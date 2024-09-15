Fitch Ratings, 6 Eylül Cuma akşamı açıkladığı derecelendirme raporuyla Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’ seviyesinden ‘BB-’ye yükseltti. Kuruluş, 8 Mart’ta ‘Durağan’dan ‘Pozitif’e yükselttiği Türkiye’nin not görünümünü ise yeniden ‘Durağan’ olarak belirledi. Fitch’in kredi notunda yaptığı artırım sonrasında geçen haftaya yukarı hareket etme isteğiyle başlayan BİST-100’de ise satış baskısı artarak sürdü ve BİST-100, kritik 9.700’ün de altına inerek 11 Eylül’de yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 9.420’den kapandı. Hareketliliğin daha da arttığı 12 Eylül’de ise gün içi hareketlerde 9.280 seviyesi test edilirken kapanış 9.521’den gerçekleşti. Böylece BİST 100, nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Küresel satış dalgasından da en çok etkilenen gelişmekte olan ülke (GOÜ) borsalarından olan BİST’te, satışların genele yayıldığı ve özellikle banka, sigorta, beyaz eşya, demir-çelik, otomotiv gibi döngüsel hisselerde kayıpların daha sert olduğuna işaret ediliyor.

Peki borsanın favori sektörleri hangileri? BİST sektör endekslerinde 2024 yılı getiri performansları ne durumda? 2024'ün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri hangileri? Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



