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Borsanın favori sektörleri hangileri?

Mevcut süreçte iç talepteki yavaşlamadan en az etkilenebilecek sektörlerin daha cazip olabileceği öngörülüyor. Faize duyarlı, ihracatçı ve dış talep koşullarına bağlı sektörlerde ise ivmelenme beklenmiyor. Bankalar ile holdinglerde ise yabancı girişleri önemli olacak.

15 Eylül 2024 | 09:47
Borsanın favori sektörleri hangileri?

Fitch Ratings, 6 Eylül Cuma akşamı açıkladığı derecelendirme raporuyla Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’ seviyesinden ‘BB-’ye yükseltti. Kuruluş, 8 Mart’ta ‘Durağan’dan ‘Pozitif’e yükselttiği Türkiye’nin not görünümünü ise yeniden ‘Durağan’ olarak belirledi. Fitch’in kredi notunda yaptığı artırım sonrasında geçen haftaya yukarı hareket etme isteğiyle başlayan BİST-100’de ise satış baskısı artarak sürdü ve BİST-100, kritik 9.700’ün de altına inerek 11 Eylül’de yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 9.420’den kapandı. Hareketliliğin daha da arttığı 12 Eylül’de ise gün içi hareketlerde 9.280 seviyesi test edilirken kapanış 9.521’den gerçekleşti. Böylece BİST 100, nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Küresel satış dalgasından da en çok etkilenen gelişmekte olan ülke (GOÜ) borsalarından olan BİST’te, satışların genele yayıldığı ve özellikle banka, sigorta, beyaz eşya, demir-çelik, otomotiv gibi döngüsel hisselerde kayıpların daha sert olduğuna işaret ediliyor. 

Peki borsanın favori sektörleri hangileri? BİST sektör endekslerinde 2024 yılı getiri performansları ne durumda? 2024'ün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri hangileri? Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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Borsanın favori sektörleri hangileri?
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Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
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