Borsa bir yıl sonra 11.000'i test etti: Yükseliş tamam mı, devam mı?

Artan işlem hacminin ve genel yükseliş isteğinin BİST-100’deki yukarı eğilimin korunmasında önemli unsurlar olduğu kaydediliyor. Büyük resimde; ikinci çeyrek bilançoları, siyasi gelişmeler, yabancı yatırımcı girişleri, enflasyondaki eğilim ve faiz indirimi beklentileri takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Peki, BİST’teki bu yükseliş sürecek mi? İyi ve kötü senaryoda nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Hangi teknik seviyeler takip edilmeli?

Yurt içi piyasalarda pozitif momentum korunuyor. Dün gün içi hareketlerde kritik bir direnç olarak izlenen 11.000 puanın üzerini seçici hisselerdeki yükselişle test eden Borsa İstanbul (BİST), 11.000 seviyesinin hemen altında 10.956 seviyesinden kapandı.

Dün yaşanan bu yükselişte banka, otomotiv ve telekom hisseleri başı çekerken ABD Başkanı Trump-Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi haberi sonrası Ukrayna’da barıştan yararlanacak Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Enka İnşaat hisselerinin de güçlü seyrettiği görüldü.

KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Bugüne baktığımızda 11.000’in hemen altında seyrini sürdüren BİST-100 Endeksi’nde, kısa vadede 11.000-11.050 aralığının güçlü bir direnç olarak izlendiği, bu bölge üzerinde haftalık bir kapanışın 18 Temmuz 2024’te test edilen 11.252 zirve seviyesine doğru yükselişleri beraberinde getirebileceği analizi yapılıyor.

Haftanın bu seviyenin üzerinde noktalanması durumunda endeksin gelecek haftaya teknik açıdan daha iyimser bir zeminde başlayabileceği üzerinde duran ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü Murat Akyol, “10.900-11.000 bölgesinin geride bırakılmasının kritik olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Aksi bir senaryoda giderek biriken baskı kısa vadeli düzeltmeleri tetikleyebilir. Söz konusu bandın kırılması durumunda ise hareket alanı 11.100 ara direnç olmak üzere 11.250 puana kadar genişleyebilir” diye konuşuyor.

Uzmanlara göre; kâr satışlarının yaşanması halinde ise 10.900 kısa vadeli ilk destek noktası olup, devamında 10.800-10.750 aralığını güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilecek.

Bu bölge kırılmadığı sürece olası geri çekilmelerin sınırlı düzeltmeler olarak yorumlanabileceği ve endekste yükseliş eğiliminin etkisini sürdürebileceği de belirtiliyor.

“FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ BİST’İ DESTEKLİYOR”

BİST-100 Endeksi’nde yukarı eğilim korunurken büyük resimde ikinci çeyrek bilançoları, siyasi gelişmeler, enflasyondaki eğilim ve faiz indirimi beklentileri takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor.

Temmuz ayında merkez bankasının faiz indirimi kararı ve Moody’s’in not artırım kararı ardından bu hafta piyasa beklentisinin altında kalan enflasyon verilerinin de BİST’teki yükselişi desteklediği analizi yapılıyor.

Borsada 2025 ikinci çeyrek finansalları da devam ediyor. Tacirler Yatırım Analistleri’ne göre; bankalar genel olarak beklentileri aşan kârları ile dikkat çekerken, banka dışı kesim şirketlerinde de önceki çeyreklere göre daha olumlu bir tablo izleniyor. 8 Ağustos itibarıyla BİST şirketlerinin henüz sadece yüzde 19’unun ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı bilgisini veren Tacirler Yatırım, “Ancak bugüne kadar açıklanan sonuçlar 19 Mart sonrası artan faiz ortamının endişe edilen düzeyde baskı yaratmadığına işaret ediyor. Finansal sonuçlara ek olarak, PPK’dan faiz indirim beklentilerinin sürmesi de BİST için destekleyici” diyor.

"YÜKSELİŞ İÇİN YABANCI GİRİŞLERİNİN DEVAM ETMESİ ŞART"

Faiz indirim döngüsünün ve yabancı girişleri piyasanın yükseliş trendinin ana motoru olmayı sürdürdüğünün altı çiziliyor. Peki, önümüzdeki süreçte borsa için nasıl bir tablo ortaya çıkabilir?

Stratejist Onur Altın, bu soruyu ekonomist.com.tr okuyucuları için detaylarıyla cevapladı.

BİST’İN YÜKSELİŞİNDEKİ ANA NEDENLER

BİST-100 Endeksi, yılın ilk yarısını sadece yüzde 1,20’lik bir artışla yatay kapatırken, yılın ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaparak yıl başından bu yana yüzde 11,56’lık bir getiriye ulaşmış durumda.

