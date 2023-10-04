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Songül Dalgıç Bilgili




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Gram altın fiyatı neden düşüyor, alım için fırsat mı? Analist yorumu

Temmuz ayında 1.730 TL seviyelerini test eden gram altında son dönemde aşağı yönlü hareketlerin hızlanması yatırımcılar cephesinde yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor? Alım için fırsat mı? Investaz Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan merak edilen soruları yanıtladı...

04 Ekim 2023
Gram altın fiyatı neden düşüyor, alım için fırsat mı? Analist yorumu

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. Rekorunu Temmuzda 1.730 TL'nin üzerine taşıyan gram altın, bugün 1613 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 

Altın piyasasındaki son gelişmeler ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Investaz Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan, ons altın ve dolar-TL’deki fiyatlamalara bağlı hareket eden gram altında yaşanan düşüşlerin ons altın fiyatlarından kaynaklandığını belirterek, "FED’den faiz artışı yönünde gelen açıklamaların yanı sıra artan petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlandırırken buna paralel faiz artışlarını da yeniden gündeme getirmesi ons altında satışları hızlandırmış durumda. Ons altın 1.810 dolar ile mart ayından bu yana en düşük seviyesini görürken, dolar-TL’deki hareketlerin görece sınırlı kalması gram altın tarafında fiyatların ons altına paralel şekilde düşmesine yol açtı." dedi. 

Küresel tarafta artan enflasyon endişelerinin faizlerde artış beklentisini canlı tuttuğu sürece ons altında baskılanmanın devam etmesi beklenebileceğine işaret eden Bircan, "Böyle bir durumda dolar-TL’deki hareketlerin sınırlı kalmaya devam edeceği varsayımıyla gram altında da bir süre daha düşüşler gözlenebilir." diye konuştu. 

Alım fırsatı mı? 

Bircan şöyle devam etti: 

"Kısa vadede geri çekilmelerin devam etmesi beklense de, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Mevcut durumda 1630 TL seviyelerinin altında kalındığı sürece farklı seviyelerden alım yapılması orta ve uzun vadede yatırımcılar için avantaj sağlayabilir."

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Songül Dalgıç Bilgili
Songül Dalgıç Bilgili




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