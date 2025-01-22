ARA
DOLAR
35,65
0,02%
DOLAR
EURO
37,19
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3159,40
0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
10105,37
1,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

BTM’den start up’lara teknoloji merkezi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor. Merkezde girişimcilerin teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına olanak tanınacak.

22 Ocak 2025 | 14:31
BTM’den start up’lara teknoloji merkezi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimcilik merkezi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara ARGE kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor. TEKMER kurulacağının haberini BTM Sahne XL etkinliğinde açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç verdi. TEKMER ile girişimcilerin iş fikirlerini daha hızlı bir şekilde geliştirmelerine, teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden Avdagiç, “Bu kapsamlı altyapıyla 30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedefliyoruz. TEKMER’le getirdiğimiz farklılık ise ‘yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği’ gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunulacak olması” dedi.

Ekonomist’in 5 - 18 Ocak 2025 tarihli sayısından

BİRİNCİLİK HEDEFİ

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ise BTM’nin 18’inci Sahne XL etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sahne XL’ın her yıl üzerine koyarak büyütülen ve daha fazla girişimciye dokunulan bir etkinlik haline geldiğini vurgulayan Elbaşı, “UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 3’üncü Start Up Merkezi’ ödülüne layık görüldük. Dünya birinciliği hedefimizin bir kez daha altını çizerek yinelemek istiyorum” diye konuştu. Bu arada yılın son Sahne XL etkinliğinde iki panel düzenlendi. Etkinlikte 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı.

YENİ FON KURDULAR

Türkiye’de iki AR-GE üniversitesinin paydaş olduğu tek teknokent olma özelliği taşıyan Entertech İstanbul Teknokent, Yapı Kredi Portföy ile girişimcilere destek olmak amacıyla yeni girişim sermayesi fonunu (GSYF) hayata geçiriyor. GSYF ile oyun, sağlık teknolojileri, finansal teknolojiler, mavi-yeşil teknolojiler ve diğer gelecek vaat eden sektörlerde faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor. Kurulacak fonun, finansal yatırımların yanı sıra girişimcilere mentorluk, networking ve iş geliştirme gibi konularda da destek sağlaması amaçlanıyor. Girişimciler, fonun resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Fon için 10 milyon dolarlık bir büyüklük hedefleniyor.

Entertech GSYF ile yatırım ekosisteminin daha da çeşitleneceğini söyleyen Entertech Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Entertech GSYF sayesinde, yüksek değerlemeler ve büyük çarpanlardan ziyade, yatırımcılarımız ve girişimler için yatırım süresi – kazanç uyumu ile getiri sağlamayı hedefliyoruz” diyor. GSYF’lere yatırım yapan kurumsal ve bireysel yatırımcılara sağlanan vergi avantajlarının, bu fonların cazibesini artırdığını belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker ise bu fon sayesinde, Türkiye’deki genç ve dinamik girişimcilerin global arenada daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3159,4 0,01%
  • ALTIN ONS 2756,24 -0,02%
  • BIST 100 10105,37 1,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,437 -0,071%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4399 0,0695%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,25 -0,2535%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,6531 0,0206%
  • EURO/DOLAR 1,0408 -0,0447%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1917 0,1314%
  • STERLIN/DOLAR 1,23117 -0,04506%
Borsa Haberleri
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL