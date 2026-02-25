Kamu Çalışanları İçin "9 Gün" Beklentisi

Paylaştığınız gibi, Diyanet takvimine göre bayram 3 gün sürüyor ve Arefe günü (19 Mart Perşembe) yarım gün tatil. Kamu çalışanları için durum şu an şöyle:

Resmi Tatil Süresi: 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar bitecek şekilde 3,5 gün.

9 Gün Olur mu? Eğer hükümet, 16-17-18 Mart (Pazartesi, Salı, Çarşamba) günlerini ve Arefe gününün sabahını idari izin ilan ederse, kamu çalışanları için de tatil 9 güne çıkacak. Henüz resmi bir "idari izin" açıklaması gelmedi ancak okulların o hafta kapalı olması bu kararın alınma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.