Enerjide bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor

Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki büyük oyuncularından Eksim Enerji, 2025 yılında tamamladığı yatırımlarla kurulu gücünü yaklaşık 1,2 GW seviyesine taşıdı. Şirket, yıl boyunca ürettiği 2,35 milyar kWh temiz enerjiyle yaklaşık 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılarken, 1,4 milyon ton karbon salımının önüne geçti.

Şirket, geçtiğimiz yıl biri Türkiye’nin ikinci büyük lisanslı güneş enerjisi santrali olmak üzere 10 farklı sahada 42 yeni türbini devreye aldı. Geyve, Silivri, Viranşehir, Yozgat ve Karaman’daki projelerin yanı sıra yurt dışındaki Skole RES projesinin yapımı da tamamlandı. Böylece toplamda 488,5 MW’lık kapasite artışı sağlandı.

Telafi iki yılı bulabilir

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Amasya Merzifon’daki Kayadüzü Rüzgar Enerjisi Santrali’nde düzenlenen ve Ekonomist Dergisi’nin de takip ettiği etkinlikte yaptığı açıklamada, enerji güvenliğinin küresel ölçekte stratejik önem kazandığını söyledi.

Akbay, son dönemde artan jeopolitik gerilimler ve lojistik sorunların enerji arzını daha kritik hale getirdiğini belirtti. Bazı bölgelerde yaşanan üretim kayıplarının telafisinin iki yılı bulabileceğine dikkat çeken Akbay, yenilenebilir enerjiye geçişin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayan Akbay, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla toplam kurulu gücün 124 bin 532 MW’a ulaştığını söyledi. Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 60’ı aşmasının dönüşümün hızını ortaya koyduğunu kaydetti.

1,4 Milyon ton salınımı engelledi

Eksim Enerji’nin 2025 yılı boyunca rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden elde ettiği 2,35 milyar kWh’lik üretim sayesinde yaklaşık 1 milyon hanenin enerji ihtiyacı temiz kaynaklardan karşılandı. Şirket, bu üretimle birlikte 1,4 milyon ton karbon salımını engelledi. Arkın Akbay, temiz enerjinin yalnızca bir yatırım alanı değil, gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti. Şirketin tüm yatırımlarında sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi odağa aldığını söyledi.

Dijitalleşme ve depolama odağı

Eksim Enerji, gelecek dönemde dijitalleşme ve depolama yatırımlarına ağırlık vermeyi planlıyor. Şirket, yapay zeka destekli tahminleme sistemleri ve dijital ikiz uygulamalarıyla üretim verimliliğini artırmayı hedefliyor. Akbay, üretim süreçlerinde yalnızca kurulu güce değil; verimlilik, sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik ve dayanıklılığa da odaklandıklarını söyledi. Rüzgar, güneş, nem ve su verileri dahil olmak üzere tüm iklim parametrelerinin anlık takip edildiğini belirten Akbay, operasyonel kararların veri odaklı şekilde optimize edildiğini ifade etti.

Şirketin depolama entegreli santral yatırımları da sürüyor. Kırklareli’nden Antalya’ya uzanan 10 farklı sahada toplam 633 MW gücündeki projeler için ön lisans süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

Yurt dışında büyüme planları

Eksim Enerji, yurt dışındaki yatırımlarını da genişletiyor. Gürcistan’da işletmede bulunan iki hidroelektrik santraline ek olarak bir güneş enerjisi santralinin devreye alınma aşamasında olduğu belirtildi. Şirketin aynı ülkede geliştirme süreci devam eden altı rüzgar ve iki güneş enerjisi projesi bulunuyor. Bu projelerle toplam 700 MW kapasite hedefleniyor. Ukrayna’da ise devreye alınan bir rüzgar santralinin yanı sıra geliştirme aşamasındaki yeni projeyle birlikte toplam 360 MW’lık portföy oluşturulması planlanıyor.

Uçurtma Festivali Merzifon'da

Eksim Enerji, yenilenebilir enerji farkındalığını çocuklara ulaştırmak amacıyla düzenlediği Uçurtma Festivali’ni bu yıl Amasya Merzifon’a taşıdı. Kayadüzü Rüzgar Enerjisi Santrali’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doğa, rüzgar ve temiz enerji temalı aktivitelerle buluştu. Festival kapsamında düzenlenen atölyelerde çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularına odaklanıldı. Şirket, ‘Yeteri Kadar’ kampanyası çerçevesinde farklı bölgelerdeki santral sahalarında çocuklarla bir araya gelmeye devam etmeyi planlıyor.