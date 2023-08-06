Borsada ralli tamam mı devam mı?

CDS’lerin 400’ün altına geldiği ve iyimserliğin sürdüğü ortamda BİST’te yukarı hareketlerin bir süre daha devamı öngörülüyor. 8.000’in üzerinde ise düzeltme bekleyen uzmanlara göre; bu süreçte riskler azaltılabilir, fiyat-değer dengesi bozulmuş hisselerde nakde geçilebilir.

2023’e 5.661’den başlayan, 2023 Ocak-Temmuz döneminin en düşük seviyelerini 7 Şubat’ta 4.505 ve 5 Mayıs’ta 4.400 ile gören BİST-100, haziran ayı itibarıyla adeta uçuşa geçti.

4.960 ile başladığı haziranı 5.760 ile kapatan endeks, hızlı çıkış sergilediği temmuzu 7.217’den tamamladı. Böylece BİST; haziranı aylık bazda yüzde 17,85, temmuzu yüzde 25,31 getiriyle geride bıraktı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.