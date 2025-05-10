Gastronomide yeni konsept: ‘Water dine’

Temelleri 1992 yılında atılan Nestlé Waters & Premium Beverages, 130’u aşkın ülkede 49 markasıyla faaliyet gösteriyor. Küresel ölçekte 82 dolum tesisi ve 28 bini aşkın çalışanı bulunan şirket, 2001 yılında Türkiye su pazarına da girdi. 2006 yılında ise Erikli ile güçlerini birleştirdi.

Türkiye’de doğal kaynak suyu, doğal mineralli su ve aromalı içecek kategorilerinde; Erikli, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino olmak üzere toplam dört farklı markasıyla hizmet veren şirket, Bursa’nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde iki dolum tesisine sahip. Toplam 900 çalışana istihdam sağlayan şirketin Kestel Dolum Tesisleri hem Türkiye’nin hem de Nestlé Waters & Premium Beverages’ın dünyadaki en büyük ambalajlı su dolum tesisi olma özelliğini taşıyor.

Su kaynaklarını koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla çalışmalarını yürüten şirket geçtiğimiz günlerde ‘iyi yemek’ deneyiminin eşlikçisi olarak konumladığı S.Pellegrino ve Erikli ile özel bir akşam yemeği düzenledi.

GELECEĞİN GASTRONOMİ ANLAYIŞI

Türkiye'nin özgün şeflerinden Murat Deniz Temel’in hazırladığı menü, yalnızca lezzetlerle değil; bu lezzetler ile özel olarak eşleştirilen sularla buluştu. Gecenin rehberi olan marka elçisi ve Yeme-İçme Uzmanı Levon Bağış, bu eşleşmeleri “suyun sofradaki rolünü yeniden tanımlamak” olarak yorumladı. Bağış, etkinlik boyunca paylaştığı bilgilerle suyun tabakla kurduğu ilişkiye farklı bir perspektif kattı; şeflerin menülerine su eşleşmeleri de dahil etmesinin geleceğin gastronomi anlayışı açısından belirleyici olacağının altını çizdi.

Suyun gastronomi içindeki rolüne değinen Nestlé Waters & Premium Beverages Türkiye Genel Müdürü Fausto Tazzi, bir tabağın anlamını, bir anın lezzetini tamamlayan en saf unsurun su olduğunu söylerken, Nestlé Waters & Premium Beverages Türkiye Pazarlama Direktörü Gizem Kartal ise suyun sadece kaynağından değil, birlikte yaratılan deneyimlerden de güç aldığını belirtti.

SU KORUYUCULUĞU PROGRAMINA KATILDI

Gastronomi dünyasında suyun değerini, anlamını ve yemek ve içki eşleşmesindeki yerinin altını çizmek için ‘water dine’ konspetini geliştirdiklerini söyleyen Kartal, “Yeme içme dünyasında ‘wine and dine’ gibi konseptlere alışığız. ‘Water dine’ konseptini uygulayan ilk şirket ise biz olduk” dedi.

60 yıllık bir geçmişe sahip olan Erikli’nin su kaynaklarını korumak için birçok çalışma yürüttüklerinden de bahseden Kartal, şöyle devam ediyor: “Su, çok limitli, kısıtlı ve gerçekten çok değer vermemiz gereken bir şey. Suyumuzu önümüzdeki nesillere taşımak adına pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyoruz. Bunların en önemlisi fabrika ekibimizin yürüttüğü pozitif su etkisi… Su ortak bir kaynak ve faydalı bir şekilde kullandığımız ortak suyu rehabilite edip doğaya geri kazandırmayı hedefliyoruz. 2025 itibariyle bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bununla birlikte şu an için global su koruyuculuğu programının 2025 itibariyle akreditasyonunu Türkiye'de alan ilk ve tek şirketiz."