BTM’den start up’lara teknoloji merkezi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimcilik merkezi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara ARGE kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor. TEKMER kurulacağının haberini BTM Sahne XL etkinliğinde açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç verdi. TEKMER ile girişimcilerin iş fikirlerini daha hızlı bir şekilde geliştirmelerine, teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden Avdagiç, “Bu kapsamlı altyapıyla 30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedefliyoruz. TEKMER’le getirdiğimiz farklılık ise ‘yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği’ gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunulacak olması” dedi.

Ekonomist’in 5 - 18 Ocak 2025 tarihli sayısından

BİRİNCİLİK HEDEFİ

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ise BTM’nin 18’inci Sahne XL etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sahne XL’ın her yıl üzerine koyarak büyütülen ve daha fazla girişimciye dokunulan bir etkinlik haline geldiğini vurgulayan Elbaşı, “UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 3’üncü Start Up Merkezi’ ödülüne layık görüldük. Dünya birinciliği hedefimizin bir kez daha altını çizerek yinelemek istiyorum” diye konuştu. Bu arada yılın son Sahne XL etkinliğinde iki panel düzenlendi. Etkinlikte 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı.

YENİ FON KURDULAR

Türkiye’de iki AR-GE üniversitesinin paydaş olduğu tek teknokent olma özelliği taşıyan Entertech İstanbul Teknokent, Yapı Kredi Portföy ile girişimcilere destek olmak amacıyla yeni girişim sermayesi fonunu (GSYF) hayata geçiriyor. GSYF ile oyun, sağlık teknolojileri, finansal teknolojiler, mavi-yeşil teknolojiler ve diğer gelecek vaat eden sektörlerde faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor. Kurulacak fonun, finansal yatırımların yanı sıra girişimcilere mentorluk, networking ve iş geliştirme gibi konularda da destek sağlaması amaçlanıyor. Girişimciler, fonun resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Fon için 10 milyon dolarlık bir büyüklük hedefleniyor.

Entertech GSYF ile yatırım ekosisteminin daha da çeşitleneceğini söyleyen Entertech Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Entertech GSYF sayesinde, yüksek değerlemeler ve büyük çarpanlardan ziyade, yatırımcılarımız ve girişimler için yatırım süresi – kazanç uyumu ile getiri sağlamayı hedefliyoruz” diyor. GSYF’lere yatırım yapan kurumsal ve bireysel yatırımcılara sağlanan vergi avantajlarının, bu fonların cazibesini artırdığını belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker ise bu fon sayesinde, Türkiye’deki genç ve dinamik girişimcilerin global arenada daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.