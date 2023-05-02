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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Gıdada fonksiyonel trendi büyüyor

Dünyada 177 milyar dolarlık bir hacme sahip olan fonksiyonel gıda pazarının Türkiye’deki hacmi 2022’de 7,7 milyar TL’ye ulaştı.

02 Mayıs 2023
Gıdada fonksiyonel trendi büyüyor

Tüketicinin fonksiyonel gıdalara ilgisi artıyor. Dünyada 177 milyar dolarlık bir hacme sahip olan fonksiyonel gıda pazarının Türkiye’deki hacmi 2022’de 7,7 milyar TL’ye ulaştı. 

Bu yıl ise sektörde yüzde 150’lik büyüme bekleniyor. Son yıllarda ivme kazanan sağlıklı ve doğal beslenme trendi Covid-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı. 

Bu da ‘fonksiyonel gıda’ sektörüne olumlu yansıdı. Hastalıklardan korunma ve bağışıklık sistemini güçlendirmedeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanan fonksiyonel gıdaların tüketimi dünyada ve Türkiye’de her yıl artmaya devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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