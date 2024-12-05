Fintech yatırımlarında durgunluk sürecek mi?

En büyük yatırımlar Amerika ve Avrupa’ya yapılırken, ödemeler sektörü 21,4 milyar dolarlık yatırımla ilk sırada yer aldı. 2024’ün kalanında da yüksek sermaye maliyeti ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle fintech yatırımlarında durgunluğun devam edeceği öngörülüyor.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

KPMG, küresel çapta fintech’lere yatırımları mercek altına aldığı ‘Pulse of Fintech’ Raporu’nun 2024 yılının ilk yarısına ait sonuçları açıkladı.’ Pulse of Fintech’ Raporu’na göre; 2024 yılının ilk yarısı, jeopolitik belirsizliklerle ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili devam eden endişelerin etkisiyle küresel fintech pazarı için zorlu bir dönem olarak kayıtlara girdi. Rapor sonuçları; bu yılın ilk yarısında toplam küresel fintech yatırımlarının 2023 yılının ikinci yarısına kıyasla 62,3 milyar dolardan 51,9 milyar dolara gerilediğini ortaya koyuyor. Bunun da 2020 yılının ilk yarısından bu yana görülen en düşük altı aylık fintech yatırım miktarı olduğuna dikkat çekiliyor.

Tüm bölgelerde gözle görülür düşüşler var

‘Pulse of Fintech’ Raporu’nun 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ait sonuçları; fintech yatırımlarında tüm bölgelerde gözle görülür düşüşler yaşandığını da gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre; 2024 yılının ilk yarısında Amerika’da toplam fintech yatırımları 38,5 milyar dolardan 36 milyar dolara geriledi. Benzer şekilde toplam fintech yatırımlarının da Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da (EMEA) 19,1 milyar dolardan 11,4 milyar dolara, Asya Pasifik’te (ASPAC) ise 4,6 milyar dolardan 3,7 milyar dolara düşüş gösterdiği kaydediliyor.

Büyük yatırımlar ABD ve Avrupa’ya yapıldı

KPMG’nin raporu; küresel çapta, 2024 yılının ilk yarısında fintech alanında 1 milyar doların üzerinde sadece beş adet anlaşma gerçekleştiğini de ortaya koyuyor. Verilen bilgilere göre; söz konusu beş anlaşmanın hepsi de satın alma işlemi oldu ve bu anlaşmaların dördü Amerika kıtasında gerçekleşti.

Bu anlaşmalar; ABD’deki 12,5 milyar dolarlık Worldpay ve 4 milyar dolarlık EngageSmart ile Kanada’daki 6,3 milyar dolarlık Nuvei ve 1 milyar dolarlık Plusgrade anlaşmaları oldu. Birleşik Krallık ise IRIS Software Grubu’nun 4 milyar dolarlık satın alımı ile beşinci ülke olarak kayıtlara girdi. Yatırım tutarları 1 milyar doların altında yer alan beş yatırım anlaşmasının ise ikisinin ABD’de, ikisinin Birleşik Krallık’ta, birinin de İtalya’da gerçekleştiği notunu da düşelim. Ayrıca haberimizin tablosunda 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşen en büyük 10 küresel fintech yatırımıyla ilgili tüm detayları görebilirsiniz.

Ödemeler sektörü ilk sırada yer aldı

Peki, bu dönemde gerçekleşen en büyük 10 küresel fintech yatırımında sektörel olarak nasıl bir dağılım söz konusu? KPMG’nin ‘Pulse of Fintech’ Raporu; sektörel açıdan ödemeler sektörünün 2024 yılının ilk yarısında 21,4 milyar dolar ile küresel çapta fintech finansmanından en büyük payı almaya devam ettiğini gösteriyor. Nitekim ilk 10 küresel fintech yatırımdan beşinin, anlaşma miktarı 1 milyar doların üzerinde olan ve ilk beşte yer alan yatırımlardan da dördünün ‘ödemeler’ sektörüne ait olduğu göze çarpıyor.

