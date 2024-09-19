Dijital alışverişte bir dayanışma ve emek hikâyesi: Tinytrek

Pandemi ile birlikte en büyük dönüşüm e-ticaret alanında yaşandı. Öyle ki pandemi öncesinde toplam perakende içinde sadece yüzde 5 oranına ulaşan e-ticaret rakamları, bugün iki haneli oranları çoktan aştı. Ancak bu dönüşümün tek kazananı e-ticaret platformları değil. E-ticarette yaşanan büyüme ivmesinin bir diğer kazanan tarafı kadın girişimciler… Neredeyse her gün, teknolojinin fırsatlarından faydalanarak, e-ticaret platformlarının sunduğu erişim ve lojistik imkânlarını kullanarak yükselen yeni bir kadın girişimci hikâyesine tanık oluyoruz. İşte bunlardan biri Tinytrek...

Kadın girişimcilere 8 yıldır desteğini sürdüren Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına katılan Duygu Karaca, ebeveynlere çocuk taşımanın pratik yolunu sunan markası Tinytrek’i büyütmeye devam ediyor. Hepsiburada'nın marka hızlandırma programına alınarak yurt dışında açılması hedeflenen Tinytrek, hem yerli üretime katkı sağlıyor hem de deprem bölgesi dahil olmak üzere evde üretim yapan kadınları destekliyor.

“Aslında çocuklarıyla dünyayı keşfetmek isteyen ailelere güvenli ve rahat bir taşıma deneyimi sunmayı hedefledim” diyerek yola çıkış hikâyesini özetleyen Karaca, “Bugün geldiğimiz noktada ise hikâye başka bir yere evrildi. Sadece Tinytrek ürünlerini satmıyoruz, evde üretim yapan kadınların emeklerini de bu yolculuğa dahil ediyor, Tinytrek severlere ulaştırıyoruz. Artık sadece bir ürün değil, el emeği, dayanışma ve sevginin hikâyesini ortaya koyuyoruz” diyor.

Yerli üretim, kadınların emeğiyle destekleniyor

Markanın ardında, sadece bir iş fikri değil, aynı zamanda yerli üretime destek verme ve evde üretim yapan kadınların emeklerini üretime dahil etme arzusu da yatıyor. Hatay-Dörtyol’daki depremden etkilenen kadın girişimciler tarafından üretilen müslin örtüler ve uyku oyuncakları, bu misyonu somut bir şekilde gerçekleştiriyor. Tinytrek’in her ürünü, evde üretim yapan kadınların el emeğiyle hazırladığı özel bir hediye ile birlikte gönderiliyor. Bu hediyeler, Türkiye’nin dört bir yanındaki güçlü kadınların hayallerine ve emeğine değer katıyor. Örneğin, Demet, Ayvalık'ta yaşıyor ve kızıyla birlikte sahilden topladığı taşları sanatıyla buluşturarak sizlere taş magnetler hazırlıyor. Aynur ise, evinde ilmek ilmek işlediği makrome anahtarlıklarıyla sizlere hem şıklık hem de dayanıklılık sunuyor. Zeynep, evindeki 3D yazıcısında ürettiği anahtarlık ve magnetlerle teknoloji ve el emeğini bir araya getiriyor. Gizem, skolyoz rahatsızlığına rağmen, kendi elleriyle hazırladığı çocuk bileklikleriyle hayata tutunuyor ve ürünlerini sizlerle buluşturuyor.

Büyüme yolculuğunda Hepsiburada katkısı

Tinytrek'in başarı hikâyesinde Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı da büyük bir rol oynadı. Duygu Karaca, Tinytrek’i Haziran ayında programa dahil ederek, üretimini kendi yaptırdığı markası için önemli bir adım attı. Hepsiburada, girişimci kadınlara yönelik marka hızlandırma programına dahil ettiği Tinytrek’i Hepsiburada tarafından Türkiye’nin önde gelen kadın markalarından biri olma yolculuğunda destekliyor.

Tinytrek'in kurucusu Duygu Karaca, Hepsiburada’nın 24 Eylül’de İzmir’de düzenlenecek Hepsi İş Ortağım toplantısında da sahneye çıkarak hem marka hikâyesini hem de Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını kendi perspektifinden anlatacak.

Hepsiburada, girişimci kadınlara hangi destekleri sunuyor?

Hepsiburada 2017’de kadınların ekonomiye ve e-ticarete katılımlarını desteklemek amacıyla başlattığı 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı kapsamında , kadın girişimcilere markalaşma yolunda önemli destekler sunuyor:

● 100 bin TL’ye kadar yüzde 50 komisyon indirimi, hedeflere belirlenen sürelerde ulaşanlara 1 milyon TL’ye kadar komisyon indiriminden yararlanma fırsatı

● 200 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği

● HepsiAd reklam bakiyesi hediyesi

● Ücretsiz entegrasyon hizmeti

● Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor projesi kapsamında avantajlı kadın bankacılığı ürün ve hizmetlerinden yararlanma hakkı

● İndirimli ön muhasebe desteği

● E-ticaret ve finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor.