Borsada yerel seçim öncesinde yeni zirveler gelir mi? Yorumlar ne?

Teknoloji hisseleri öncülüğünde yeni zirveler yapan ABD ve Japonya hisseleri küresel yükselişte baş rolü oynarken teknoloji ağırlığı sınırlı olan Borsa İstanbul (BİST), geçen hafta küresel yükselişe katılamadı. Geçen hafta boyunca önemli bir varlık göstermekte zorlanan BİST-100 Endeksi, sekiz haftalık yükseliş serisine son vererek haftayı yüzde 3 oranında eksiyle noktaladı. Banka hisselerindeki satışlarla endeks, 1 Mart’ta kritik 290 dolar desteğinin hemen üzerinde kapandı.

BİST, NEDEN NEGATİF AYRIŞTI?

Geçen hafta dünya piyasalarında yaşanan yükselişin yerleşik bireysel yatırımcı için boğa tuzağı olarak kullanıldığını söyleyen İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; “Erdemir ve Tüpraş gibi büyük şirketlerde ve küçük hisselerde alış olmasaydı BİST, daha sert gerileyebilirdi” diyor.

Gürleyen’e göre; BİST’in dünyadan negatif ayrışmasına altında yatabilecek iki temel neden, ekonominin ‘kur, enflasyon, ücret, faiz’ sarmalından çıkmakta zorlanması ve son dönemde hızlanan rezerv kaybı. Ama son dönemde piyasalardaki satışın temel nedenlerden çok pozisyonlanmayla alakalı olduğunu düşünen Serhat Gürleyen; şöyle devam ediyor:

“Ekonomik politikalarda rasyonel zemine dönüşe, CDS oranlarında ve Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinde sert düşüşe rağmen yabancı yatırımcılar BİST’e girmekte nazlı davranıyor. ‘Yabancı yatırımcı gelecek’ ümidiyle banka, holding gibi BİST-30 hisselerinde kredili pozisyon alan büyük yatırımcı pozisyonunu taşımakta zorlanıyor. Bu nedenle iyi haberleri boğa tuzağı olarak kullanıyor.”

“ENFLASYONDAKİ YUKARI EĞİLİM HİSSELERİ DESTEKLİYOR ANCAK…”

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Aylık enflasyon yüzde 4,53, yıllık enflasyon yüzde 67,07 oldu.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; Makro bir perspektifle bakıldığında, enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin devam etmesinin beklenmesinin temelde hisse senetlerini destekleyen bir unsur olarak kabul edilebileceğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda yıllık TÜFE’nin mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağının tahmin edilmesinin hisse senetlerine yönelimin sürmesini sağlayabileceği görüşündeki Akyol; ancak yılın ilk sekiz haftasında BİST-100’ün zaten yüzde 25’lik değer kazanımına ulaştığının altını çizmek gerekir. Bu da endeksin daha fazla güç kazanmakta zorlanmasına ve kâr satışlarına maruz kalmasına neden oluyor” diye uyarıyor.

BİST-100’de teknik açıdan bakıldığında yukarıda 9.400 puanın en önemli direnç olduğu analizini yapan Murat Akyol; Bu seviyenin altında kalındıkça büyük resimde anlamlı bir değişiklik görmeyi beklemiyor.

ÜÇ GENEL MÜDÜRÜN BORSA BEKLENTİLERİ

9.400’lere dayandıktan sonra kâr satışlarıyla karşılayan BİST-100’de mart ayının sonuna kadar nasıl bir görünüm oluşabilir? Yerel seçim öncesinde kâr satışları mı gelir yoksa yeni zirveler mi test edilir? Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday ve GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz’den bu süreçte BİST-100’e ilişkin öngörülerini ekonomist.com.tr okuyucuları için aldık.

“8.950 AŞAĞI YÖNLÜ KIRILMADIKÇA YÜKSELİŞİN DEVAMI BEKLENEBİLİR”

Tuncay Karahan/Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü:

SEÇİM RİSKİ OLUŞACAK MI? Yerel seçimlere doğru yaklaşırken yurtiçi piyasalar için genel bir seçim riski oluşmayacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber ülke risk priminin 300 seviyesinin altına doğru gerilediği dönemlerde TL bazlı pazarlardaki ürünlere para girişinin olduğunu veya çıkışların gerçekleşmediğini görüyoruz. Borsa İstanbul’a son dört haftada; üç hafta 100 milyon dolar üzerinde ve bir önceki hafta 35 milyon doların üzerinde para girişi oldu.

