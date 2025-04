Gökdelenlerin şehri Dubai’nin farklı yüzü

İkonik gökdelenler ve lüks otellerle anılan Dubai, aslında bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Şehir, geleneksel çarşılar, dijital sanat galerileri, çöl kampları, kültürel merkezleri gibi pek çok alternatif sunuyor.

Son yıllarda şehrin bu yönünü daha fazla öne çıkartmayı hedefleyen Dubai Ekonomi ve Turizm (DET), şehre yönelik sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 10 yıllık plan çerçevesinde Dubai'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) iki katına çıkartılması planlanıyor. Küresel şehirler arasında ilk üçe girmek ve Dubai'nin ziyaret edilmesi, yaşanması, çalışılması ve yatırım yapılması tercih edilen bir şehir konumuna getirmek öncelikli amaçlar arasında yer alıyor. 2024 yılında 18,72 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan Dubai’de 2025 yılı için hedef 23-25 milyon turist ağırlamak.

Tarihi mahallelerden, dijital sanatın sınırlarını zorlayan galerilere kadar uzanan farklı bir Dubai yolculuğu eski şehirden başlıyor. Arap müziği ve yemekleriyle adeta tarihte bir yolculuk yapmanız mümkün. Özellikle Ramazan ayında geleneksel kültürü tanıtmak için pek çok etkinliğin düzenlediği şehrin modern yüzünün ötesinde kalan, ruhunu hâlâ gelenekten alan Dubai'nin alternatif rotaları...

Dubai Frame

ESKİ VE YENİYİ BİRLEŞTİRİYOR

Dubai’nin en yeni kültürel simgesi olan Dubai Frame, eski ve yeni Dubai’yi aynı anda görme imkanı veren ikonik bir yapı. Emirliğin geçmişi ve bugünü arasında metaforik bir köprü görevi görme hedefiyle tasarlanan Dubai Frame, 150 metre yüksekliğinde ve 95 metre genişliğe sahip. Zaman zaman haberlerde altınla kaplı olduğu iddia edilse de bu doğru değil. Expo 2020 Dubai logosundan ilham alan halka tasarımına sahip 15 bin metrekareden fazla altın renkli paslanmaz çelikle kaplı. Şehrin iki yüzünü de görme imkanı sunan Dubai Frame, Dubai'nin kuruluşundan gelecekteki iddialı gelişim planlarına kadar olan hikayesini yansıtıyor.

Sonara Camp

ÇÖLDE GÜN BATIMI

Dubai’deki en etkileyici deneyimlerden biri kuşkusuz çölde safari yapmak veya gün batımını izlemek. Adeta bir masalın içinde hissi uyandıran çölde deveye binebileceğiniz, yiyip içebileceğiniz çok sayıda mekan var. Çöl macerası keyifli bir araba yolculuğu ile başlıyor. Araçlarla ulaşımın yanı sıra 25 dakikalık deve gezintisi ile de lüks çöl kampına ulaşım mümkün. Dubai Çöl Koruma Rezervi’nin kalbinde yer alan Sonara Camp da bunlardan biri. Çöl restoranı, eğlence programı fine dining ve içecek menüsü sunuyor. Çöl deneyimini uzatıp kalmak isterseniz ise çölle uyumlu konaklama mekanlarında kalabiliyorsunuz. Ayrıca gökyüzü safarisinde astronomi bilginizi geliştirirken en önde gelen Arap astrologları ile Arap Dünyası'nın tarih ve mirasıyla bağlantı kurabilirsiniz.

Al Seef

GEÇMİŞE YOLCULUK

Dubai’nin gökdelenlerinden ve alışverişten yorulduğunuzda kesinlikle pusulanızı çevireceğiniz lokasyon Al Seef olmalı. Dubai Creek kıyısında yer alan Al Seef, Dubai’nin geleneksel yönünü yansıtan bir bölge. Geleneksel el sanatları, yerel sanat eserleri ve modern markalarla farklı alışveriş deneyimi yaşamak için Al Seef’e uğramak gerekiyor. Geleneksel Dubai atmosferini yaşatan ara sokaklarda gezmek ve marina boyunca yürüyüş yaparak Dubai’nin ticaret ve denizcilik geçmişine tanıklık etmek mümkün. Dünyanın en ünlü Starbucks şubelerinden biri da Al Seef de yer alıyor. Tarihi bir binada yer alan Starbucks şubelerinin önünde fotoğraf çekilmek artık geleneksel hale gelmiş durumda. Deira bölgesinde yer alan Dubai’nin en ünlü alışveriş noktalarından biri olan Kuyumcular Çarşısı (Gold Souk), Al Seef’ten kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Dubai hükümeti tarafından denetlenen altın, elmas işlemeli süs eşyaları, inci, platin ve gümüş gibi değerli taş ve metallerden üretilmiş ürünler bulmak mümkün. Al Seef’e yakın konumda bulunan Baharat Çarşısı, İstanbul’daki Mısır Çarşına benziyor. Çarşıda, safran, kuruyemiş, otlar ve aromatik çay çeşitleri farklı ürünleri bulmak mümkün.

