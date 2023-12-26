BİST, 2024’ün ilk çeyreğinde nasıl hareket eder? 5 görüş

Son beş yıllık rakamların BİST-100 Endeksi’nde yılın son haftasındaki değişimlerin yüzde -0,3 ila yüzde + 4 arasında seyrettiğini, ortalamanın ise yüzde 1’in altında olduğunu gösterse de bu yıl tablo daha farklı görünüyor. Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki yükseliş dalgasında negatif ayrışan az sayıda oyuncu arasında yer alıyor. Nitekim MSCI Türkiye Endeksi, 22 Aralık Cuma günü yüzde 2,9 gerilemeyle Çin’den sonra en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi oldu.

7.750 seviyesinin altına inilmesinin kısa vadeli görünüm açısından risk yarattığı kaydedilirken BİST-100 Endeksi, 22 Aralık’ta 7.557 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Geçen hafta yüzde 5’i aşan değer kayıplarının ardından endeksin taban oluşturmakta ne derece başarılı olabileceğinin takip edileceği belirtilirken endeks 25 Aralık Pazartesi gününe de sert geri çekilmelerle başladı ve öğlen saatleri itibarıyla 7.300’lere geriledi. Kısaca genelde borsada her yıl sonu yaşanan ‘yıl sonu rallisi’ bu yıl yerini sert satışlara bırakmış durumda.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI BİST’İ BASKILIYOR

Bireysel yatırımcının yüksek faiz ortamında hisseden mevduata geçmesinin Borsa İstanbul’u baskıladığına dikkat çekiliyor. TCMB’nin enflasyona karşı sıkı duruş vurgusu faizlerin görece yüksek seviyede kalacağına işaret ederken faizlerdeki potansiyel yüksek oranların borsaya yönelik ilginin azalmasına neden olmaya devam edebileceği kaydediliyor. Son günlerde acil çıkış kapısına yönelen kredili oyuncuların satışlarının BİST’teki dalga boyunu artırdığı ayrıca yabancı yatırımcının tatil moduna geçmesinin satışın dengelenmesini zorlaştırdığı analizi de yapılıyor.

Kısa vadeli öngörüde bulunmanın oldukça zorlaştığı bu dönemde biz de piyasanın önde gelen uzman isimlerine borsaya ilişkin 2024 yılı ilk çeyrek dönem beklentilerini sorduk. 5 uzman isim, ekonomist.com.tr okuyucuları için ilk çeyrek beklentilerini şöyle anlattı:

“BİST’teki geri çekilme uygun fiyatlamaları beraberinde getirebilir”

Tuncay Karahan/Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü:

“Yeni yılın ilk çeyreğinde özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olumlu görüş bildirimleri, ekonomi politikalarında daha net sonuçların alınması, olası swap piyasasının genişletilmesi ve yerel seçimler öncesinde hisse senetlerinde yaşanan geri çekilmenin alım fırsatı olarak uygun fiyatlamaları beraberinde getirmesiyle birlikte endeksin 8.000 seviyesi üzerinde, 8.000-8.500 bandında seyredeceğini düşünüyoruz. Borsaya yönelik riskler ise yüksek getiri potansiyeli sunan mevduat ve tahvil faizlerinin olası alternatif yaratma durumuna göre yatırımcıların yatırım iştahında azalma yaşanması olabilir.”

“Borsa için beklentiler pozitif tarafta yoğunlaşıyor”

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü:

“Sıkılaştırıcı politikaların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisinin devam etmesini beklediğimiz 2024 yılının ilk çeyreğinde yerel seçimlerin de etkisini gözlemleyeceğiz. Hem artan mevduat faizlerinin hem de genel seçimler kadar olmasa da yerel seçimlerin piyasalar üzerinde baskılayıcı etkisi söz konusu olacaktır. Yine de makroekonomik dengelenme, ekonomi yönetiminin artan kredibilitesi, TCMB rezervlerinin artmasına bağlı olarak kur şoku riskinin azalması borsa için beklentilerin pozitif tarafta yoğunlaşmasına katkı sağlıyor. Buna bağlı olarak ilk çeyrekte; 8.500-9.000 bandında, 8.800 seviyelerinin üzerinden bir BİST-100 Endeksi görmemiz mümkün. Diğer yandan 2024 yılının devamında makroekonomik dengelenmenin yanı sıra TCMB’nin faiz artırımlarına ara vermesi ve enflasyonda kalıcı gerilemeyle olası faiz indirimleri borsa için yükselişlerin asıl tetikleyicisi olabilir. Böyle bir durumda 2024 yılı sonu için BİST-100 Endeksi’nde 12.500 seviyeleri beklenebilir.”

