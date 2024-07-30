Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler

Geride bıraktığımız haftayı yüzde 2,4 kayıpla teknik açıdan önemine sıklıkla vurgu yapılan 10.930 puanın altında noktalayan BİST-100 Endeksi, yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. 29 Temmuz Pazartesi günü kapanışını 10.733 puan seviyesinden yapan BİST-100, bugün de 10.740 seviyesinin üzerinde tutunma çabası içinde.

“GERİ ÇEKİLMELERDE POZİSYON ALMAK İÇİN ACELECİ OLUNMAMALI”

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; 10.930 puanın altında kalındıkça aşağı yönlü risklerin devam edebileceğine yönelik görüşünü koruyor. Dolayısıyla ılımlı bir tablodan bahsedebilmek için öncelikle bu noktanın yeniden geride bırakılmasının gerekli olduğuna dikkat çeken Akyol; “Mevcut durumunda ise sırasıyla 10.730 ve 10.670 seviyelerini takip ediyoruz. Özellikle trend desteğinin geçtiği 10.730 civarından çok fazla uzaklaşılmamasının endeksin toparlanması adına önemli olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Borsa İstanbul’un dünyadan negatif ayrışmaya devam ettiğini kaydeden İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; “Genele yaygın olan satış dalgasında beyaz eşya, havacılık, otomotiv, sigorta sektörleri başı çekiyor. Gıda perakendesi, telekom gibi korumacı sektörler de satış dalgasından kaçamıyor” diyor. Dünkü satışların sertliğinin geri çekilmelerde pozisyon almak için aceleci olunmaması gerektiğine işaret ettiğini belirten Gürleyen’e göre; piyasanın döndüğünü görerek hareket etmek lazım. Serhat Gürleyen, endeks için kısa vadede takip edilecek destek ve direnç seviyelerinin ise 10.660 ve 10.900 olduğu bilgisini de veriyor.

GETİRİDE ÖNE ÇIKAN BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ

Borsada durum böyleyken sektörel ayrışmaların dikkat çektiği de görülüyor. Bu kapsamda biz de hem son 1 yılda hem de yıl başından bugüne BİST’teki sektör endekslerinin getirilerini araştırdık.

2024 yılı başından 30 Temmuz’a kadarki süreçte 28 BİST sektör endeksi içerisinde en çok kazandıranın BİST-İletişim olduğu, onu BİST-Sigorta ve BİST-Banka endekslerinin izlediği görülüyor.

En az getiri elde edenler ise BİST-Aracı Kurumlar Endeksi, BİST-Kimya, Petrol, Plastik Endeksi ile ve BİST-Orman, Kâğıt, Basım Endeksi olarak sıralanıyor.

Son 1 yıllık tabloya baktığımızda ise getiri sıralamasında yüzde 277’lik getirisiyle ilk sırada açık ara BİST-Sigorta Endeksi yer alıyor, onu yüzde 133 ile BİST-Banka Endeksi izliyor.

Her iki döneme ait performansları tablomuzda detaylarıyla inceleyebilirsiniz. InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan; söz konusu tabloya yönelik şu değerlendirmeyi yapıyor:

“YÜKSELİŞLERİN EKONOMİK BÜYÜME VE YABANCI YATIRIMCININ BORSAYA GİREBİLECEĞİ BEKLENTİSİNE GÖRE ŞEKİLLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

“Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan sektörel endekslerin performansına baktığımızda düşen bir endeks bulunmadığını görüyoruz. En çok yükselenlerin başında ise yüzde 89 ile iletişim sektörü ilk sırada yer alıyor. Onu sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 71 getiriyle sigorta ve bankacılık takip ediyor. Sıralamanın devamında ise ticaret, teknoloji ve bilişim ile gıda perakendeciliği ve holdingler öne çıkıyor. Getiri performanslarına göre ayrışan sektörel endeksler incelendiğinde, yükselişlerin ekonomik büyüme ve yabancı yatırımcının borsaya girebileceği beklentisine göre şekillendiğini görüyoruz. Bu kapsamda sıkılaştırıcı ekonomi politikası uygulamalarıyla büyüme üzerinde oluşabilecek olası baskılanmanın gıda perakendeciliği, iletişim ve ticaret gibi görece defansif sektörlere yönelimi artırmasının yanında, ‘Yerel seçimler sonrası borsaya yabancı ilgisi ve girişleri artar’ beklentisiyle banka ve sigortacılık ile holdinglerin de pozitif ayrıştığı görülüyor.”