Regtech, yatırım artışında en önde

Bununla birlikte dikkat çeken bir diğer sektörün de dilimize Regülasyon Teknolojileri (Düzenleme Teknolojileri) olarak geçen Regulatory Technologies (RegTech) olduğu üzerinde duruluyor. KPMG’nin hazırladığı raporun sunduğu verilere göre; regtech, 2024 yılının ilk yarısında yatırım artışı gören tek büyük fintech alt sektörü oldu ve bu sektöre şu ana kadar yapılan 5,3 milyar dolarlık yatırım şimdiden 2023 yılının toplam miktarını aşmış durumda.

Yapay zekâ, fintech yatırımcıları için hala önemli bir öncelik

Peki ya yapay zekâ? ‘Pulse of Fintech’ Raporu; son yılların yükselen teknolojisi olan yapay zekânın özellikle ABD’deki fintech yatırımcıları için çok sıcak bir ilgi alanı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Nitekim sonuçlar; 2024 yılının ilk yarısında ABD’de yapay zekâ odaklı dört büyük fintech anlaşmasının gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Aktarılan bilgilere göre; söz konusu dönemde siber sigorta şirketi Corvus, Travellers tarafından 427 milyon dolara, ödeme odaklı platform Spiff ise Salesforce tarafından 419 milyon dolara satın alındı. Kurumsal yönetim şirketi Ramp ve yatırım yönetimi platformu FundGuard ise sırasıyla 150 milyon dolar ve 100 milyon dolarlık yatırımlar aldı. Çin merkezli yapay zekâ destekli sürdürülebilirlik veri şirketi MioTech de aynı dönemde 150 milyon dolar fon topladı.

SİNEM CANTÜRK / KPMG TÜRKİYE FİNTECH VE DİJİTAL FİNANS LİDERİ

“Fintech yatırımcıları temkinli”

“FINTECH YATIRIMCILARI TEMKİNLİ HAREKET EDİYOR” 2024 yılının ilk yarısına baktığımızda, fintech yatırımcılarının temkinli bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Olgun ve istikrarlı piyasalar en büyük fintech anlaşmalarını çekerken yatırımcılar, çok az istisna dışında büyük anlaşmalardan uzak durmaya devam etti. Hem işletme verimliliğini artıran hem de maliyetleri düşüren yapay zekâ yine ilgileri üzerine toplarken, regtech’e olan ilgi de özellikle EMEA bölgesinde sürdü.

2024 yılının ilk yarısına baktığımızda, fintech yatırımcılarının temkinli bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Olgun ve istikrarlı piyasalar en büyük fintech anlaşmalarını çekerken yatırımcılar, çok az istisna dışında büyük anlaşmalardan uzak durmaya devam etti. Hem işletme verimliliğini artıran hem de maliyetleri düşüren yapay zekâ yine ilgileri üzerine toplarken, regtech’e olan ilgi de özellikle EMEA bölgesinde sürdü. “DURGUNLUĞUN DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ” Bu yılın ikinci yarısında yüksek sermaye maliyeti ve jeopolitik belirsizliğin devam etmesi nedenleriyle fintech yatırımlarında durgunluğun devam edeceğini tahmin ediyoruz.

KARİM HAJİ / KPMG ULUSLARARASI KÜRESEL FİNANSAL HİZMETLER BAŞKANI

“Yatırımcılar, halihazırda sahip oldukları şirketleri geliştirmeye odaklanıyor”

“Çatışma ve seçimlerden kaynaklanan yüksek sermaye maliyeti ve jeopolitik belirsizlik, bu yıl şu ana kadar küresel fintech yatırımlarına ciddi bir engel oluşturdu. Yatırımcılar, yalnızca büyük işlemler söz konusu olduğunda değil; özellikle birleşme ve satın alma (M&A) cephesinde de değerlemelerle ve potansiyel hedeflerin kârlılığıyla ilgili endişeler göz önüne alındığında temkinli davranıyor. Yatırımcılar, yeni şirket satın almaları yerine halihazırda sahip oldukları şirketleri geliştirmeye odaklanıyor.”