“İlk çeyrekte finansal piyasalarda belirsizlikler ön planda olacak”

Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü:

“2024 yılı ilk çeyrek finansal piyasalar açısından belirsizliğin ön planda yer aldığı bir dönem olacak. Yılın ilk yarısında yükselen enflasyonla ülkemiz yerel seçime girecek. TCMB’nin yerel seçim öncesinde asgari ücret zammının da etkisiyle yükselişini sürdürecek enflasyona karşın vereceği reaksiyon yurtiçi taraftaki en önemli, güncel ve belirsiz konu başlığı. Yurtdışında ise FED ve ECB gibi büyük merkez bankalarının faiz indiriminde ne kadar istekli olup olmadığı, Rusya-Ukrayna, İsrail-Hamas gibi jeopolitik risk temasına yönelik güncel gelişmeler mevcut bilinen konular olarak belirsizlik kategorisi içerisine eklenebilecek gelişmeler. Tüm bu belirsizliklerin yatırım kararları üzerinde direkt olarak etkili olmasını bekleyebiliriz. Borsa cephesinde bir yandan söz konusu belirsizlikler diğer yandan TL mevduat, altın, kripto gibi alternatif kanalların gündemi meşgul etmesi, borsanın popülaritesini azaltan en önemli kanallar olarak sıralanabilir. Bu açıdan yılın ilk çeyreğinde TL bazlı zirve 8.560 seviyesi çevresine yakın bir performans izlenme ihtimali ön planda. Bu kapsamda BİST-100 Endeksi’nde ilk çeyrekte 8.500-9.000 bandında hareketler izleyebilir.”

“Sektörel ayrışmalar borsa açısından fırsatlar oluşturabilir”

Ceyhun Yavaş/Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı:

“Ortodoks politikalara yaklaşılmasıyla birlikte realist adımlar atılmasının yabancı ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin tekrardan BİST-100 Endeksi’ne çevrilmesine yol açtığını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcıların da gelmeye başlamasıyla birlikte yerli yatırımcı kitlesinin BİST’e ilgisi yeniden hızla artabilir ve bu durum BİST’e olumlu yansıyarak yeni zirveleri beraberinde getirebilir. Bu noktada ilk çeyrek için bant öngörümüz, 9.000-9.500. Bu noktada sektörel ayrışmalar borsa açısından fırsatlar oluştururken yabancı yatırımcının endeksimize olan katılım hızının düşük kalması zaman zaman kâr realizasyonlarına neden olabilir ve sınırlı bir zaman diliminde de olsa BİST-100 Endeksi’nde likidite sıkıntısı yaşanabilir.”

“İlk çeyrekte BİST, 9.500-10.000 bandını görebilir”

Uğur Boğday/Ziraat Yatırım Genel Müdürü

“Borsadaki analist tahminleri de dikkate alındığında BİST-100 için 2024 ilk çeyrek tahminimiz 9.500-10.000 şeklinde. Faiz oranlarının yüksek seviyede uzun süre kalması, ekonomideki soğumanın derinleşmesi, halka arzların artarak likiditeyi aşağı çekmesi, olası yeni düzenlemeler, jeopolitik taraftaki potansiyel gerginlikler, olası doğal felaketler başlıca riskler olarak sıralanabilir. Seçimlerin bittiği, ülke risk primimizin iyileşmeye devam edebileceği, varlık fiyatlarındaki normalleşmenin sürebileceği 2024 yılının borsa önemli bir fırsat yaratacağını da öngörüyoruz.”