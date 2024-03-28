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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Bayram şekeri de zamlardan nasibini aldı... Güneydoğu şeker tüketimiyle şaşırttı

Kent markasını da bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye, ‘bayram şekeri’ kategorisindeki yaklaşık yüzde 50’lik bir pazar payını koruyor. Ramazan Bayramı için 11 bin 650 tonluk üretim gerçekleştirdiklerini belirten Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bayram şekeri fiyatlarında yüzde 50’lik bir artış söz konusu” diyor.

28 Mart 2024
Bayram şekeri de zamlardan nasibini aldı... Güneydoğu şeker tüketimiyle şaşırttı

Bugün dünyada 150’den fazla ülkede atıştırmalık ürünler alanında faaliyet gösteren ve 34 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan Mondelez International, Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor.  Gebze’de bulunan iki fabrikasıyla Türkiye’de sakız, şeker, kruvasan, çikolata ve bisküvi kategorilerinde üretim yapan şirket 2024’te yaklaşık 14 bin 347 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bayram reklamlarıyla öne plana çıkan 50 yıllık  ‘Kent’ markasının Ramazan Bayramı için 11 bin 650 tonluk üretim gerçekleştirdiğini belirten Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bayram iletişimine 2000 yılında başlayan Kent markamız, duygusal reklamlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Bu yıl da Serdar Erener imzası taşıyan reklam filmlerimizle bayram geleneklerini yaşatmayı hedefliyoruz” diyor. 

BAYRAM ŞEKERİ YÜZDE 50 ZAMLANDI

Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünü 2.5 milyar TL. 

Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi ise yaklaşık 2,47 kg. Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor. Şeker kategorisi, Mondelez International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturuyor ve bayram için yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı ise, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışından yüzde 22 fazla. Kent’in uzun yıllardır açık ara lideri olduğu ‘bayram şekeri’ kategorisinde, yaklaşık yüzde 50’lik bir pazar payına sahip olduğunu belirten Karagöz, “Maliyetler her geçen gün artıyor. O nedenle bayram şekeri fiyatlarında yüzde 50’lik bir artış söz konusu” diyor. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BİRİNCİ SIRADA

3 kıtaya toplamda bin 87 tonluk sakız ve şekerleme ihracatı yaptıklarını söyleyen Karagöz, 14 ülkeye de bayram şekeri sattıklarını belirtiyor. 

Türkiye’de bayramlık şeker tüketiminde 3,42 kg ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk sırada yer aldığına da değinen Karagöz, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şaşırtıcı derecede çok şeker tüketimi var. Onu 2,76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2,58 kg ile Orta Anadolu Bölgesi, 2,54 kg ile Marmara Bölgesi, 2,44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Bölgesi ve 1,71 kg ile Ege Bölgesi takip ediyor” diyor. 

SAKIZDA PAZAR PAYI YÜZDE 48.1

Türkiye pazarına Milka, Toblerone ve Oreo gibi küresel markalarıyla çikolata ve bisküvi kategorilerinde de ürün sunan şirket, iki tesisinde bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Ürünlerini 50’nin üzerinde ülkeye de ihraç ediyor. Mondelez International Türkiye’nin sakız kategorisinde pazar payını ise yüzde 48,1. Şirket, ferahlatıcı şekerde de yüzde 46,7 pazar payına sahip. Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğünün yaklaşık 103 milyar TL olduğunu ifade eden Karagöz, “Mondelez International Türkiye, büyüklüğü 5,4 milyar TL olan sakız ve 7,1 milyar TL olan şeker kategorilerinde pazarın en önemli oyuncusu konumunda” diye ekliyor. 
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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