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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Çağın kazananı inovatif markalar

Yenilik peşinde koşmak insanlar kadar markaların da önceliği. İnovatif ürünlerle tüketiciyi yakalayan markalar çağımızın ‘kazanan’ı oluyor.

28 Temmuz 2024 | 13:39
Çağın kazananı inovatif markalar

Zamanın ruhuna ayak uydurmak sadece insanların değil, markaların da peşinde olduğu bir yolculuk. Günümüzde inovasyonu odağına alan markalar rekabette öne çıkıyor. 

60 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Dimes de o markalardan biri. İçecek segmentinde yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası olan Dimes, ‘tarıma dayalı, katma değerli içecek şirketi’ vizyonu çerçevesinde belirlediği stratejileri ve küresel marka genişlemesiyle büyümesini sürdürüyor.

Öyle ki “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasındaki yerini, 2023 yılında 76 sıra yükselişle 415’inci sıraya taşıyan şirket, geçen yıl 3,6 milyar TL ciroya ulaştı. 100’ü aşkın ülkeyi kapsayan uluslararası pazarlarında da yeni ürünlerle varlığını güçlendiren şirket, 65 bin meyve üreticisini kapsayan geniş bir ekosisteme sahip.

Yenilikçi kategorilerde, genç hedef kitleyle bağını yeni nesil iletişimle güçlendirmeye odaklandıklarını belirten Dimes Pazarlama Direktörü Merve Keten, FMCG sektöründe tüketici trendleri doğrultusunda yenilik yapmanın bir zorunluluk olduğunu söylüyor. 

Keten, “Çünkü tüketiciler artık her sezon yeni ürün istiyor. Yani yaza ve kışa özel ürünler çıkarmak durumunda kalıyoruz. Bu yönde hem globale hem de Türkiye pazarındaki yeni tatlara bakıyoruz.

Araştırmaları kendi ekibimizle yapıyoruz. Genç ekibimiz haftada bir cafe’lere giderek gözlem yapıyor. Tüketiciler en çok hangi ürünleri tercih ediyorlar, nasıl tüketiyorlar bunları izliyorlar” diye anlatıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni hat açılışını duyurdu
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
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