ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,1737
0,032%
Dolar/TL
Euro/TL
29,787
-0,0911%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0565
0,0095%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1816,95
1,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Cumhuriyetin 100 yıllık markaları

Cumhuriyetin 100’üncü yılını dimdik ayakta kutlayan 100 yaşını aşkın pek çok markamız var.

29 Ekim 2023
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları

Genç Türkiye ile aynı yolda, el ele yürüyen bu köklü markalar, Türkiye’nin bugünkü sanayi ve ticaretinin temellerinin atılmasında da etkin rol oynadılar.

Turistik bir ülkeye gittiğinizde karşılaştığınız simgelerden biri de oranın köklü markaları oluyor. Yıllara meydan okuyan bu markalar, bazen bir kafede bazen de yediğimiz bir yiyecekte karşımıza çıkıyor. 

Türkiye’nin de varlıkları yüz yılı devirmiş tarihi pek çok markası var. Topluma mal olmuş ve tanınırlıkları hala devam eden bu çınarlarımız, Osmanlı döneminde filizlenip Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş durumdalar. Genç Türkiye ile aynı yolda, el ele yürüyen 100 yıllık markalarımız, Türkiye’nin bugünkü sanayi ve ticaretinin temellerinin atmasında da etkin rol oynadılar. 

Bugün gelinen noktada da bulundukları sektörü geliştirme ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yol alıyorlar. ‘100 yıllık marka’ deyince Kurukahveci Mehmet Efendi ilk akla gelenlerden oluyor. 

Türk kahvesi kokusunu Eminönü’ndeki Tahmis Sokağı’ndan dünyanın 60 ülkesine yaymayı başaran marka, uzun ömrüne iki dünya savaşı, bir Kurtuluş Savaşı ve sayısız ekonomik kriz sığdırmış ama her zorluktan ayakta kalarak çıkmayı başarmış bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1816,95 1,1%
  • ALTIN ONS 2005,9 1,06%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,1737 0,032%
  • EURO/TURK LIRASI 29,787 -0,0911%
  • EURO/USD 1,0565 0,0095%
  • INGILIZ STERLINI 1,2123 -0,04947%
  • JAPON YENI 149,647 -0,5%
  • KANADA DOLARI 1,38765 0,32861%
  • RUS RUBLESI 94,2 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
1 padişah, 27 başbakan gören 107 yıllık şirket bugün 7 kıtada 42 ülkeye ticaret yapıyor
1 padişah, 27 başbakan gören 107 yıllık şirket bugün 7 kıtada 42 ülkeye ticaret yapıyor
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama
Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama
Borsa, dolar, altın... Haftalık performans
Borsa, dolar, altın... Haftalık performans
100'üncü yıla özel madeni 5 lira: 100 milyon adet basıldı, yarın tedavüle çıkıyor
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
1 padişah, 27 başbakan gören 107 yıllık şirket bugün 7 kıtada 42 ülkeye ticaret yapıyor
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
1 padişah, 27 başbakan gören 107 yıllık şirket bugün 7 kıtada 42 ülkeye ticaret yapıyor
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama
48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
1 padişah, 27 başbakan gören 107 yıllık şirket bugün 7 kıtada 42 ülkeye ticaret yapıyor
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama
Borsa, dolar, altın... Haftalık performans
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL