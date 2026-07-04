Ekransız öğrenmeyle globale açılacak

Erken çocukluk dönemine odaklanan Elaves, 0–5 yaş arası çocukların dil ve bilişsel gelişimini destekleyen yapay zekâ destekli ekransız bir öğrenme ekosistemi olarak konumlanıyor.

Ekonomist’in 7 - 20 Haziran 2026 tarihli sayısından

Şirket, çocukların günlük rutinlerini şarkılar, hikâyeler ve çok dilli ses içerikleriyle destekleyen akıllı oyuncak Sunny ve bu deneyimi yöneten mobil uygulama üzerinden büyüyor. Elaves Kurucusu Ayşegül Erdemir, erken çocukluk döneminde gelişimin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı olmadığını, bilişsel ve dilsel gelişimin de en az uyku ve beslenme kadar kritik olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Elaves, ekran maruziyetine alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Alternatif ekosistem

Elaves, teknolojiyi görünür bir ekran olarak değil, çocuk gelişimini destekleyen görünmez bir katman olarak konumlandırıyor. Sunny bu yaklaşımın fiziksel karşılığı olurken, Elaves uygulaması içeriklerin yönetildiği kontrol merkezi olarak çalışıyor. Uygulama üzerinden ebeveynler çocuğa özel içerik listeleri oluşturabiliyor, dil seçeneklerini güncelleyebiliyor ve gelişim dönemine göre içerikleri kişiselleştirebiliyor. Sunny ise internet bağlantısı olmadan da çalışarak çocuklara ekransız bir deneyim sunuyor.

Günlük rutinlere entegre

Sunny, “Salla, Dinle, Oyna ve Öğren” modeliyle çalışıyor. Uyku, yemek, yolculuk, oyun ve öz bakım gibi günlük rutinlere entegre edilen içerikler, öğrenmeyi günün tamamına yayıyor. Uyku öncesi sakinleştirici sesler, yolculukta hikâyeler, yemek sırasında eğitici şarkılar ve oyun anlarında ritim temelli içerikler, çocuğun gelişimini doğal akış içinde destekliyor. Erdemir, “Sunny’nin içerikleri çocuk gelişimi uzmanları ve akademik ekipler tarafından hazırlanıyor. Türkçe kelime gelişimini destekleyen yapı, aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca gibi dillerle erken yaşta çok dilli öğrenmeyi destekliyor” diyor.

Yurt dışı hedefi

Elaves, yapay zekâyı çocukla doğrudan konuşan bir sistem olarak değil, içerik üretimini ve kişiselleştirmeyi destekleyen güvenli bir altyapı olarak kullanıyor. 20’yi aşkın Türk mühendisten oluşan AR-GE ekibi, 4 milyon kelimeyi aşan içerik havuzu üzerinde çalışıyor. Erdemir, eğitici oyuncaklar ve edtech kesişiminde konumlanırken küresel erken çocukluk eğitimi pazarındaki büyümeden de pay almayı hedeflediklerini söylüyor. Erdemir, “CES ve New York Oyuncak Fuarı gibi etkinliklerde yer alarak uluslararası pazarda yatırımcı ve distribütörlerle temas kuruyoruz. ABD pazarına son çeyrekte açılmayı ve burada 100 bin adet satış hedefliyoruz. Yine bu yıl bir köprü yatırım turuna çıkacağız” diye konuşuyor.