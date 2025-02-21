Globalde trend satın alma değil, kiralamadan yana

2023 yılında global olarak araç kiralama sektörünün toplam büyüklüğü 129,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün globalde 2024 ile 2032 yılları arasında tahmini yüzde 7,5 birleşik büyüme ile 248,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Sektörden pek çok global oyuncu var. Temelleri 1957 yılında ABD’de yedi araç ile atılan Enterprise Global de onlardan biri. Dünyanın en büyük araç kiralama filosuna sahip şirketlerinden olan Enterprise, 2007 yılında ‘National’ ve ‘Alamo’ markalarını bünyesine katarak büyümeye devam etmiş. Bugün gelinen noktada ise 100’den fazla ülkede 90 binden fazla çalışanı ve toplamda 2.4 milyonu aşan araç filosu ile hizmet veriyor.

2024 yılında kiralama cirosunu 38 milyar dolara çıkaran Enterprise Global, ABD’nin 7’inci özel şirketi konumunda. Şirketin Türkiye’de 10’uncu yılını kutladığını belirten Enterprise Türkiye CEO Özarslan Tangün, “Türkiye’de sektörümüzün kısa dönem kiralamalarda öne çıkan markaları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında 100’ün üzerinde ofis ve 10 bini aşkın araçtan oluşan filomuz ile bireysel ve kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Pazarın özellikle son 5 yılda gerçekleştirdiği büyüme göz önüne alındığında, biz de aynı dönemde filo büyüklüğü ve ofis sayısı bakımından pazara kıyasla önemli bir büyüme sergiledik” diyor.

TURİST ARTIŞI SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK

Türkiye’de operasyonel araç kiralama sektörü 2024 yılının ilk dokuz ayında 64 milyar 200 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 48 bin 300 adet aracı filosuna kattı. Böylece toplam araç sayısı 254 bine ulaştı. Aynı dönem itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü ise 217 milyar TL olarak gerçekleşti. Kısa dönem araç kiralama sektörünün ise 10 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını belirten Tangün, “2027 yılsonuna kadar yüzde 22,3 yıllık bileşik büyüme oranı ile büyümesi beklenen sektörün yaklaşık 20 milyar TL'lik bir hacme ulaşması bekleniyor” diye ekliyor.

Sektör 2025 yılına da büyüme hedefleriyle girmiş durumda. Turist sayısında beklenen artışın, sektöre pozitif yansıyacağını öngören Tangün, araç kiralama sektörünün bu yılı geçmiş yıllardaki büyümesinin üzerinde bir seviyeyle kapatacağını düşünüyor.

‘TREND, ARAÇ SAHİPLİĞİ DEĞİL KİRALAMA’

Araç fiyatlarındaki artış, krediye ulaşmadaki zorluk ve kredi maliyetlerinin yüksek olması araç sahiplik maliyetlerini çok yukarıya çıkarıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde araç sahipliği giderek azalıyor. Globalde ana trendin ‘kiralama’ olduğunu söyleyen Tangün, şöyle devam ediyor: “Ülkemizde de mobilite çözümlerine kısa dönem kiralama başta olmak üzere ilginin arttığını gözlemliyoruz. Hem yurtiçi hem yurtdışından gelen misafirlerimiz bu talebi besliyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde ana trend araç kiralama… Yeni jenerasyonun tercihlerinin yanı sıra araçların daha verimli kullanılması ve çevreye olan etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu beklenen de bir trend.”

Sürdürülebilirlik de günümüzün en kritik konularının başında geliyor. Bunun için karbon emisyonlarını azaltmak için çalışmaya önce şirketlerinden başladıklarını dile getiren Tangün, “2024 yılı içerisinde merkez ofisimizin karbon tüketimini sertifikalandırdık. Misafirlerimize de karbon ayak izini dengelemeleri için farklı çözümler sunuyoruz. Bu konuyu ön plana çıkarmak, farkındalığı artırmak ve sektörümüze de iyi bir örnek olmak için farklı çözümler sunmayı hedefliyoruz” diyor.