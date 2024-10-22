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Cilt bakım ürünlerini yurtdışına taşıyacak

Entertech İstanbul Teknokent’te yer alan 2 milyon dolar değerlendirme üzerinden yatırım alan Chitosolve girişiminin cilt bakım ürünleri markası Richesse Biologique Türkiye’de bir ilk olan ürünlerini piyasaya sundu.

22 Ekim 2024 | 14:44
Cilt bakım ürünlerini yurtdışına taşıyacak

Kitosan biyopolimeri denilen bir aktifi kullanarak ürünlerini geliştiren girişim aldığı yeni yatırımla ürün çeşitliliğini arttırmayı ve global pazarlara açılmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak iki araştırma üniversitesinin paydaş olduğu tek Teknokent olma özelliği taşıyan Entertech İstanbul Teknokent’te kurulan Chitosolve, Richesse Biologique cilt bakım ürünleri markasıyla ürünlerini piyasaya sundu. 2 milyon dolar değerlendirme üzerinden yatırım alan şirket, geliştirdiği cilt bakım ürünlerinde kitosan biyopolimeri aktif maddesini kullanarak bir ilki gerçekleştirdi. Aldığı yatırımla, ürün çeşitliliğini artırmayı ve Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan marka, önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarına açılmayı hedefliyor. Şu an online satışlarla tüketicilere ulaşan marka, yaygın perakende zincirlerinde de yer almak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Doğal ve fonksiyonel malzeme geliştirme konusuna öncelik veren bir tekno girişim firması olan BİYOPOL çatısı altında 2023 yılının sonunda bir yatırım alarak spin off şeklinde kurulan Chitosolve girişimi kozmetik ve medikal alanlarında çalışıyor. Chitosolve Kurucusu Seda Çakır bakım ürünleri markası Richesse Biologique’in kitosan biyopolimeri ve çeşitli aktifleri içeren cilt bakım ürünlerinde oluştuğunu söylüyor. Çeşitli aktiflerle güçlendirilen formüllerle oluşturulan serum, krem, tonik ve yüz yıkama jeli gibi ürünlerin içeriğinin doğal malzemelerden oluştuğunu anlatan Çakır, ürünler için cam ambalaj ve yosun atıklarından elde edilen kutular kullandıklarını ve sürdürülebilirliğe de önem verdiklerini söylüyor.

2015’de temeli atıldı

Markanın kuruluş hikayesini anlatan Chitosolve Kurucusu Seda Çakır, doğal ve fonksiyonel malzeme geliştirme konusuna öncelik veren bir tekno girişim firması olan BİYOPOL’un 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno girişim Desteği ile kurulmuş olduğunu ve firmanın temel faaliyet alanını biyoteknoloji olduğunu aktarıyor. BİYOPOL olarak birçok sektörde kullanılabilen kitosan biyopolimeri ile ilgili de araştırma ve geliştirme çalışmaları olduğunu söyleyen Çakır, 2016 yılında başarıyla tamamladıkları proje ile kitosanın ilk prototiplerini elde ettiklerini aynı zamanda Türkiye’de ilk hayvansal kaynaklı olmayan kitosan biyopolimerinin üretimini gerçekleştirdiklerini kaydediyor. Ardından cilt bakım markası olan Richesse Biologique markasıyla kurulan Chitosolve girişiminin kitosan biyopolimeri ve çeşitli aktifleri içeren cilt bakım ürünlerini tüketiciyle buluşturduğunu anlatan Seda Çakır, “Entertech İstanbul Teknokent’te kurulan bir firma olan Chitosolve’un cilt bakım markası olan Richesse Biologique markasının yeni serisinde teknoloji tabanlı ve biyoaktif ürünlerce zengin, etkinliği yüksek ürünler ön plana çıkarıldı. Aynı zamanda ürünlerimiz insan ve çevre sağlığını ön planda tutan biyobazlı formüllere de sahip olarak geliştirildi. Her zaman geleceği düşünerek adımlar atıyoruz. “ diyor.

Çok sayıda yenilikçi iş fikri var
Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu ise Türkiye’nin biyomedikal alanda yaptığı çalışmalara hız vermiş durumda olduğunu söyleyerek, “Sektör henüz potansiyel pazar büyüklüğüne ulaşmamış olsa da son dönemde önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Ar-Ge aşamasında bulunan çok fazla potansiyeli yüksek yenilikçi iş fikri bulunuyor. Bünyemizde kurulan Chitosolve markası da katma değeri yüksek ürünler geliştiriyor ve global bir marka olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Biz de Entertech İstanbul Teknokent olarak Chitosolve’un bu hedeflerine ulaşması için desteklerimizi sürdürüyoruz” diye konuşuyor.

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Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
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