FITCH’TEN ÜLKE NOTU ARTIŞI GELİR Mİ? Bu gelişmelerle birlikte 2023 Eylül’de Türkiye kredi notunu B olarak korurken görünümü negatiften durağana çeken Fitch, 8 Mart’ta yılın takvimdeki ilk değerlendirmesini yapacak. Bu değerlendirmede görünümün iyileşmesine kesin gözle bakılırken ülke notu artışı da bekleniyor. Yerel seçimlere kadar endekste 8.950 puan seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça yükselişin devamı beklenebilir. BİST’te kısa vadeli 9.500 ve 10.000 psikolojik hedef seviyeleri, yerel seçimler öncesi görülebilir.”

“OLAĞAN DÜŞÜŞLER DIŞINDA BORSADA BELİRGİN GERİ ÇEKİLME BEKLEMİYORUZ”

Uğur Boğday/Ziraat Yatırım Genel Müdürü:

“BORÇLANMA PROGRAMI BORSA İÇİN OLUMLU” Yılın ilk aylarında, geçici olduğu tahmin edilen enflasyonda yukarı yönlü risklerin artmasına karşın, TCMB ‘politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini’ belirtti. Bununla birlikte TCMB’nin enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılığın gözden geçirileceğini söyleyerek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajları vermesi hem risk primimiz üzerinden hem de mevcut reel faiz görünümü açısından borsa için destekleyici oldu. Bununla birlikte yılın ilk aylarında borçlanma programının genişlemeci maliye politikasına işaret etmesi de borsa için olumlu.

BİST’TE POTANSİYEL AZALDI MI? BİST-100 Endeksi yılbaşına göre emsallerinden belirgin şekilde olumlu ayrıştı. Yurtdışında da risk iştahının pozitif olması, Türkiye-ABD ilişkilerinde ilerleme sağlandığına yönelik haber akışları da destekleyiciydi. Öte yandan, yaşanan yükselişlerle birlikte BİST-100’ün dolar bazında daha önce test edilen 305-310 bandına yaklaşması kısmi soluklanmayı gündeme getirdi. Ayrıca mevcut analist hedef fiyat tahmini ve faizlerin de geldiği seviyeler de dikkate alındığında borsada potansiyelin azaldığı söylenebilir. Diğer yandan, olağan düşüşler dışında borsada belirgin bir geri çekilme beklemiyoruz. Özetle, yerel seçim öncesinde borsada bant hareketi görebiliriz. Mart ayında borsadaki beklentimiz 10.000 seviyesine yakın.”

“YENİ ZİRVELER İÇİN 9.560 ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ OLACAK”

Alper Nergiz/GCM Yatırım Genel Müdürü:

“PİYASA ÜZERİNDE BİR MİKTAR BASKI OLUŞABİLİR” BİST-100 Endeksi 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. TL bazlı zirve seviyelerin tazelendiği, dolar bazlı olarak da 300 seviyesini aştığımız bir dönemde genel seçim süreci kadar etkili olmasa da yerel seçimlerin piyasa üzerinde bir miktar baskı yaratması beklenebilir. Ancak bu baskının ekstrem olumsuz haberler gelmediği müddetçe sakin karşılanabileceğini söyleyebiliriz. Yılın ilk haftası dışında yabancı yatırımcıların hisse senedi talebi devam ediyor.

“YABANCI İYİMSERLİĞİ BİST’İ DESTEKLER” Beş yıllık ülke risk primimiz CDS’in 300 seviyesi altındaki seyri önemli olmakla birlikte bu bölge altında düşüşlerin belirginleşmesi yabancı iyimserliğiyle BİST-100 Endeksi’ni destekleyebilir. Bu açıdan kâr satışlarının sınırlı kalmasını, trend yönlü fiyatlama davranışının ise devam etmesini bekliyoruz. Fiyatlama açısından BİST’te 8.650’nin üzerinde kaldığı müddetçe iyimser görünümün devam etmesi, 9.560 üzerinde kalıcılık ile 10.000 psikolojik bölgeye doğru yeni TL bazlı zirve beklentisi gündemimizi meşgul edebilir.

