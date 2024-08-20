Çinli Gree Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor

Temelleri 1991 yılında Çin’de atılan Gree Electric Appliances, dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri. Öyle ki marka bugüne kadar 600 milyondan fazla tüketicinin tercihi olmuş durumda. 190 ülkede satış - pazarlama faaliyetlerini yürüten şirket Çin, Brezilya ve Pakistan’da bulunan 18 klima üretim üssünde 16 bin AR-GE, 30 bin teknik çalışan olmak üzere 90 binden fazla personeliyle çalışmalarını yürütüyor. AR-GE’ye yıllık ortalama 1 milyar dolar harcayan şirketin 53 binin üzerinde buluş patenti var.

Çin borsasındaki piyasa değeri 31 milyar dolar olan Gree Klima’nın 2016 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü ise TLC Klima yürütüyor. Türkiye’de 200 ve üzeri bayi – servis organizasyon yapısı, alternatif kanalları ve e-ticaretteki varlığı ile markalarının her haneye ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan TLC Klima Yönetici Ortağı Sema Tunar, “Türkiye’deki performansımız ve geleceğe yönelik hedeflerimiz, Gree Klima’nın sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Geçen yıl ev tipi klimalarda adetsel olarak yüzde 67, VRF klima sistemlerinde yüzde 57, ısı pompasında yüzde 30 büyüme gerçekleştirdik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.