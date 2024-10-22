Cilt bakım ürünlerini yurtdışına taşıyacak

Kitosan biyopolimeri denilen bir aktifi kullanarak ürünlerini geliştiren girişim aldığı yeni yatırımla ürün çeşitliliğini arttırmayı ve global pazarlara açılmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak iki araştırma üniversitesinin paydaş olduğu tek Teknokent olma özelliği taşıyan Entertech İstanbul Teknokent’te kurulan Chitosolve, Richesse Biologique cilt bakım ürünleri markasıyla ürünlerini piyasaya sundu. 2 milyon dolar değerlendirme üzerinden yatırım alan şirket, geliştirdiği cilt bakım ürünlerinde kitosan biyopolimeri aktif maddesini kullanarak bir ilki gerçekleştirdi. Aldığı yatırımla, ürün çeşitliliğini artırmayı ve Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan marka, önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarına açılmayı hedefliyor. Şu an online satışlarla tüketicilere ulaşan marka, yaygın perakende zincirlerinde de yer almak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Doğal ve fonksiyonel malzeme geliştirme konusuna öncelik veren bir tekno girişim firması olan BİYOPOL çatısı altında 2023 yılının sonunda bir yatırım alarak spin off şeklinde kurulan Chitosolve girişimi kozmetik ve medikal alanlarında çalışıyor. Chitosolve Kurucusu Seda Çakır bakım ürünleri markası Richesse Biologique’in kitosan biyopolimeri ve çeşitli aktifleri içeren cilt bakım ürünlerinde oluştuğunu söylüyor. Çeşitli aktiflerle güçlendirilen formüllerle oluşturulan serum, krem, tonik ve yüz yıkama jeli gibi ürünlerin içeriğinin doğal malzemelerden oluştuğunu anlatan Çakır, ürünler için cam ambalaj ve yosun atıklarından elde edilen kutular kullandıklarını ve sürdürülebilirliğe de önem verdiklerini söylüyor.

2015’de temeli atıldı

Markanın kuruluş hikayesini anlatan Chitosolve Kurucusu Seda Çakır, doğal ve fonksiyonel malzeme geliştirme konusuna öncelik veren bir tekno girişim firması olan BİYOPOL’un 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno girişim Desteği ile kurulmuş olduğunu ve firmanın temel faaliyet alanını biyoteknoloji olduğunu aktarıyor. BİYOPOL olarak birçok sektörde kullanılabilen kitosan biyopolimeri ile ilgili de araştırma ve geliştirme çalışmaları olduğunu söyleyen Çakır, 2016 yılında başarıyla tamamladıkları proje ile kitosanın ilk prototiplerini elde ettiklerini aynı zamanda Türkiye’de ilk hayvansal kaynaklı olmayan kitosan biyopolimerinin üretimini gerçekleştirdiklerini kaydediyor. Ardından cilt bakım markası olan Richesse Biologique markasıyla kurulan Chitosolve girişiminin kitosan biyopolimeri ve çeşitli aktifleri içeren cilt bakım ürünlerini tüketiciyle buluşturduğunu anlatan Seda Çakır, “Entertech İstanbul Teknokent’te kurulan bir firma olan Chitosolve’un cilt bakım markası olan Richesse Biologique markasının yeni serisinde teknoloji tabanlı ve biyoaktif ürünlerce zengin, etkinliği yüksek ürünler ön plana çıkarıldı. Aynı zamanda ürünlerimiz insan ve çevre sağlığını ön planda tutan biyobazlı formüllere de sahip olarak geliştirildi. Her zaman geleceği düşünerek adımlar atıyoruz. “ diyor.