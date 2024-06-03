BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket

BİST-100 Endeksi, geçen haftayı yüzde 2,59 geri çekilmeyle 10.400 seviyesinde tamamladı. Cuma günü sabah saatlerinde primlenen endeks, öğleden sonra geri çekilmeyle kazanımlarını koruyamadı. Mali ve sınai endekslerinde satışlar derinleşirken, hizmetler ve bankacılık endeksindeki değer kazanımları BİST-100‘ü pozitif tarafta tutmaya yetmedi. Sigorta ve turizm şirketleri primleriyle dikkat çekerken, faktoring ve cam seramik şirketleri en çok değer kaybeden tarafta yer aldı.

BİST-100 Endeksi, 31 Mayıs Cuma günü gün içi hareketlerde en düşük 10.358, en yüksek 10.724 puanı gördü. Yapı Kredi’nin satış işlemine yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle Koç Holding ve Yapı Kredi’nin en sert düşen hisseler arasında yer aldığı, endekse en yüksek negatif etki yapan hisselerden birinin de Tüpraş olduğu aktarılıyor.

“10.000 ANA DESTEK, 10.750 YUKARI ATAKLARDA DİRENÇ KONUMUNDA”

BİST-100 Endeksi, yeni haftada öğle saatleri itibarıyla 10.470 seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

BİST-100’de devam eden düzeltme hareketinde 10.000 seviyesinin ana destek konumunda olduğunu kaydeden Yapı Kredi Yatırım analistleri; 11.088 zirve seviyesinden başladığı düzeltme hareketini sürdüren piyasada, geçen hafta devam eden aşağı hareketin cuma günü ilk önemli destek noktası olarak izlenen 10.400 seviyesini korumaya çalıştığını gözlemliyor. Bugün seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak 10.400 seviyesini izlediklerini kaydeden Yapı Kredi Yatırım analistleri şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Geri çekilmelerinde 10.400 destek bölgesini koruma çabasında hareketlenecek olan piyasada, bu seviye kısa vadeli hareket kapsamında önemli olacak. 10.400 desteğini aşağı geçecek hareketlerde ise bir alt noktada 10.000 seviyesi ana destek konumunda bulunuyor. Şu aşamada 21 Mayıs’ta başladığı zayıflama eğilimin devam ettiği piyasada, 10.750 seviyesi ise yukarı ataklarda direnç konumunu sürdürüyor. Endeksin zayıflama eğiliminin ardından yeniden yukarı ataklarında güç kazanabilmesi için 10.750 direncinin aşılması gerekiyor.”

GERİ ÇEKİLMELER GÜNDEME GELEBİLİR

Gedik Yatırım analistleri, mayıs başındaki zirve seviyesi olan 10.380 altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı edebileceği endekste 10.320-10.260 ve 10.200 seviyelerine doğru geri çekilmelerin gündeme gelebileceği konusunda uyarıyor. “Tepki alımlarında ise 10.450-10.500 ve 7 günlük üssel ortalama olan 10.540 kısa vadeli direnç noktaları” diyen Gedik Yatırım analistleri; 7 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 10.600-10.660 ve 10.725 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu da kaydediyor.

İŞ YATIRIM'A GÖRE YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ SUNAN HİSSELER

Piyasalarda son durum böyleyken yatırımcılara hisse seçimlerinde yol göstermek adına İş Yatırım; 31 Mayıs Cuma günü kapanışı itibarıyla, BİST’te yurtdışı benzerlerine göre iskontolu ve yabancı oranı yüksek şirketle arasında en az yüzde 50 getiri potansiyeli olan şirketleri araştırdı. İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Türk Hava Yolları (THY), Akçansa, Şok Marketler, Alarko Holding ve Yataş yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu şirketlerin 31 Mayıs Cuma günü kapanışı itibarıyla sunduğu getiri potansiyeline (%) göre yaptı. Getiri potansiyeli hesaplamasının İş Yatırım’ın bu hisselere ilişkin belirlediği hedef fiyatlara göre belirlendiği notunu da düşelim.

İş Yatırım; THY’de 485 TL, Akçansa’da 225,69 TL, Şok Marketler’de 92 TL, Alarko Holding’te 182,47 TL ve Yataş’ta 54,45 TL hedef fiyatla ‘al’ önerisinde bulunuyor. Buna göre; getiri potansiyeli hesaplamasında yüzde 60,2 ile THY ilk sırada yer alırken onu yüzde 58,38 ile Akçansa ve yüzde 57,13 ile Şok Marketler izliyor. Alarko yüzde 51,93’lük, Yataş da yüzde 51’lik getiri potansiyeliyle öne çıkan diğer şirketler.

HEM İSKONTOLU HEM YABANCI PAYI YÜKSEK

Bu noktada bu şirketleri öne çıkaran diğer noktalar ise hem yurtdışı benzerlerine göre iskontolu olmaları hem de yabancı takas payının yüksekliği. Tabloya göre; 31 Mayıs Cuma itibarıyla; Şok Marketler’de yabancı takas payı yüzde 39,57 seviyesinde bulunuyor. Yabancı takas payı; THY’de yüzde 27,59, Alarko Holding’te yüzde 21,59, Yataş’ta yüzde 15,37, Akçansa’da ise yüzde 13,23.

Yüksek yabancı oranına rağmen bu şirketler arasında yurtdışı benzerlerine göre en iskontolu olan şirket, yüzde -80,44 ile Alarko Holding. Onu yüzde -76,67 ile Yataş takip ediyor. Söz konusu 5 şirketin yurtdışı benzerlerine göre iskonto oranının en az yüzde 57 olduğu da göze çarpıyor.



Söz konusu liste şöyle: