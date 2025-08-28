Borsada sonbahar beklentileri: Yükseliş devam edecek mi?

Bu performansın ardından kısa vadede teknik olarak düzeltme ihtiyacının artmasının doğal olduğu kaydedilirken teknik açıdan bakıldığında dolar bazlı grafiklerde çok ciddi bir bozulma olmadığı da belirtiliyor. Peki, yaz dönemini geride bırakarak sonbahar aylarına girmeye hazırlandığımız bu süreçte, daha orta vadeli beklentiler nasıl şekilleniyor? Piyasanın önde gelen uzman isimlerine ekim ayının sonunda BİST-100 Endeksi’nin hangi bant aralığında olabileceğini sorduk.

Hafta içinde 11.600’ün üzerini gören BİST-100 Endeksi sonraki işlemlerde hızlı yükselişin ve yurt dışından pozitif ayrışmanın yarattığı yorgunluğu daha fazla hissetmeye başlayınca dün günü yüzde 1,5 oranında kayıpla noktaladı ve arka arkaya sekiz gün süren yükselişin ardından bu seriyi noktaladı.

Dün 11.359 seviyesinden kapanan endeksin düşüşünde özellikle banka, havacılık ve otomotiv hisselerine gelen kâr satışları belirleyici oldu.

Salı günü 11.530’dan kapanan BİST’in ayın başından bu yana kaydettiği değer kazanımının salı günü kapanışı itibarıyla yüzde 8’e kadar ulaştığını ve endeksin küresel borsalara kıyasla oldukça güçlü ve pozitif bir ayrışma sergilediğini görmüştük.

“SAĞLIKLI FİYATLAMA SÜRECİNİN BİR PARÇASI”

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü Murat Akyol, bu performansın ardından kısa vadede teknik olarak düzeltme ihtiyacının artmasının doğal olduğu, dün yaşanan geri çekilmeyi de sağlıklı fiyatlama sürecinin bir parçası olarak değerlendirmek gerektiği yorumunu yapıyor. “Ağustos ayındaki yükselişin büyük ölçüde ayın ikinci yarısında hızlı şekilde gerçekleşmesi kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgesine taşımıştı. Bu çerçevede geri çekilmeler yükselişin sürdürülebilirliği açısından gerekli bir denge unsuru olarak kabul edilebilir” diyen Murat Akyol’a göre; dünkü baskının boyutu ise soluklanmanın devam etme potansiyelini canlı tutuyor.

Murat Akyol, BİST-100 Endeksi’nin dolar bazlı görünümüne ilişkin ise şu bilgileri veriyor:

“Teknik açıdan bakıldığında dolar bazlı grafiklerde çok ciddi bir bozulma olduğunu söylemek güç. Bu noktada 274 doların üzerine pozitif bir gözle bakmayı sürdürüyoruz. Bu seviye korunduğu müddetçe 293 dolar civarı radarda kalmaya devam edecektir. Aksi bir senaryo ise baskıyı derinleştirebilir. Kaldı ki hızlı yükselişin ardından kısa vadede bir süre daha soluklanma görmemiz doğal olacaktır.”

EKİM AYI SONUNDA NASIL BİR TABLO GÖREBİLİRİZ?

Hafta sonuna yaklaşırken BİST’in gündeminde gelecek hafta başında açığa satış yasağının sonlandırılması var. Uzmanlar, bu beklentinin ve kaldıraçlı işlemlere ilişkin vade sonu işlemlerinin artmasının ayın son iki işlem gününde hisse senedi bazlı fiyat oynaklıklarını artırabileceğini öngörüyor.

