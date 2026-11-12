Küresel elektrikli araç satışları Ekim'de yüzde 8 arttı: Avrupa ve Kuzey Amerika yükseldi, Çin'de iç talep daraldı

Çin'de ekimde 1,14 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 5 artışa ve yıllık bazda yüzde 12 düşüşe karşılık geldi. Ülkede ocak-ekim dönemindeki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gerileyerek 9,1 milyon oldu.

Elektrikli araçlar Çin'de daralan yurt içi otomobil pazarında giderek daha büyük bir pay almaya devam ediyor. Binek otomobil pazarının genelindeki daralma, elektrikli araç satışlarındaki düşüşten daha keskin olduğu için elektrikli araçların pazar penetrasyonu yeni bir zirveye ulaşıyor.