“Cumhuriyetin 101’inci yılında 40’ıncı yılımızı kutluyoruz”

Türk, “13 fabrika ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden biriyiz. 120 ülkeye ihracatımız da var. Cumhuriyetimizin 101’inci yılında 40’ıncı yılımızı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diyor.

Ekonomist Dergisi/Yıldız Markalar ekinden - Ekim 2024

ŞA-RA, temelleri 1985 yılına dayanan ve 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanan bir şirketler grubu. Enerjiden inşaata ve turizme uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren grup, hayatın her alanında proje üretiyor. Yurt içinde ve yurt dışında enerji iletim ve dağıtım tesisleri, enerji iletim hatları, şalt ve trafo merkezleri, telekomünikasyon sistemleri, şehir şebekeleri, bina, yol, fabrika, baraj, köprü ve tersane konusunda projelendirme, imalat, taahhüt, bakım onarım, montaj, mühendislik, müteahhitlik, danışmanlık, denetim, araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren ŞA-RA, bunun yanında yine enerji nakil hattı kafes ve monopol direkleri, anten direkleri, telekomünikasyon ve GSM direkleri, aydınlatma ve projektör direkleri, bayrak, reklam ve sinyalizasyon direkleri, demiryolu yapıları, alüminyum kablo ve iletken, oto korkuluk, trafik güvenliği sistemleri, trafo merkezi çelik konstrüksiyonları, güneş enerjisi sistemleri, enerji nakil hattı hırdavat ve bağlantı parçaları, her türlü galvaniz işlemlerinin yanı sıra izolatör ürünleri için imalat, projelendirme, mühendislik, araştırma, geliştirme, montaj, bakım onarım ve danışmanlık işleri de yapıyor. Ayrıca yenilenebilir, nükleer, termik gibi enerji santrallerinden edinilmiş elektrik enerjisinin dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan enerji iletim hatlarının tüm bileşenlerinin de üretimini gerçekleştiriyor. ŞA-RA Enerji’nin grubun lokomotif ve eski şirketi olduğunu söyleyen ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

ŞA-RA Enerji hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

ŞA-RA Enerji olarak sahip olduğumuz geniş ürün gamı ile mevcut faaliyet alanlarımızda enerji iletim hatları, back-to-back dönüştürücü merkezi projeleri, dağıtım projeleri ve telekomünikasyon projeleri alanlarında anahtar teslimi dizayn, mühendislik ve müteahhitlik hizmeti veriyoruz. Enerji iletim hatlarının tüm bileşenlerini üretebilen; aynı zamanda dizayn, mühendislik ve müteahhitlik hizmeti verebilen Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı firmalardan bir tanesiyiz. 2 bin aşkın çalışanımızla birlikte toplam 480 bin metrekare açık ve 110 bin metrekare kapalı alana sahip Adana ve Ankara’daki toplam 13 fabrikamızda üretim yapıyoruz. Şirketimizin faaliyetlerimiz içerisinde ihracat önemli bir alanı oluşturuyor. Aralarında Almanya, ABD, Kanada, Fransa, İspanya, İrlanda, İzlanda, Yunanistan, Polonya, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Romanya, Meksika, Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Fas, Cezayir, Tunus, Nijerya, Mısır, Kenya, Mozambik, Gana, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Lübnan, Çin, Irak, Azerbaycan, Ruanda ve Gürcistan’ın da bulunduğu 120’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Bugüne kadar anahtar teslimi kaç proje gerçekleştirdiniz?

Bugüne kadar toplam yıllık 638 bin 500 ton üretim kapasitesiyle çalışan üretim tesislerimiz ve güçlü taahhüt ekibimiz ile enerji iletimi ve dağıtımı alanında birçok başarılı proje gerçekleştirdik. Enerji iletim hatlarının anahtar teslimi tesis noktasında Türkiye’de bugüne kadar toplamda 1,4 milyar dolar sözleşme bedelli toplam 6 bin 881 kilometre hattın anahtar teslimi ve tesis işini tamamladık. Bu başarılı çalışmalarımızdan bazı örnekler vermek gerekirse; şirket olarak Türkiye Elektrik İletim İdaresi’nin bir yıl içinde ihale ettiği yaklaşık bin kilometrelik yüksek gerilim hattının, yüzde 80’lik kısmını tamamlayarak kırılması zor bir rekora imza attık. Yine Türkiye’de ülkeler arası enerji bağlantısı amacıyla ilk kez tesis edilen “Van Back to Back Dönüştürücü Merkezi” projesini üstlenen ilk ve tek yerli firmayız. 2002 yılından itibaren yurt dışında da anahtar teslim faaliyetlerine başlayan şirketimiz Cezayir, Irak, Kırgızistan, Gürcistan, Pakistan ve Özbekistan’da toplamda 271 milyon dolarlık sözleşme bedelli bin 499 kilometre hatta ilişkin anahtar teslim projeyi tamamlamış durumda. Bunun yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tank palet bağlantı elemanları ihtiyaçlarına yüzde 100 yerli sermaye katkısı sunuyoruz.

