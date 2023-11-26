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Ceren Oral
Ceren Oral




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BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?

Mevduat faizlerindeki yükselişin borsada etkisini gösterdiği, işlem hacminde azalmalar yaşandığı kaydediliyor.

26 Kasım 2023
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?

Mevduat faizlerindeki yükselişin borsada etkisini gösterdiği, işlem hacminde azalmalar yaşandığı kaydediliyor. 

Yıl sonu rallisi için 8.000 üzerinde kalıcılık şartken burada yabancı yatırımcı girişi, jeopolitik riskler ve TL mevduata eğilim belirleyici olacak.

Ekim ayından bu yana jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanan, güçlü bilançolarla ise destek arayışına girerek dengelenen Borsa İstanbul (BİST), geçen hafta yeniden 8.000’i aşsa da henüz bu seviye üzerinde net kalıcılık sağlayamadı. 

8.000’leri en son 17 Ekim’de gören BİST-100, bu tarihten sonraki süreçte 7.400’lere kadar geri çekilmişti. 

Geçen hafta BİST’teki nispeten daha olumlu yukarı yönlü görünümde; ABD borsalarındaki olumlu seyrin, Ortadoğu’dan gelen ateşkes haberinin ve Türkiye’nin Mart 2021’deki seviyelerine gerileyen kredi risk priminin (CDS) etkili olduğu kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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