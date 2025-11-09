Dev sektörlerin yeşil dönüşüm stratejileri

Temmuz 2025’te yasalaşan İklim Kanunu ile yeni bir eşiği geride bırakan Türkiye’de ambalajdan gıdaya, tekstilden kimyaya tüm sektörlerin ajandasında ilk sırada yeşil dönüşüm yer alıyor. Başta ihracatçılar olmak üzere tüm dev sektörler, rekabetçiliğini korumak için yeşil dönüşüme yatırım yapıyor.
Covid-19 pandemisi sonrasında küresel çapta giderek artan ‘yeşil dönüşüm’ seferberliği, son dönemde gerek ABD Başkanı Trump’ın iklim krizi konusundaki fikirleri gerekse Ukray na-Rusya savaşından İsrail’in İran’a saldırısına kadar bir dizi savaş ve çatışmalar gündemi nedeni ile gün demin arka sıralarına itilmiş izlenimi veriyor. Ancak insanlığın sonraki nesiller için hayati önemde olan sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi yaratma çabasında ödün verme lüksü bu lunmuyor. Bununla birlikte enerji dönüşümü, yalnızca iklim hedefleri açısından değil; enerji güvenliği ve cari açık açısın dan da bir zorunluluk haline gelmiş durumda.
