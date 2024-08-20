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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Çinli Gree Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor

Çinli Gree Klima’nın Türkiye distribütörlüğünü yürüten TLC Klima’nın Yönetici Ortağı Sema Tunar, “Geçen yılı 46 milyon dolar ciro ile kapattık. Bu yılki ciro hedefimiz ise 100 milyon dolar. Beş yıl içinde Türkiye’deki iş birliğimiz bir yatırım girişimi ile daha ileriye taşınacak” diyor.

20 Ağustos 2024 | 11:22
Çinli Gree Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor

Temelleri 1991 yılında Çin’de atılan Gree Electric Appliances, dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri. Öyle ki marka bugüne kadar 600 milyondan fazla tüketicinin tercihi olmuş durumda. 190 ülkede satış - pazarlama faaliyetlerini yürüten şirket Çin, Brezilya ve Pakistan’da bulunan 18 klima üretim üssünde 16 bin AR-GE, 30 bin teknik çalışan olmak üzere 90 binden fazla personeliyle çalışmalarını yürütüyor. AR-GE’ye yıllık ortalama 1 milyar dolar harcayan şirketin 53 binin üzerinde buluş patenti var.

Çin borsasındaki piyasa değeri 31 milyar dolar olan Gree Klima’nın 2016 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü ise TLC Klima yürütüyor. Türkiye’de 200 ve üzeri bayi – servis organizasyon yapısı, alternatif kanalları ve e-ticaretteki varlığı ile markalarının her haneye ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan TLC Klima Yönetici Ortağı Sema Tunar, “Türkiye’deki performansımız ve geleceğe yönelik hedeflerimiz, Gree Klima’nın sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Geçen yıl ev tipi klimalarda adetsel olarak yüzde 67, VRF klima sistemlerinde yüzde 57, ısı pompasında yüzde 30 büyüme gerçekleştirdik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
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Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
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