100 yılı aşan Cumhuriyet’in, şirket olarak size katkıları neler oldu?

101 yıllık Cumhuriyetimiz, ilerleme yolunda ilk günden bugüne pek çok alanda ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma hamlelerinin temel lokomotifi olmuştur. Cumhuriyetimizin açtığı yol sayesinde özellikle de enerji ve sanayi alanlarında geldiğimiz nokta gurur vericidir. Elbette atılması gereken daha pek çok adım vardır. Çünkü teknolojinin ve sürdürülebilir inovatif çözümler geliştirmenin sınırı yok. Ancak Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın (BBYSP) ilan edilişi ve sanayi devrimiyle başlayan noktadan bugüne, üretimden insan kaynağına yaşanan değişim ve büyüme Cumhuriyet’in eseridir. Yine organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla sanayi ve üretimde yaşanan ivmenin önemi de yadsınamaz. Bugün organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadıysa bunu hem yolumuzu açan Cumhuriyet’e hem de bu yolda elini taşın altına koyan sanayicilerimize borçluyuz. Özellikle de “Geleceğin Sanayi Kenti” vizyonuyla şirketimizin kurucularından babam Şadi Türk öncülüğünde kurulan, halen kendisinin başkanlığını yürüttüğü Başkent Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizde sanayinin geldiği noktayı temsil eden en başarılı örneklerden bir tanesidir. Yeni yatırımlara hız kesmeden devam eden Başkent Organize Sanayi Bölgesi, bugün ortaya koyduğu başarıyla Türkiye’nin beşinci en büyük organize sanayi bölgesi konumunda bulunuyor.

Sizi rakiplerinizden ayıran en güçlü yönleriniz neler?

Enerji bugün hayatımızın her alanında olmazsa olmaz bir yere sahip. Biz de 40 yıllık bir deneyim ile enerji iletimi yapımındaki tüm malzemelerin aynı bünyede üretimini gerçekleştiren ülkemizdeki tek firmayız. Aynı zamanda verdiğimiz taahhütleri de zamanında yerine getiren bir şirketiz. Çünkü bizim işimiz çok yönlü ve birçok paydaşla çalışmayı gerektiren büyük projeler olduğundan sektörde genel bir kalite ve zamanında teslim önemli bir yer tutar. Biz de bu noktada dizayn, mühendislik ve üretimden montaja kadar anahtar teslim çalışma kabiliyetinde ve bu alanda 40 yıla yaklaşan bir deneyime sahip olmamız ile olası problemleri öngörüp buna ilişkin de hızlıca tedbir alabilme uzmanlığına sahibiz. Bunun yanında bugüne kadar ulusal ve uluslararası ölçekte birçok başarılı projeyi tamamladık. Tüm bu başarılı referanslarımız da gelecek projelerimizle ilgili hem kamu hem özel sektördeki müşterilerimize güven veriyor. Ayrıca yaptığımız işlerde çok büyük öneme sahip olan AR-GE ve tasarım merkezlerimizle de sektörün ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle fark yaratıyoruz. Burada özellikle tasarım, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına öncelik vererek, özgün, yenilikçi, yaratıcı ve ekonomik çözümler üretiyoruz. Müşterilerimizin hem bugün hem de gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan, standartlara uyumlu ve fark yaratan ürünler geliştiriyoruz. ŞA-RA olarak şüphesiz hem en büyük avantajımız hem de gurur duyduğumuz nokta ise ürünlerimizin ve projelerimizin hayatın her alanında olması.

Şirketiniz için 2024 yılı nasıl geçiyor?