Burj Khalifa

DUBAİ’NİN KALBİ

Tom Cruise'dan Will Smith'e birçok ünlü ismin zirvesine tırmandığı, filmlerde etkileyici çekimlerde kullanılan Burj Khalifa, Dubai denilince akla ilk gelen yapılardan biri. Açıldığı 2010 yılından bu yana büyük ilgi gören yapı, dünyanın en yüksek binası olma özelliğini hala koruyor. 828 metre yüksekliğindeki bu yapının 148’inci katında (555 m) dünyanın en yüksek gözlem platformlarından biri bulunuyor. Burj Khalifa’nın Dubai’nin ruhunu temsil eden bir yapı olduğu konusunda herkes hem fikir. Dubai’nin simge yapılarından biri de Palm Jumeirah’ın gözlem güvertesine Arap Körfezi ve ötesinin 360 derece panoramik manzaralarının tadını çıkarabilirsiniz. The View Palm Jumeriah, Palm Tower’ın 52’nci katında, deniz seviyesinden 240 metre yükseklikte yer alıyor. Nisan 2021’de faaliyete geçen The View Palm Jumeriah, yıllık ortalama 900 bin ila 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Arte Museum

DİJİTAL SANAT

Dubai, sadece bir gökdelenler ve alışveriş şehir değil. Şehirde klasik sanat galerinin yanı sıra dijital sanata yönelik merkezler de var. Arte Museum da bunlardan biri. Dubai Mall’da bulunan galeri, dünyanın önde gelen Koreli dijital tasarım şirketi d'strct tarafından tasarlandı. Arte Museum, gerçeğe en yakın dijital müzelerden biri. Kendinizi bir sahil kıyısında yürürken ya da ormanda bir kaplanla karşı karşıya bulabilirsiniz. Müzedeki müzikler dünyaca ünlü ödüllü müzik yönetmeni Young-gyu Jang'ın imzasını taşıyor. Eserlerle eşleştirilmiş müzik prodüksiyonları, genel sunumu zenginleştiriyor. Dubai’de sergiler, araştırmalar, öğrenme ve topluluk odaklı programlarla sanatı hayatın temel parçası yapmayı hedefleyen Jameel Arts Centre da ziyaret edilebilecek noktalardan biri. Suudi Arabistan ve BAE merkezli bağımsız bir sanat kuruluşu olarak hizmet veren Art Jameel’in yerel, bölgesel ve uluslararası sanatçıların önemli eserlerini belgeleyen ve sergileyen gelişen bir koleksiyonu var. Koleksiyon, 170’ten fazla sanatçı ve kolektife ait eserleri içeriyor. Türkiye'den de sanatçıların da zaman zaman Jameel Arts Centre da eserleri yer alıyor.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Kültürel Anlayış Merkezi

DUBAİ KÜLTÜRÜYLE TANIŞMA

Geleneksel kültürü tanımak için gitmeniz gereken noktalardan biri de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Kültürel Anlayış Merkezi (SMCCU) olmalı. Yerel kültüre yönelik önyargı ve stereotipleri azaltmak, farklı ve çoklu kimlikleri tanımak ve takdir etmek için kurulan merkez, BAE’de yaşayan yabancılar için aidiyet hissi yaratmayı da hedefliyor. Cami gezisinden kültürel yemekleri tatmaya kadar pek çok farklı etkinliğin gerçekleştiği SMCCU da Ramazan ayında özel programlar da var. Geleneksel bir iftar yemeği yemek, kültür hakkından sohbet etmek ve ardından cami ziyareti yapmak isterseniz SMCCU’nun programları iyi bir alternatif olabilir. Dubai de Ramazan ayına özel etkinliklerin biri de Expo City Dubai de gerçekleşiyor. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşen Hai Ramadan, kapsamında Al Wasl Plaza, bir yeme içme destinasyonuna dönüşüyor. İftarlar ve sahur programının yanı sıra Ramazan’a özel kurulan pazarda ev yapımı ürünler, geleneksel kıyafetler ve Ramazan temalı eşyalar satın almak mümkün. Burada çocuklar için de etkinlikler var.