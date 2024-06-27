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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Global açılımını İtalya’dan yapacak

Kadooğlu Holding’den ayrılarak KDL Group olarak yola devam ettiklerini söyleyen grubun yönetim kurulu başkanı Şanser Kadooğlu, “Akaryakıt, enerji, inşaat ve dış ticaret alanlarındayız. Enerjide yurt dışına odaklandık. İlk yatırımı İtalya’da yapacağız” diyor.

27 Haziran 2024 | 15:04
Global açılımını İtalya’dan yapacak

KDL Group; Kadooğlu Holding’in kırk yılı aşkın gerek enerji gerek birçok farklı sektörde edinmiş olduğu tecrübe ile 2021 yılında kurulmuş bir şirket.

Akaryakıt, enerji, inşaat ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren grup, 250 kişiye istihdam sağlıyor. 2023 yılını 500 milyon TL ciro ile kapatan grup, bu yıl ise yaklaşık 1,5 milyar TL ciro hedefliyor.

KDL Group çatısı altında; yenilebilir enerji alanında Konya’da GES ve Kars Sarıkamış Aras Nehri üzerinde hidroelektrik santrali bulunuyor.

Aynı zamanda Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde petrol istasyon işletmeciliği yaparak akaryakıt sektöründe de hizmet veren grubun gündeminde yeni yatırımlar var.

Özellikle de enerji alanında yurt dışında yatırım planları olduğunu söyleyen KDL Group Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, ilk etapta İtalya’da GES yatırımları planladıklarını belirtiyor.

Kadooğlu, “İtalya’da yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım planlanıyoruz. 30-40 MW arası bir kurulu güç düşünüyoruz. GES yatırımı planladığımız diğer bir ülke ise Romanya” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
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