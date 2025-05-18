Geleceğe umut olan iletişim

Yıl 1920, günlerden 23 Nisan... Yorgun ama umut dolu bir halkın iradesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı o gün, sadece bir yönetim şeklinin değil; aynı zamanda bir milletin kaderinin değiştiği gündü. 23 Nisan, bir milletin kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığı gün olarak tarihe geçti. Ama bu tarihi günü asıl eşsiz kılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onu çocuklara armağan etmesiydi.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

23 Nisan’ı çocuklara ithaf ederken, yalnızca onları sevindirmekle kalmadı; aynı zamanda bu ülkenin geleceğini onlara emanet etti. Türkiye, çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülke olarak adını dünyaya duyurdu. Bu benzersiz yaklaşım, yıllar içinde dünyanın dört bir yanında yankı buldu.

DEPREM BÖLGESİNDE BAYRAM

Bu özel gün, markalar tarafından da en çok içerik üretilen özel günler listesinin yıldızı. Hatta 23 Nisan son yıllarda milli bayramlar arasında markaların tercihi açısından ilk sırada yer alıyor ve görünen o ki olmaya da devam edecek. Ne de olsa sürdürülebilir bir gelecek için en çok da onların, çocuklarımızın ‘iyi olması’na ihtiyacımız var. Bu gerçek son yıllarda daha da net anlaşıldı ki 23 Nisan’larda şirketler sadece farklı içerikler ve projeler oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda bayramı kutlamak için Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yerlerini aldılar. Onlardan biri de Rönesans Holding. Şirket, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutlamayı tercih etti. Bu amaçla biz de Rönesans’ın kurduğu Malatya Yaşam Kent’te aldık soluğu.

“BÖLGEYE ÖRNEK OLUYORUZ”

Burası 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremden sadece iki ay sonra kullanıma açılmış bir yaşam kenti… Deprem felaketinin hemen ardından bölgede çalışmaya başlayan yüzlerce gönüllü, bugün de destek vermeye devam ediyor. Depremin yaraları da hala sarılmaya çalışılıyor. Bu nedenle 23 Nisan şenliğini ayrıca önemseyen şirket; oyun parklarından eğlence alanlarına, yüz boyama şenliklerinden farklı aktivitelere uzanan bir dizi çalışmayı çocuklar için hazırlamış. Onların yüzündeki her bir gülümseme, geleceğimiz için umut anlamını taşıyor. Hem bu kentin hem de bu özel günün mimarı Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya ve Adıyaman’da 10 binden fazla kişiye yaşam alanı kurduk. Kurduğumuz yaşam alanı, sosyal destek alanları ile bölgeye örnek oldu” diyor.

UNICEF TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Bu alanda yaşayanların yüzde 35’inin kadın ve yüzde 30’unun çocuk olduğunu hatırlatan Kayaalp, şöyle devam ediyor: “Biz de onların ihtiyaçlarını gözeterek Malatya Yaşam Kent’te, UNICEF Türkiye ile 2023 Mart’ta iş birliğimizi başlattık. Bugüne kadar toplam 11 bin 600’den fazla çocuk, genç ve kadına doğrudan destek olduk. 4 bine yakın çocuk ve gence; erken çocukluk eğitimi, ergen gelişimi ve katılım programı desteği verdik. 260’tan fazla anne ve 970’ten fazla çocuğa, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet önleyici hizmetler sunduk. Mobil aktiviteler aracılığıyla 887 anneye ve 5 bin 506 çocuğa koruyucu hizmet desteği sağladık. İki yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gönüllülerimiz ile çocuklar için bu etkinliği düzenliyoruz. Onlarla vakit geçirmenin hepimiz için iyileştirici etkisine şahit oluyoruz.”