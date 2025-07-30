DXY’nin direksiyonunda altın: Kritik 3 gün

GCM Yatırım Araştırma Departmanı’nın hazırladığı rapora göre; tarifeler, FED kararı ve makroekonomik veriler bu hafta doların yönü üzerinde belirleyici olabilir. DXY’deki yukarı yönlü eğilimin sürmesi durumunda, ons altın üzerindeki baskı artabilir. Bu nedenle hem teknik seviyeler hem de veri ve haber akışı yakından izlenmeli.

Küresel ticaret gelişmeleri, ABD Merkez Bankası FED’e yönelik siyasi baskılar ve yoğun veri gündemi nedeniyle, dolar fiyatlamaları açısından kritik bir haftaya içerisindeyiz. GCM Yatırım Araştırma Departmanı’nın hazırladığı rapora göre; Dolar Endeksi’ndeki (DXY) son yükseliş hareketiyle birlikte ons altında baskı belirginleşirken önümüzdeki üç gün içinde açıklanacak tarifeler, veriler ve merkez bankası yönlendirmeleri, piyasalardaki yön arayışı açısından belirleyici olabilir. Bu süreçte DXY endeksindeki teknik görünüm, mevcut dinamiklerin daha net okunmasına imkân tanıyabilir.

ONS ALTIN DÜŞERKEN DOLAR CEPHESİ TOPARLANIYOR

22 Temmuz Salı günü ons altın kapanışını 3.431 dolar seviyesinden gerçekleştirmişti. 23 Temmuz Çarşamba günü ise Japonya ile ABD arasında yüzde 15 oranında gümrük vergisi üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından ons altında başlayan düşüş eğiliminin hala devam ettiği görülüyor. 29 Temmuz Salı gün içi hareketlerde 3.308 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, 3.320 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Ons altındaki düşüşün aksine dolar cephesinde ise 24 Temmuz Perşembe gününden itibaren toparlanma dikkat çekiyor.

Tarife belirsizliklerindeki azalışın ve dolardaki güçlenmenin ons altın üzerindeki baskıyı artıran temel etkenler arasında öne çıktığına dikkat çeken GCM Yatırım Araştırma Departmanı; 1 Ağustos’ta sona erecek gümrük vergisi uzatma süresi yaklaşırken henüz anlaşmaya varılmamış ülkeler için zamanın daraldığını vurgularken her yeni anlaşmanın risk algısını düşürerek doların güçlenmesine, buna paralel olarak da ons altında baskının artmasına neden olabileceğine de işaret ediyor.

FED’DEN NASIL BİR KARAR BEKLENİYOR?

ABD Başkanı Trump’ın hem FED hem de FED Başkanı Powell üzerindeki baskılarına rağmen, 30 Temmuz'daki FED toplantısında, faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

CME Group verilerine göre, yüzde 96,9 ihtimalle faizlerin sabit tutulacağının öngörüldüğü bilgisini paylaşan GCM Yatırım Araştırma Departmanı, karar sonrası yapılacak açıklamaların ise para politikasının yönüne dair ipuçları verebileceğini kaydediyor. GCM Yatırım; öte yandan hafta boyunca açıklanacak ABD büyüme ve istihdam verilerinin doların yönü üzerinde belirleyici olabileceği, güçlü verilerin FED’in mevcut duruşunu korumasına neden olabileceği ve bunun da doları destekleyip altını baskılayabileceği analizini de yapıyor.

TEKNİK OLARAK HANGİ SEVİYELER İZLENMELİ?

Peki hem DXY’deki hem de ons altındaki teknik görünümü nasıl yorumlamak gerekiyor? GCM Yatırım Araştırma Departmanı, konuyla ilgili grafikler üzerinden şu analizleri yapıyor:

“DXY, 200 aylık ortalama (95,40) ve 34 günlük ortalama (97,90) üzerine çıktı. Hatırlarsak, ‘Kısa vadeli olarak 96,75-98,45 bölgesi fiyatlama davranışı takip edilebilir’ uyarısında bulunmuştuk. Bu bölgenin geçilmesi endekste pozitif sinyaller verirken bu hafta oluşacak gelişmelerle hareket yukarı yönlü devam edebilir.”

“Yazıda bahsedilen gelişmelerle birlikte, DXY’nin yukarı yönlü hareketinin devamında 100,54 puana çıktığı senaryoda, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin derinleşmesi ve 3.247 dolar seviyesine kadar gerilemesi beklenebilir. Aksi senaryoda; DXY’de 96,97-98,45 bölgesinin kırılımının gerçekleşmesi, kısa vadeli negatif görünümde olan altın fiyatlarını pozitife döndürebilir ve ons altın 3.377 dolar seviyesini test edebilir. Hareket alanının genişlemesi için ons altın fiyatının 3.247 dolar veya 3.377 dolar seviyelerini geçmesi gerekiyor.

Tarifeler, FED kararı ve makroekonomik veriler bu hafta doların yönü üzerinde belirleyici olabilir. DXY’deki yukarı yönlü eğilimin sürmesi durumunda, ons altın üzerindeki baskı artabilir. Bu nedenle hem teknik seviyeler hem de veri ve haber akışı yakından izlenmeli.”

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.