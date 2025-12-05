Eurobond nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Yatırımcıların kullanabildiği enstürmanlardan biri de Eurobond. Stratejist Onur Altın’a Eurobond’lar ile ilgili merak edilen soruları sorduk. İşte yanıtları:

EUROBOND NEDİR?

Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. Döviz cinsinden ihraç edilirler. Eurobondlar, genellikle ABD doları, Euro, İngiliz sterlini gibi yaygın olarak kullanılan para birimlerinde ihraç edilirler. Vadeleri genelde 5-30 yıl arasındadır.

FAİZ GELİRİ VE ÖDEMELER

Eurobondlar kuponlu olarak ihraç edilir. Kupon dönemlerinde yatırımcıları faiz geliri elde ederler. Genellikle bu faizler, sabit getirilidir. Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır. İstenildiği takdirde vade sonu beklenmeden piyasa koşulları çerçevesinde nakde çevrilebilir.

İŞLEM SAATLERİ

Eurobond işlem saatleri genelde mesai saatleri içerisinde kurumdan kuruma farklılık gösteren saatlerde yapılabilir.

KİM İÇİN UYGUN BİR YATIRIM?

Yatırımlarını yabancı para cinsi yatırım ürünlerinde değerlendirmek ve döviz getirisi elde etmek isteyen, uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen gerçek ve tüzel kişiler tarafından genelde tercih edilir. Eurobond'un vade, faiz gibi çeşitli bileşenler ile oluşmuş "Temiz Fiyat"ına, son kupon ödeme tarihinden itibaren birikmiş kupon faizinin eklenmesiyle oluşan fiyata "Kirli Fiyat" denir. Alım satım işlemleri, kirli fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

TÜRKİYE’DE SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de bireysel yatırımcılar için Eurobond kupon ödemeleri ve itfa gelirleri stopajdan muaftır. Ancak beyana tabiidir. Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildiğinden dolayı kur avantajı veya dezavantajı sunabilir. Genelde ülkenin risk pirimi dediğimiz CDS pirimi ile ters orantılıdır. Riskler artıp CDS’ler yükseldiğinde Eurobond fiyatlarında düşüş görülür ya da tersi olarak riskler azaldığında CDS’ler azaldığında Eurobond fiyatlarında düşüş görülür. Ancak yine de tek belirleyicinin CDS olduğunu söyleyemeyiz.

📍Bir örnekle açıklayacak olursak;

Örnek: 15/02/2030 vadeli USD cinsinden Eurobond yılda 2 kez kupon ödemektedir. 5 yıllık bir Eurobond olduğunu varsayalım. Yıllık kupon oranı yüzde 6.00’dır. 1.000 USD nominal Eurobond alan kişi;

Nominal değer: 1.000 USD

Kupon oranı: Yüzde 6 ( Her 6 ayda 30 dolar olmak üzere yıllık 60 USD ödeme alır)

5 yılın sonunda bu kişi 60*5=300 dolar faiz kazancı elde eder ve anaparası ile birlikte 1.300 dolar getiriye sahip olur. Ancak bu kişi 5 yıl beklemek istemezse bu süreçte istediği zaman Eurobond’unu satabilir.

📌Diyelim 1. yılın sonunda satmaya çalıştı ve Eurobond’un fiyatı 1.100 dolara çıktı.

Bu durumda bu kişi yıllık 60 dolarlık kupon ödemesini alır ve fiyat 1.100 olduğu için toplamda 1.160 dolar getiriye sahip olur.

📌Diyelim 2. yılın sonunda satmak istiyor. Eurobondun fiyatı 800 dolara düştü.

Bu durumda bu kişi 2 yıllık faiz getirisi olan 60/*2=120 dolar kupon ödemesini alır ve fiyat 800 dolar olduğu için toplamda 920 dolarlık getiriye sahip olurken aslında baştaki varlığı olan 1.000 dolardan zarar etmiş olur.