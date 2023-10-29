Cumhuriyetin 100 yıllık markaları

Genç Türkiye ile aynı yolda, el ele yürüyen bu köklü markalar, Türkiye’nin bugünkü sanayi ve ticaretinin temellerinin atılmasında da etkin rol oynadılar.

Turistik bir ülkeye gittiğinizde karşılaştığınız simgelerden biri de oranın köklü markaları oluyor. Yıllara meydan okuyan bu markalar, bazen bir kafede bazen de yediğimiz bir yiyecekte karşımıza çıkıyor.

Türkiye’nin de varlıkları yüz yılı devirmiş tarihi pek çok markası var. Topluma mal olmuş ve tanınırlıkları hala devam eden bu çınarlarımız, Osmanlı döneminde filizlenip Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş durumdalar. Genç Türkiye ile aynı yolda, el ele yürüyen 100 yıllık markalarımız, Türkiye’nin bugünkü sanayi ve ticaretinin temellerinin atmasında da etkin rol oynadılar.

Bugün gelinen noktada da bulundukları sektörü geliştirme ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yol alıyorlar. ‘100 yıllık marka’ deyince Kurukahveci Mehmet Efendi ilk akla gelenlerden oluyor.

Türk kahvesi kokusunu Eminönü’ndeki Tahmis Sokağı’ndan dünyanın 60 ülkesine yaymayı başaran marka, uzun ömrüne iki dünya savaşı, bir Kurtuluş Savaşı ve sayısız ekonomik kriz sığdırmış ama her zorluktan ayakta kalarak çıkmayı başarmış bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.