Yurt içinde yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahip olan bir şirket olarak, son dört yılda önemli bir satış başarısı ortaya koyduk. Pandeminin de etkili olduğu bu son dört yıllık sürecin başından 2023 yılı sonuna kadar satış gelirlerimizi yıllık ortalama yüzde 155 büyüme ile toplamda yüzde 320 oranında artırdık. Şirketimizin bünyesinde halihazırda 2 bini aşkın çalışanımızla birlikte toplam üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

2024 sonu ve 2025 için hedefleriniz neler?

Kurulduğumuz günden bu yana sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve buna göre adımlar atıyoruz. Talebin artmasının doğal bir sonucu olarak fabrikalarımızla ilgili yeni yatırım planlarımız bulunuyor. Biz de önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası pazarda ortaya çıkan yeni fırsatlar doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Yatırım planlarınızdan da bahseder misiniz?

ŞA-RA Enerji için 450 milyon TL civarında bir yatırım harcaması planlıyoruz. Bunun 200 milyon TL’lik kısmını da cıvata fabrika bütçesine ayıracağız. Bu yatırım ile birlikte cıvata fabrikamızda üretilmekte olan ürün kalitesi, verimlilik ve üretim kapasitesinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce şirket dışında yaptırılmakta olan bir kısım prosesleri fabrikamızda yürütebileceğiz. Bağlantı elemanları fabrikasının verimliliğini artırma ve kapasitesini genişletmeye yönelik makine teçhizat listesi yatırım kapsamına alınmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan başvuru sürecimiz devam ediyor.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yurt içinde ve yurt dışında hangi atılımları gerçekleştireceksiniz?

Türkiye sanayisine yön veren şirketlerin belirlendiği İSO 500 sıralamada yükselen konumumuz var. Özellikle üretim gücümüze hem kapasite hem teknoloji noktasında katkı yapacak yeni yatırımlar ve yeni pazar fırsatlarıyla Türkiye’nin sanayisinin ‘En’leri listesindeki yerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi-TİM’in 2023 ilk bin ihracatçı araştırmasına göre ise ilk 500 içerisinde yer aldık. Bu nedenle önümüzdeki süreçte yine küresel pazardaki gelişmelerin yarattığı yeni fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek, bulunduğumuz pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmek ve yeni pazarlara bayrağımızı taşımak istiyoruz. Yurt dışı faaliyetlerimizde hedef pazar olarak Pakistan ve Özbekistan’da halihazırda yürütülen yurt dışı projelerin yanında, 2024 Temmuz ayında Özbekistan’da Özbekistan Elektrik İdaresi ile iş birliği anlaşması imzaladık. Sözleşme kapsamında Özbekistan ve Irak’ta 200 milyon dolar toplam bedelli görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

“İlk çeyrekte açıklayacağımız sürdürülebilirlik raporumuzda sürdürülebilirlik adımlarımızı daha somut paylaşmış olacağız. Mevcut uygulamalarımız arasında yıllardır Adana’daki fabrika atıklarımızın geri dönüştürülmesini, yine Adana’da gerçekleştirdiğimiz GES yatırımımızın üç yıl içinde yapılacak kapasite artırımıyla fabrikalarımızın duyduğu elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması hedefimizi sayabiliriz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, bulunduğumuz sosyal çevreyi, toplumu ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz tüm paydaşlarımızı da bu konuda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir başarı için yenilikçi, birlikte öğrenen, değer yaratan insan gücünü kuruma kazandırma ve elde tutma hedefiyle çalışıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincini yaygınlaştırmaya dönük çalışmalar yürütüyoruz. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da esas alarak ekonomiyi büyütmeden sürdürülebilir kalkınmaya, kaynakların verimli kullanılmasından çevre duyarlılığına, döngüsel ekonomiden müşteri memnuniyetine, AR-GE ve inovasyondan dijitalleşmeye, kurumsal sürdürülebilirlikten çalışanların gelişimine kadar 13 farklı başlıkta aksiyon alıp çalışmaya devam ediyoruz.”

120 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

“1985 yılında 2,5 milyon TL sermaye ile Ankara’dan çıktığımız yolda bugün sahip olduğumuz 13 fabrika ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden bir tanesiyiz. Üretimimizin yüzde 50’lik kısmını direkt veya dolaylı olarak 120 ülkeye ihraç ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana ülkesi ve insanı için değer yaratan bir şirket olarak, Cumhuriyetimizin 101’inci yılında 40’ıncı yılımızı kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ŞA-RA olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yarattığımız istihdamla, ürettiğimiz nitelikli projelerle ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam edeceğiz.”