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Borsada ralli tamam mı devam mı?

CDS’lerin 400’ün altına geldiği ve iyimserliğin sürdüğü ortamda BİST’te yukarı hareketlerin bir süre daha devamı öngörülüyor.

06 Ağustos 2023
Borsada ralli tamam mı devam mı?

CDS’lerin 400’ün altına geldiği ve iyimserliğin sürdüğü ortamda BİST’te yukarı hareketlerin bir süre daha devamı öngörülüyor.  8.000’in üzerinde ise düzeltme bekleyen uzmanlara göre; bu süreçte riskler azaltılabilir, fiyat-değer dengesi bozulmuş hisselerde nakde geçilebilir.

2023’e 5.661’den başlayan, 2023 Ocak-Temmuz döneminin en düşük seviyelerini 7 Şubat’ta 4.505 ve 5 Mayıs’ta 4.400 ile gören BİST-100, haziran ayı itibarıyla adeta uçuşa geçti. 

4.960 ile başladığı haziranı 5.760 ile kapatan endeks, hızlı çıkış sergilediği temmuzu 7.217’den tamamladı. Böylece BİST; haziranı aylık bazda yüzde 17,85, temmuzu yüzde 25,31 getiriyle geride bıraktı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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