Peki, daha orta vadede BİST’e ilişkin öngörüler nasıl şekilleniyor? Yaz dönemini geride bırakarak sonbahar aylarına girmeye hazırlandığımız bu süreçte, piyasanın önde gelen uzman isimlerine ekim ayının sonunda BİST-100 Endeksi’nin hangi bant aralığında olabileceğini sorduk. Uzmanların bant aralık tahminleri ve yorumları şöyle:

11.500-12.000 BANDI

“BİST, yılın son çeyreğinde 12.000 civarını test edebilir”

Serhan Yenigün/Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

30 Haziran’da gerçekleşen CHP Kurultay’ına dair davanın ardından siyasi risklere dair görünen ajandanın bir süreliğine geri planda kalmasıyla; Borsa İstanbul’da, TCMB Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) gelen faiz indirimlerine ve ikinci çeyrek finansallarına odaklanan bir seyir yaşanıyor. 24 Temmuz’da PPK’dan 300 baz puan ile ilk faiz indirimi geldi. 11 Eylül toplantısında 300 baz puanlık ikinci bir indirim ve sonrasında da 200 baz puanlık indirimlerle sürecin en azından 2026’nın ikinci çeyreğine kadar devamını bekliyorum. Faizlerde beklenen patika BİST’i desteklerken, karamsar tahminlere ve önceki birkaç çeyreğe göre daha olumlu geçen ikinci çeyrek bilanço sezonu da hisse senedi piyasaları için destekleyici oldu.

“BİR SÜRE YATAY SEYİR BEKLİYORUZ”

Bu noktada bilançoların artık tamamlandığını belirteyim. Bu nedenle, BİST’te bir süreliğine 11.000 civarında yatay bir seyir beklemekle beraber, endeksin ana yükseliş kanalı içinde kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Finansal sonuçların ardından, şirketlerin hedef fiyatlarında ağırlıklı olarak yukarı yönlü revizyonlar görüyoruz ve bu revizyonlar 12 aylık BİST-100 Endeksi hedefini 13.500’lerden 14.600 civarına taşımış durumda. BİST-100 Endeksi’nin de burada oluşan ek potansiyelle beraber yükselişine devam edeceğini ve yılın son çeyreğinde 12.000 civarını test edeceğini düşünüyorum.

“Yükselen işlem hacimlerini olumlu olarak değerlendiriyoruz”

Mehmet Özdemir/Trive Yatırım Araştırma Uzmanı

“BİST-100 Endeksi’nde yaklaşık bir yıl süren yatay sürecimizi tamamlayıp yeni zirveleri test ettik. Yükselen işlem hacimleri ile bu sıkışan alanın üzerine geçmemizi, trendin devamı açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu sürecin ardından TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesinin yanı sıra eylül ayında yurt içi siyasi gelişmeler ve finansmana erişim konuları Borsa İstanbul özelinde takip edeceğimiz diğer maddeler olacak. Ekim ayı sonunda BİST-100 Endeksi’nin 11.500-12.000 bandında olacağını öngörüyoruz.”



12.000-12.500 BANDI

“Mevcut temalar TL varlıklar ve BİST adına destekleyici”

Özgür Yurtdaşseven/Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü

“Yılın ikinci yarısından itibaren TL varlıklar açısından dezenflasyon sürecinin başarısının önemini koruduğu genel görünümde, 2026 sonu adına yüzde 25 olarak öngördüğümüz politika faizi beklentisi bazında, BİST’te yüzde 35-45 getiri potansiyelinin oluştuğu işlem bandını ‘kademeli alım’ fırsatı olarak öngörüyorduk. Küresel risk iştahının korunduğu ortamda politik belirsizliğin ötelendiği ve beklentilerin altında enflasyon verilerinin gelmeye başlaması, öngördüğümüz temanın fiyatlaması adına uygun bir zemin oluşturdu.

Ülke risk primini yükseltecek global/lokal yeni bir gelişme olmadığı görünümde hem mevcut dezenflasyon süreci fiyatlaması hem de potansiyel FED faiz indirimi teması, dönem dönem kâr satışları ihtimali karşısında TL varlıklar ve BİST adına destekleyici olmayı sürdürebilecek ana faktörler. Ekim ayı sonu için beklentimiz ise 12.000-12.500 bandı.”

