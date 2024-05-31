Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket

Enflasyon muhasebesiyle 2023’te birçok şirketin net kârları ve kâr marjları gerilerken net borç/ FVAÖK’ün yükseldiği kaydediliyor. Nakit varlığı düşük, stok devir hızı ve duran varlığının aktiflere oranı yüksek şirketlerin bir kısmının ise net parasal pozisyon kazancı elde ettiği belirtiliyor.

Borsa İstanbul’da (BİST) henüz 2023 yıl sonu finansalları tamamlanmadan 2024 ilk çeyrek bilançoları gelmeye başladı. 2023 son çeyrek bilanço sezonunun uzun bir sürece yayılmasının temel nedeni ise enflasyon muhasebesi düzenlemesi oldu.

Biz de haberimizde enflasyon muhasebesinin 2023 bilançoları üzerindeki etkisini ele aldık. Ayrıca 20 Mayıs piyasa kapanışı itibarıyla bilançolarını açıklamış finans dışı şirketlerin bilançolarını inceleyebilmek için ayrıntılı bir tablo da hazırladık.

Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya; 2023’te satış gelirleri 1 milyar TL’nin, FVAÖK’ü ve net kârı 100 milyon TL’nin altında olan şirketleri de almadık.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladık ve en iyi sonuçları elde eden 44 şirkete ulaştık. Smart Güneş Teknolojileri, Döktaş Dökümcülük ve GÜR-SEL Turizm üç rasyoda da sıralamaya girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.