ARA
DOLAR
43,86
0,03%
DOLAR
EURO
51,93
0,28%
EURO
ALTIN
7356,42
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? 2026 Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? 2026 Ramazan Bayramı tatili tarihleri

2026 yılı, hem dini bayramların hem de akademik takvimin birleştiği oldukça özel bir takvim yapısına sahip. Bugün 25 Şubat 2026 itibarıyla Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, milyonlarca kişi Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? sorusuna yanıt arıyor.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? 2026 Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Ramazan ayının manevi atmosferi tüm hızıyla sürerken, bugün (25 Şubat 2026) itibarıyla bu mübarek ayın yedinci gününü geride bırakıyoruz. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki 11 günlük fark nedeniyle her yıl değişen Ramazan takvimi, bu yıl Mart ayının son haftasında bizleri bayrama kavuşturacak.

Şu an 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamındayız ve 2026 yılı, tatillerin birleşimi açısından gerçekten "süper tatil" fırsatları sunan bir yıl olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Paylaştığınız bilgilerle örtüşen ve güncel durumu netleştiren detaylar şu şekildedir:

 MEB İçin Kesintisiz 9 Gün Tatil

Okullarda tatil planı resmen birleşmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre süreç şöyle işleyecek:

13 Mart Cuma: Okullar kapanıyor.

16-20 Mart Haftası: 2. dönem ara tatili.

20-22 Mart: Ramazan Bayramı.

Sonuç: Öğrenciler ve öğretmenler 14 Mart Cumartesi gününden başlayıp 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar.

Kamu Çalışanları İçin "9 Gün" Beklentisi

Paylaştığınız gibi, Diyanet takvimine göre bayram 3 gün sürüyor ve Arefe günü (19 Mart Perşembe) yarım gün tatil. Kamu çalışanları için durum şu an şöyle:

Resmi Tatil Süresi: 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar bitecek şekilde 3,5 gün.

9 Gün Olur mu? Eğer hükümet, 16-17-18 Mart (Pazartesi, Salı, Çarşamba) günlerini ve Arefe gününün sabahını idari izin ilan ederse, kamu çalışanları için de tatil 9 güne çıkacak. Henüz resmi bir "idari izin" açıklaması gelmedi ancak okulların o hafta kapalı olması bu kararın alınma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

2026 Ramazan Bayramı Önemli Tarihler

GünTarihDurum
Kadir Gecesi16 Mart PazartesiAra tatilin ilk günü
Arefe19 Mart PerşembeYarım gün tatil
Bayram 1. Gün20 Mart CumaResmi Tatil
Bayram 2. Gün21 Mart CumartesiResmi Tatil
Bayram 3. Gün22 Mart PazarResmi Tatil
0
SON HABERLER