“Riskli varlıklara geçişler daha da hızlanabilir”

Tarkan Akgül/İnfo Yatırım Genel Müdürü

“AĞUSTOS AYI TÜFE BEKLENTİMİZ YÜZDE 1,6”

BİST-100 Endeksi, geçen hafta itibarıyla TL bazlı rekorunu kırdı. Yurt içinde özellikle enflasyon tarafındaki geri çekilmenin etkisi ile faiz indirim beklentileri yükselişi destekledi. Kötü geçmesi beklenen bilanço döneminin de beklenenin aksine geçmesi risk iştahını artırdı. Mayıs ayında yüzde 1,5, haziran ayında yüzde 1,4 gelen enflasyon verisi ise temmuz ayında yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti. Elektrik ve doğalgaz zamlarının etkisi enflasyonun diğer ayların üstünde kalmasına neden oldu. Yani enflasyonda aşağı yönlü eğilim bozulmuş gibi gözükse de bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Şu an ağustos ayından beklentimiz enflasyonda yüzde 1,6 seviyesinde.

“YABANCI YATIRIMCI BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ”

Ağustos ayında PPK’nın olmamasının TCMB’nin elini güçlendirdiği gözüküyor. TCMB’nin de piyasa ile iletişimini kuvvetlendirici adımlar atması piyasayı mutlu ederken, bu durum fiyatlama mekanizmasına da yansıdı. Bu da eylül ayında faiz indirimlerinin devamı sinyallerini de piyasada oluşturdu. Faiz indirimleri kısa vadeli katalist etki olarak görülse de FED Başkanı Powell’ın da J. Hole Sempozyumu’nda faiz indirimine ilişkin güvercin tonda açıklamalar yapmış olması riskli varlıklara geçişleri hızlandırdı. Faiz indirimine ek olarak, KKM’nin sonlandırılması ve inmesi muhtemel faizlerle risksiz getirilere olan talebin azalması riskli varlıklara geçişleri hızlandırabilecekken, yabancı yatırımcı beklentileri endekste ana hikayelerden biri olarak kalmaya devam edecek.”

“Olası faiz indirimi beklentileri tek başına yeterli değil”

Gökhan Uskuay/Destek Yatırım Araştırma Direktörü

“BİST-100 Endeksi, TCMB’nin olası faiz indirimi beklentileriyle desteklense de bu katalizör tek başına yükseliş trendinin devamı için yeterli değil. Yükselişin sürdürülebilmesi ve güç kazanabilmesi için faiz indiriminin yanı sıra risk priminde gerileme, makroekonomik göstergelerde iyileşme, faiz indiriminin finansal tablolara olumlu yansıması ve küresel risk iştahının güçlü seyretmesi de gerekiyor. Ekim ayı sonunda BİST-100 Endeksi’nin 12.000-12.500 bandında olacağını öngörüyoruz.”

12.500-13.000 BANDI

“Dolar bazlı yeni zirve için yükselişin devamı gerekiyor”

İbrahim Şişman/Colendi Menkul Değerler Analisti

“Temmuz 2024’te endeks 11.245 ile TL rekor seviyeyi gördüğünde dolar bazında 340 doları test etmişti. Güncel dolar kuru ile bu seviyenin yaklaşık 275 dolar seviyesine işaret etmesi o günkü döviz bazlı fiyatlama için hala yüzde 23 civarında yükselmesini gerektiriyor. Beklentilerden zayıf gelen enflasyonla birlikte TCMB’nin de faiz indirimlerine tekrar başlamış olması oldukça önemli, fakat tek başına yeterli olmayacaktır. Şirketlerin yeni dönemde alacağı operasyonel ve finansal kararlarla birlikte büyüme potansiyeli olan şirketler öncülüğünde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Bu çerçevede endeksin ekim ayının sonunda 12.750 seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz.”

13.000 VE ÜSTÜ

“Önümüzdeki çeyreklerde bilanço dönemleri BİST’i destekleyebilir”

Dr. Kutay Gözgör/Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü

“BİST-100 Endeksi’nde yükselişi destekleyen ana faktörün, TCMB’nin faiz indirim süreci olduğunu görüyoruz ve bunun devam etmesini bekliyoruz. Faiz indirim sürecinin yanı sıra ikinci çeyrek itibarıyla, birçok şirket için bilanço görünümü olarak ‘en kötüsünün geride kaldığını’ düşünüyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde bilanço dönemlerinin BİST-100 Endeksi’ni desteklediğini görebiliriz. Bu kapsamda ekim ayının sonunda 13.000 ve üstü seviyeler mümkün olabilir.”

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.