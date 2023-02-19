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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Çorlu'ya 100 milyon TL'ye yeni fabrika kuracak

Üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden Samsunlu Pak Un, Çorlu'da yaklaşık 100 milyon TL değerinde yeni bir tesis yatırımı için temel attı.

19 Şubat 2023
Çorlu'ya 100 milyon TL'ye yeni fabrika kuracak

Üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden Samsunlu Pak Un, Çorlu'da yaklaşık 100 milyon TL değerinde yeni bir tesis yatırımı için temel attı. Böylece günlük üretim kapasitesi bin 200 tona ulaşacak olan şirketin bu yılki ciro hedefi ise 2,5- 3 milyar TL. Ayrıca şirketin ajandasında halka arz da var.

05-18 Şubat 2023 tarihli sayıdan
 

Temelleri 1996 yılında Samsun'da atılan Pak Un Grup, aradan geçen 22 yıllık zaman içinde istikrarlı çıkışını sürdürerek yurtiçi ve dünya pazarlarında önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. 

2017 yılı itibarıyla ikinci üretim tesisi olarak Başak Gıda'yı bünyesine katarak Tekirdağ'daki faaliyetlerine de hız kazandıran şirket, Çorlu'da üçüncü fabrikası için temel atmış bulunuyor. 

Bu yıl içinde, Çorlu'daki mevcut tesislerine ek olarak yeni bir yatırım gerçekleştireceklerini söyleyen Pak Un Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Durgun, dokuz ayda tamamlamayı planladıkları tesis için 5 milyon dolarlık yani yaklaşık 100 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını belirtiyor. 

Yeni fabrika ile günlük bin ton kırma kapasitelerine 700 ton daha ekleneceğini dile getiren Durgun, günlük un üretim kapasitelerinin de yüzde 75 oranında artarak günlük bin 200 tona ulaşacağını söylüyor.

HALKA ARZ SÜRECİNDE

Pak Un Grup, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere uluslararası pazarlardan seçkin ve kaliteli buğdaylar ithal edilerek hem yurtiçine hem de dünya pazarına buğday unu sunuyor. 

İhracat ürün gruplarında yaklaşık 15, yurtiçi ürün gruplarında ise 10 ayrı kalite olmak üzere, toplam 25 ayrı un çeşidi ile endüstriyel ve perakende pazarlara geniş yelpazede buğday unu tedarik eden şirket, 113 kişiye istihdam
sağlıyor. 

2022 yılında 2 milyar TL ciroya ulaşan şirketin bu yılki ciro hedefi ise 2,5 - 3 milyar TL. Şirketin halka arz sürecinde olduğundan da bahseden Durgun, "2023 yılı içerisinde borsada yerimizi almayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl Çorlu'daki tesisimizin faaliyete geçirilmesini de planlıyoruz" diyor.

40'I AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT

Üretiminin yüzde 40'ını iç pazara sunan Pak Un, yüzde 60'ını ise 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nden Cibuti'ye, Fildişi Sahilleri'nden Katar'a kadar pek çok ülkeye ihracat yapan şirket, geçen yıl 100 bin ton olan ihracat miktarını bu yıl 150 bin tona çıkarmayı hedefliyor. 

Öne çıkan pazarlarının Venezuela, Cibuti, Filistin, Sri Lanka, Angola, Benin, Lübnan olduğunu ifade eden Durgun, "AR-GE'ye de büyük önem veriyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 4'ünü AR-GE çalışmalarına ayırıyoruz. 

Özel amaçlı un çeşitlerimizi pazar taleplerine uygun olarak geliştiriyoruz. Yufkalık, pastalık, hamburger için ve pizzalık gibi yeni geliştirilmiş ürünleri pazara sunuyoruz" diye ekliyor.


“YÜZDE 50 FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANIYOR”

“Un sektörünün temel ham maddesi olan buğdayın yeterli miktarda, arzu edilen kalitede ve rekabetçi fiyatlarla temininde dönemsel olarak küresel ve bölgesel problemler yaşanıyor. 

Yerli buğday yetersizliği sebebiyle ihracat için dahilde işleme rejimi kapsamında buğday ithal edilmesi gerekiyor. Bu durum dışa bağımlılık oluşturmakla birlikte, Rusya-Ukrayna Savaşı, Covid gibi bölgesel ve küresel gelişmeler tahıl piyasalarını oldukça etkiliyor. 

Yıl içerisinde yüzde 50’ye varan fiyat değişkenliği yaşanabiliyor. Ayrıca navlun piyasasında da benzer gelişmelere bağlı olarak istikrarsız fiyat hareketlilikleri yaşanıyor. İlgili kurumlarımız bu tip gelişmelerde alternatifli çözüm seçenekleriyle zamanında aksiyon almasını bekliyoruz.”

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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