Devler sıralamasında lider değişmedi

Anadolu’nun devler listesinin zirvesinde bu yıl beş holding 32 şirketiyle yer aldı. Anadolu 500 listemizde yer alan şirketlerin bağlı bulundukları holdingler sıralamasının lider ismi ise değişmedi. Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan Gaziantepli Sanko Holding, yedi şirketiyle listemizin ilk sırasında yer aldı. Listede yedi şirket ile yer alan bir diğer grup Kahramanmaraşlı Kipaş Holding oldu. Sanko ciro büyüklüğüyle öne çıktı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Kipaş Holding’i son yıllarda yaptığı satın alma ve yatırımlarıyla dikkat çeken Tosyalı Holding takip etti. Tosyalı Holding bu yıl altı şirketiyle yer aldığı listemizin holdingler sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı. Erdemoğlu Holding altı şirketiyle dördüncü basamağa yerleşti. Anadolu’da mobilya üretiminin lider ismi olan Kayseri merkezli Erciyes Anadolu Holding ise bu yıl altı şirketle beşinci sıraya yerleşti. Sıralamayı etkileyen bir diğer faktör, şirketlerin cirosal büyüklükleri oldu. Bu yıl toplamda yaklaşık 3,8 trilyon TL ciroya imza atan Anadolu 500 listesinde Sanko Holding, Kipaş Holding, Tosyalı Holding, Erdemoğlu Holding ve Erciyes Anadolu Holding listede yer alan 32 şirketiyle toplamda 505 milyar TL’lik ciro yaptı.

YÜKSEK PERFORMANS

Çimentodan enerjiye, ambalajdan tekstile uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren Sanko, özellikle tekstil sektöründe ihracatta yaşanan gerilemeden payını aldığı görülüyor. Kipaş Holding ise depremin açtığı yarayı toparlayıp büyüme hızını artırdığı bir yıl geride bıraktı. Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, yedi şirketi ve bu şirketlerin gerçekleştirdiği 51 milyar TL’lik ciro performansıyla listemize en çok şirket yerleştiren ikinci holding oldu. Bu yıl devler sıralamasına üçüncü basamaktan yerleşen Tosyalı Holding ise altı şirketle 236 milyar TL’yi aşan bir ciroya imza attı. Tosyalı Holding, Kuzey Afrika’ya yaptığı yatırımların ardından geçen yıl İspanya’da yaptığı önemli satın alma ile Avrupa’da da güçlü adımlar atarak adından söz ettirdi. Erdemoğlu, yaklaşık 100 milyar TL’lik ciro ve 768 milyon dolarlık ihracatıyla listemizde dördüncü basamakta yer aldı.

TMSF’nin yönettiği Erciyes Anadolu Holding ise Kayseri’den dünyaya açılan mobilya markalarıyla güçlü isimlerden biri. Grup bünyesinde yer yer alan altı şirketle toplamda 50 milyar TL ciroyu ve 494 milyon dolarlık ihracatı yönetti.

DEVLERİN LİSTEDEKİ ŞİRKETLERİ