDERİZ’

İklim krizine karşı kalıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, iklimlendirme sektörünün ajandasında artık olmazsa olmaz gündemlerin başında geliyor. Bu noktada; tek ürünle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacına cevap veren bir ürün olarak ısı pompası öne çıkıyor. Türkiye’de 2020 yılında 10 bin adetlerde olan ısı pompası pazarı bugün 20 bin adetlere ulaşmış bulunuyor. Baymak ise bu pazarın lideri konumunda.

Enerji dönüşümünü ve sürdürülebilirliği temel alan Baymak ısı pompalarının, çevre dostu özellikleri ve üstün teknolojisiyle iklim krizi ve pahalı enerji tüketimine etkili bir alternatif sunduğunu vurgulayan Özcan, “Enerjinin yüzde 80’ini doğadan, yüzde 20’sini ise elektrikten sağlayan Baymak ısı pompaları, hem düşük enerji tüketimiyle hem de yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. Hava kaynaklı ısı pompası ürünlerimizle yüzde 80’e varan enerji tasarrufu sağlıyor ve doğa dostu çözümlerimizle evlerin iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Isı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemlere artan ilgiyle, geçen yıl ısı pompasında hem ciro hem adet bazında konumumuzu güçlendirdik” diye anlatıyor.

KOMBİ PAZARINDA TALEP DÜŞÜYOR

Yaklaşık bir milyon adet olan Türkiye kombi pazarında son yıllarda talep düşüşü söz konusu. Bunda; makro ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve alım gücündeki azalmanın etkisi büyük. Bu dönemde, tüketicilerin büyük harcamalar yapma konusunda daha temkinli olmalarının kombi gibi cihazlara olan talebin azalmasına neden olduğuna değinen Özcan, şöyle devam ediyor: “Öte yandan özellikle büyük şehirlerde, kombi kullanımının oldukça yaygınlaşmış olması dolayısıyla pazar belli bir doygunluk seviyesine de ulaşmış durumda, bu da kombi pazarının büyümesini engelliyor. Kombi kategorisinin önemli oyuncularından olan Baymak, 2024 yılının ikinci yarısında önceki yıla ve ilk yarıya göre daha iyi bir performans sergiledi. Özellikle kombi sezonu olan yılın son çeyreğine baktığımızda tüm grup markalarında yüzde 20’ye yakın, Baymak markasında ise yüzde 30’dan fazla tüketicinin duvarına yapılan montaj sonrası devreye alma istatistiklerimizde büyüme kaydedildi. Ayrıca, Ankara başta olmak üzere büyük illerde pazar payımızı artırdık."