BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse

Beklentilerden çok güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD tahvillerinde sert değer kaybı ve güçlü dolar ile haftaya başlıyoruz. S&P Endeksi, banka ve teknoloji hisselerindeki alışlar sayesinde sınırlı kayıpla zirvesine yakın seviyede seyrederken altın madenleri, demir-çelik, enerji, gayrimenkul, havacılık negatif ayrışıyor.

Yurtiçinde ise Borsa İstanbul’da satıcılı seyir devam ediyor. 21 Mayıs’ta gelişmekte olan piyasalarla birlikte başlayan düzeltme hareketinin, son iki günde dünyadan bağımsız bir hal aldığına dikkat çekiliyor. Banka ve holdinglerin başı çektiği satış dalgasına Arçelik, Ford Otosan, T. Şişecam, Tüpraş gibi dev sanayi şirketlerinin de katıldığı görülüyor.

YABANCI YATIRIMCILAR HİSSE SENEDİNDE SATIŞTA

Açıklanan verilerde satışı tetikleyecek bir gelişme olmadığının, ekonomide dışa dönük dengelenmenin devam ettiğini kaydeden İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; enflasyonun istendiği kadar olmasa da gerilediğine, rezervlerin arttığına, portföy tercihlerinin TL lehine değiştiğine dikkat çekiyor. TL’nin gelişmekte olan ülke paralarındaki oynaklığa karşı ‘emin liman rolü’ oynadığına da işaret eden Gürleyen; buna karşın, yabancı yatırımcının hisse senedinde bir haftada 500 milyon dolardan fazla satış yapmasının moralleri bozduğunu notunu da düşüyor.

Gelişmekte olan ülkelerden yabancı çıkış olmasının ve Suudi Arabistan’da halka arzların bu hareketi kısmen açıkladığını belirten Serhat Gürleyen; ancak dünyada çıkışların yerel tahvil tarafında yaşanırken, biz de ise ağırlıklı olarak hisse senedinde satış olduğunu da aktarıyor.

“SATIŞI TEMEL NEDENLERLE DEĞİL POZİSYONLANMAYLA AÇIKLAYABİLİYORUZ”

3 Haziran’da kapanışını 10.557’den yapan BİST-100 Endeksi’nde haftanın kalanında satışlar derinleşti ve 7 Haziran Cuma günü kapanış 10.138 seviyesinden gerçekleşti. Yeni hafta itibarıyla ise endeksin 10.035’li seviyelere gerilediği görülüyor. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; BİST-100’deki güncel duruma ilişkin şu analizi yapıyor:

“Borsa İstanbul’daki satışı temel nedenlerle değil pozisyonlanmayla açıklayabiliyoruz. Yabancı kurumsal yatırımcının gelmediğini gören, kaldıraçla iş yapan kısa vadeli oyuncular kârlı Türkiye pozisyonlarını azaltıyorlar. Satış devam eder mi? Bilmiyoruz. Ama takvim aleyhimize işliyor. Haziran ayında pozitif bir sürpriz olmazsa, ‘yabancı girişi mevsimsel nedenlerle sonbahara kalacak’ endişesiyle piyasada baskı devam edebilir. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da sınırlı satıcılı bir seyre işaret ediyor. Ancak haber akışı borsa için pozitif. İhracatçının döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 30’a indirilmesi, Çin’den otomotiv ithalatına yüzde 40 gümrük vergisi konmasına normal şartlar altında pozitif tepki gelmesi lazım. Endeks için kısa vadede destek ve direnç seviyeleri 10.000 ve 10.280.”

UCUZ KALAN VE YABANCILARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ HİSSELER

Piyasalarda gidişat böyleyken yatırımcılara hisse seçimlerinde yol göstermek adına İş Yatırım; BİST-100’de sektörüne göre F/K hesaplanmasında ucuz kalan ve yabancıların son 1 ay içinde en çok aldığı hisseleri araştırdı. İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Alarko Holding, Şok Marketler, Petkim, Albaraka Türk, Vestel Beyaz Eşya, Anadolu Sigorta, Enerya Enerji, Erdemir ve Migros yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu şirket hisselerinde 7 Haziran itibarıyla yabancı payında son 1 ayda yaşanan değişime göre yaptı. Buna göre; son 1 ayda yabancı payının en çok arttığı hisse 8,81 baz puanla Alarko Holding oldu. Onu 1,93 baz puan artışla Şok Marketler, 1,92 baz puan artışla Petkim, 1,77 baz puan artışla Albaraka Türk takip etti.

Sektörüne göre F/K hesaplanmasında en ucuz kalan hissenin ise yüzde -52,97 iskontoyla Vestel Beyaz Eşya olduğu görülüyor. Vestel Beyaz Eşya’yı yüzde -41,02’lik F/K iskontosuyla Şok Marketler, yüzde -38,5’lik F/K iskontosuyla Albaraka Türk ve yüzde -36,02’lik F/K iskontosuyla Alarko Holding izliyor.





Bu arada İş Yatırım’ın bu 9 hisse için hedef fiyatları ve tavsiyeleri de şöyle:

Alarko Holding: 182,47 TL / AL

Şok Marketler: 92,00 TL / AL

Petkim: 25,00 TL / TUT

Albaraka Türk: 5,70 TL / AL

Vestel Beyaz Eşya: 27,61 TL / AL

Anadolu Sigorta: 123,00 TL / AL

Enerya Enerji: Hedef fiyat ve öneri yok.

Erdemir: 64,50 TL / AL

Migros: 690,24 / AL