Son 1,5 aydır gördüğümüz bu yükselişte; yabancı girişi, TCMB tarafından beklenen faiz indirimleri, jeopolitik risklerin yavaşlaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının beklenildiği ölçüde küresel ekonomiyi yavaşlatmayacağı beklentisi ve yurt içinde siyasi risklerin ilk yarısına göre yüksek seyretmemesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Stratejist Onur Altın

BİST-SANAYİ ENDEKSİ GETİRİDE ÖNE ÇIKIYOR

Bu gelişmelerin içerisinde özellikle iki etkeni ön plana çıkartıyorum. Birincisi TCMB’den faiz indirim beklentisi. Türkiye, 2025 yılına yüzde 44,38’lik bir enflasyonla girerken, temmuz ayı itibarıyla enflasyonun TÜİK’e göre yüzde 33,52’ye inmesi ve yıl sonuna doğru yüzde 30’un altına kayma beklentisi, TCMB’nin faizleri yüzde 35’lere doğru çekeceği ihtimalini kuvvetlendirirken piyasada yatırım ve kredi kanallarında pozitif bir görüntü oluşturdu. Bu özellikle sanayi hisseleri üzerinde oldukça fazla hissedildi.

BİST-Sanayi Endeksi (XUSIN) yılın ilk yarısını yüzde 5,19’luk bir düşüşle tamamlarken, temmuz başından bu yana yaklaşık bir aylık sürede yüzde 13,03’lük getiri sağladı ve BİST-100’ün üzerinde bir getiri elde etti. Reel sektörün yüksek kredi maliyetlerini karşılamada sorunlar yaşaması TCMB’nin faiz indirimine başlamasıyla piyasada da bir rahatlama sağladı.

YABANCI GİRİŞLERİ YENİDEN İVMELENDİ

İkinci neden ise borsada son dönemde artan yabancı girişleri. Yıl başından 19 Mart haftası Ekrem İmamoğlu’nun içeri alınmasına kadar geçen süreçte sınırlı olan yabancı girişi, söz konusu haftada siyasi risklerin artmasıyla yerini sert bir çıkışa bırakmıştı ve bu haftadan sonra 18 Nisan haftasına kadar bu çıkışlar sürdü.

18 Nisan haftasında, yabancıların yılbaşından bu yana hisse senetlerinde toplam çıkışı 650 milyon dolara yaklaşırken, tahvilden çıkışı 4,7 milyar dolara ulaşmıştı. Ancak hem içeride siyasi tansiyonun kısmen düşmesi, hem yurt dışında Türkiye’nin Rusya-Ukrayna ve İsrail-İran gerginliklerinde bölgede yatıştırıcı unsur olarak ortaya çıkması, Türkiye’ye ilişkin yabancı güvenini tazelerken enflasyonda düşüş ve faiz indirimleri tekrar yabancının ülkeye olan ilgisini artırdı ve son açıklanan verilere göre 1 Ağustos itibarıyla yabancıların yılbaşından bu yana hisse senetlerine toplam girişi 1,82 milyar dolara ulaştı.

Bu bize 18 Nisan’dan sonra borsaya yaklaşık 2 milyar dolar bir giriş olduğunu gösteriyor. Tahvil tarafına da bu süreçte yaklaşık 4 milyar dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıcak para dediğimiz bu girişler, BİST-100’ün son dönemde sert yükselmesini sağlayan ana unsurlardan biri oldu.

İYİ VE KÖTÜ SENARYO NASIL ŞEKİLLENİYOR?

İyi senaryoda şu anda pozitif tablo devam ediyor. Yükselişin devam etmesi için tek neden görüyorum: Yabancı girişlerinin sürmesi. Eğer bu girişler sürerse BİST-100’de yükselişin devamını bekleyebiliriz. Kötü senaryoda ise bu girişler kesilir veya çıkış başlarsa o zaman BİST-100’de çıkışların yaşanabileceğinin altını çizelim. B

en bu girişlerde zannedildiği kadar TCMB’nin faiz döngüsünün değil; siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkili olacağını düşünüyorum. Yani yurt içindeki siyasi tansiyon ve özellikle Trump’ın politikaları ile Türkiye’nin Ortadoğu’da üstleneceği misyon Borsa İstanbul’un gidişatını belirleyecektir.

POZİTİF GELİŞMELER FİYATLAMALAR İÇERİSİNDE Mİ?

Teknik olarak bakıldığında 10.900’ün üzerinde pozitif tablo devam etse de yeni zirveleri görmekte zorlanan bir endeks yapısı izleyebiliriz. Çünkü yaşanması beklenen pozitif gelişmelerin şu anki fiyatlamalar içerisinde olduğu kanaatindeyim. Aşağıda ise 10.000 seviyesi kritik destek bölgesi. 10.000 seviyesinin altına inilmesi durumunda yeni bir satış dalgasının başlayacağı unutulmamalı. BİST-100’ün yılın ikinci yarısında da 9.000-11.000 bandında seyredeceğini düşünüyorum.

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.