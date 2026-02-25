Ramazan ayının manevi atmosferi tüm hızıyla sürerken, bugün (25 Şubat 2026) itibarıyla bu mübarek ayın yedinci gününü geride bırakıyoruz. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki 11 günlük fark nedeniyle her yıl değişen Ramazan takvimi, bu yıl Mart ayının son haftasında bizleri bayrama kavuşturacak.
Şu an 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamındayız ve 2026 yılı, tatillerin birleşimi açısından gerçekten "süper tatil" fırsatları sunan bir yıl olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Paylaştığınız bilgilerle örtüşen ve güncel durumu netleştiren detaylar şu şekildedir:
MEB İçin Kesintisiz 9 Gün Tatil
Okullarda tatil planı resmen birleşmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre süreç şöyle işleyecek:
13 Mart Cuma: Okullar kapanıyor.
16-20 Mart Haftası: 2. dönem ara tatili.
20-22 Mart: Ramazan Bayramı.
Sonuç: Öğrenciler ve öğretmenler 14 Mart Cumartesi gününden başlayıp 22 Mart Pazar gününe kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar.
Kamu Çalışanları İçin "9 Gün" Beklentisi
Paylaştığınız gibi, Diyanet takvimine göre bayram 3 gün sürüyor ve Arefe günü (19 Mart Perşembe) yarım gün tatil. Kamu çalışanları için durum şu an şöyle:
Resmi Tatil Süresi: 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar bitecek şekilde 3,5 gün.
9 Gün Olur mu? Eğer hükümet, 16-17-18 Mart (Pazartesi, Salı, Çarşamba) günlerini ve Arefe gününün sabahını idari izin ilan ederse, kamu çalışanları için de tatil 9 güne çıkacak. Henüz resmi bir "idari izin" açıklaması gelmedi ancak okulların o hafta kapalı olması bu kararın alınma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.