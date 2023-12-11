Devler liginin zirvesinde önemli değişim

Anadolu 500 araştırmasında en çok şirketle yer alan holding sıralaması uzun yılların ardından önemli bir değişiklik gösterdi. Yıllardır devler liginin lideri Sanko Holding bu yıl yerini Kipaş Holding’e bıraktı.

Holding, listeye taşıdığı dokuz şirketle ilk sıraya yerleşti. Anadolu 500 araştırmasında en fazla şirketle yer alan holdingler sıralamasında bu yıl önemli değişiklik dikkatleri çekiyor. Bu yıl listemize en çok şirket taşıyan holding sıralamasında listenin başına deprem bölgesinden bir isim yerleşti.

Uzun zamandır devler liginde en fazla şirketle listede birinci sırada yer alan Sanko Holding yerini Kahramanmaraşlı Kipaş Holding’e bıraktı.

Gaziantep’ten dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan Sanko Holding ve Kayseri merkezli Erciyes Anadolu Holding sekiz şirketle listemizin ikinci sırasını paylaşıyor. Listenin devler sıralamasında üçüncü sırayı ise yedi şirketle Gaziantepli Erdemoğlu Holding aldı.

Kipaş Holding, Sanko Holding, Erciyes Anadolu Holding ve Erdemoğlu Holding listede yer alan 32 şirketiyle toplamda 182,2 milyar TL’lik ciro yaparken, bu şirketlerin toplam ihracatı ise yaklaşık 2,9 milyar dolar oldu.

Böylelikle bu dört dev holding, Anadolu 500’ün toplam ciro ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirmiş oldular.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.