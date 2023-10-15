Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak

Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısını 3 bin 700'e, zincir işletmelere bağlı şube sayısını 66 bine, yurtdışına açılan Türk marka sayısını ise 405’e ulaştıran franchise ekosistemi bu yılı 55 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyor.

2024 yılında ise ekosistemin büyüklüğünün 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Her yıl hazırladığımız kapak haberimizde bu yıl da Türkiye’de franchise veren 100 markanın yatırım koşullarını ve hedeflerini araştırdık.

Yaptığımız araştırmalara göre bu 100 şirket 2024 yılının sonuna kadar 4 bin 521 franchise şube açacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.