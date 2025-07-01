Ev tekstili ihracatta atak yapacak

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) için başkanlık adaylığını ilan eden Murat Şahinler, “ABD’nin Çin’e karşı uygula¬yacağı gümrük vergisinin yüzde 50-60 olmasıyla Türkiye’ye talep çok artacak. 2024’e göre ABD tarafında yüzde 11’lik bir artış yaşandı. Bunu daha da artırmak mümkün” dedi.

Türkiye, dünya genelinde geçen yıl yüzde 1,9 artarak 61 milyar dolara ulaşan ev tekstili sektöründeki payını artırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Hali hazırda ev tekstili ihracatından aldığı yüzde 3,1’lik payla dördüncü sırada yer alan sektör, ABD pazarı başta olmak üzere yeni pazarlarda büyüme hedefliyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) başkan adaylığını açıklayan Hefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahinler, Şahinler “Dünya ev tekstili ihracatında dördüncü sıradayız, ancak daha fazlasını başarabiliriz. Sektördeki tüm firmalar için yeni fırsatlar oluşturabiliriz.” dedi. Diğer taraftan 15 milyar dolarlık ABD ev tekstili ithalatından yüzde 1.8’lik pay alan sektör, özellik¬le Trump vergileri sonrasında yeniden şekillenen ABD pazarındaki potansiyeli değerlendirmek istiyor.

ABD’nin Çin’e karşı uygulayacağı gümrük vergisinin yüzde 50-60 olmasıyla Türkiye’ye talebin çok artacağını söyleyen Şahinler sözlerine şu şekilde devam etti: “2024’e göre ABD tarafında yüzde 11’lik bir artış yaşandı. ABD pazarına girmek sabır istiyor ama pazara bir girdikten sonra artık kalıcı oluyorsunuz. ABD’li müşteri ucuz ürün değil, istikrarlı tedarikçi istiyor. Avrupa’dan bin metrekare sipariş gelirse ABD’den 10 bin metrekare gelir. Çok büyük ve sistemli bir pazar.”

KÜRESELDE DAHA GÜÇLÜ YER EDİNECEĞİZ

İhracatın artırılması ve sektörün globalde daha güçlü bir yer edinmesi için birçok projeye imza atacaklarının altını çizen Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan Hometex Fuarı’nı güçlendireceğiz ve ortak akılla yönetilen bir fuar organizasyonu haline getireceğiz. Uluslararası alıcı sayısını artırmak için büyük çaba göstereceğiz. Bu noktada yalnızca fuarları değil, dijital fuarcılık altyapısını da güçlendireceğiz. Hedef ülkelerle ticaret heyetleri organizasyonları düzenleyeceğiz ve üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturacağız.

Ev tekstili sektöründe ‘Fasondan Markaya’ dönüşümünü sağlamak için üreticilere rehberlik edeceğiz. Markalaşma konusunda önemli adımlar atacağız. Üreticilerimizin markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişim sağlaması için projeler üreteceğiz.” dedi.

ULUSLARARASI FONLARDAN DESTEK ALACAK

Üyelerin kamu desteklerinden maksimum fayda sağlaması için yeni bir koordinasyon yapısı kuracaklarına vurgu yapan Murat Şahinler, “Bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları ile sürekli diyalog içinde olacak, ev tekstili sektörümüzün bu fonlardan daha fazla faydalanmasını sağlayacağız. Her üç ayda bir, sektörümüzü ilgilendiren özel destek programları ve yeni çağrılar için toplantılar düzenleyeceğiz. Ayrıca, üyelerimizin ihtiyaçlarına özel destek planları hazırlayarak, onları en uygun programlarla buluşturacağız. Kamu desteklerinden daha verimli faydalanmanızı sağlamak için tüm bürokratik süreçleri sizin için kolaylaştıracağız” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GENÇLERE YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

TETSİAD Dijital Dönüşüm Merkezi kurarak e-ticaret altyapısı olmayan firmalara özel dönüşüm desteği sağlayacaklarını belirten Murat Şahinler, ‘Dijital Pazar Yerleri’ ile özel anlaşmalar yaparak, sektörde dijitalleşmenin önemini artıracaklarını kaydetti. Dijitalleşme sayesinde ihracat kapasitesini artırmayı hedeflediklerine değinen Şahinler, dijital dönüşümün, sektördeki tüm firmaların global rekabette bir adım önde olmasını sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Gençlerin sektöre kazandırılması ve yeni yeteneklerin gelişmesi için Ev Tekstili Akademisi’ni hayata geçireceklerini açıklayan Şahinler, üniversite-sanayi iş birliklerini artıracaklarını ve öğrencilerin sektördeki istihdamını destekleyeceklerini ifade etti.

Şahinler, “Gençler bu sektörün geleceği. Onlara sadece alan açmak değil, yön de göstermek zorundayız. Bu çerçevede genç yeteneklerin sektöre katılımını sağlayacağız.” diye konuştu.